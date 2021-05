PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA, IL COMITATO DI GESTIONE APPROVA L’AUMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI PORTUALI

Venezia- Nella riunione odierna del Comitato di Gestione, alla presenza del Commissario Straordinario dell’Autorità Cinzia Zincone, del Direttore Marittimo del Veneto pro tempore Piero Pellizzari, del Comandante del Porto di Chioggia Michele Messina, di Fabrizio Giri, in rappresentanza della Città Metropolitana di Venezia, e Maria Rosaria Anna Campitelli, in rappresentanza della Regione Veneto, sono stati illustrati gli esiti dei lavori della Commissione Consultiva di Venezia tenutasi ieri.

Nell’ambito dei pareri pronunciati dalla Commissione Consultiva, il Comitato ha espresso parere favorevole per l’aggiornamento della tariffa di cui all’ordinanza per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 l. 84/94 del porto di Venezia e all’erogazione di misure di incentivazione al pensionamento di quattro lavoratori della società cooperativa Nuova Compagnia Lavoratori Portuali.

L’aggiornamento, nello specifico, prevede l’innalzamento delle tariffe per assicurare maggiore sostegno ai lavoratori portuali, nonché per fronteggiare il calo dei traffici marittimi connesso alla crisi economica globale dovuto alla pandemia in atto.

Il Comitato ha, inoltre, votato favorevolmente il rilascio alla società Magli dell’autorizzazione per la fornitura di servizi specialistici, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali.