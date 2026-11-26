Raccolta fondi per il sostegno alimentare di 600 famiglie brindisine tramite il Brinm@rket (Market Solidale) gestito dalla ODV Shalom Adonai

L’obiettivo resta quota 600 iscritti. È questa la sfida lanciata ai brindisini dagli organizzatori del “TUFFO DI CAPODANNO”, l’ormai storico evento solidale firmato dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, giunto alla sua 17a edizione forte di una tradizione che cresce ed emoziona.

Tutte le novità della Edizione 2027 dell’iniziativa senza scopo di lucro, da sempre legata alla solidarietà, sono state presentate ufficialmente nel corso della conferenza stampa tenutasi nella Sala Giunta del Comune di Brindisi e moderata dal giornalista Nico Lorusso alla presenza istituzionale dell’Assessore allo Sport Teodoro Scarano, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Avantaggiato, della Presidente dell’Associazione “Shalom Adonai” di Brindisi, Valeria Miglietta, del Patron Mino Allegrini di DealGroup e del testimonial ufficiale della XVII edizione, l’atleta brindisino e pluricampione italiano di ParaKarate Gabriele Ceglie che accompagnerà l’evento nelle varie fasi.

Nell’occasione è stata presentata la maglietta ufficiale della Edizione 2027 (nera con testi giallo e bianco), indossata dal Gabriele Ceglie in qualità di testimonial e la maglietta dedicata a Mauro Masiello, avvocato ed ex assessore comunale spentosi il 29 dicembre 2024 con il numero 30 delle iscrizioni che come annunciato dalla scorsa edizione è stato ritirato per sempre e dedicato al suo nome, quale segno permanente di riconoscenza e memoria.

La goliardata tutto cuore prosegue quindi il suo legame con la solidarietà e anche in questa occasione ha individuato un nuovo beneficiario. La raccolta fondi dell’edizione 2027 sarà destinata a beneficio del sostegno alimentare delle 600 famiglie brindisine assistite attraverso il Brinm@rket (Market Solidale) gestito dall’ODV Shalom Adonai.

Una importante novità è rappresentata dalla location di raccolta iscrizioni: sarà infatti la sede della Impresa Portuale Briamo s.r.l. di Brindisi in viale Domenico Mennitti n. 50 (ex via del Mare) gradita new entry, ad ospitare le adesioni per l’edizione 2027. In uno stand allestito per l’occasione, a partire da domenica 6 dicembre e fino al 31 dicembre 2026 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell’iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni in base al seguente calendario: dal 6 al 22 dicembre tutti i venerdì ore 17:30-20:00 (solo pomeriggio) il sabato e la domenica ore 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio), mentre dal 23 dicembre dal lunedì alla domenica 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio) e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi anche con una semplice offerta.



A coloro che invece aderiranno all’iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della sedicesima edizione e il biglietto della lotteria per l’assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2027 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 – 329/80.59.256.

Patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Brindisi ed inserito nel cartellone natalizio degli eventi comunali, il “TUFFO DI CAPODANNO” che può contare su un gruppo organizzativo composto dai brindisini Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Emanuele Caroli, Alessandro Cazzato, Maria Grazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza, riprenderà ufficialmente domenica 6 dicembre 2026 con l’avvio delle iscrizioni per la XVII Edizione, grazie all’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI e la collaborazione di “Puliamoilmare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi del Presidente Carmine Iaia. Si rinnova per l’occasione la collaborazione con l’Associazione “Volare in Salento” del Presidente Diego Provinzano, specializzata in voli panoramici condivisi che, salvo condizioni meteorologiche avverse, tornerà con i propri mezzi aerei a sorvolare la Conca con a bordo macchina fotografica e telecamera pronte a catturare le suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento. Prospettiva diametralmente opposta quella offerta dall’Associazione ScubaDive Brindisi del Sub e Presidente Giuseppe Mesiano che insieme agli altri associati documenteranno l’appuntamento con riprese e foto dal fondo marino.

Confermato per l’11° anno il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio targato Asd Escape To Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli ideatore del motto “Hai Freddo?…STAY HOME”. Il “Tuffo Di Capodanno” ha Brindisi tra le città mondiali eccentricamente il primo giorno dell’anno nuovo e una tra le poche a prevedere la beneficenza. Un modo alternativo di festeggiare il capodanno, aperto a tutta la cittadinanza e spettacolo unico ed imperdibile per quanti vi assistono come spettatori. Per chi non potrà raggiungere la Conca, potrà seguire la Diretta Tv sull’emittente Antenna Sud, media partner dell’evento per il 9° anno consecutivo.