Salgono a tre le prove disputate a Viareggio dalla quindicina di equipaggi impegnati nel tradizionale appuntamento della Società Velica Viareggina.

Domenica la terza e penultima giornata

Viareggio-Con tre prove disputate nelle prime due manche e la classifica provvisoria aggiornata, il Campionato d’Inverno della Classe Star, organizzato su delega FIV dalla Società Velica Viareggina ASD, si prepara alla terza e penultima giornata, in programma questa domenica nelle acque antistanti Viareggio.

Al comando sono il Presidente SVV Paolo Insom e il giovane Nicolas Seravalle con Ita 8595 Darling (SVV; 9 punti, 4, 1, 4 i parziali).

Alle loro spalle Ita 8569 Machiavelli di Graziano Bonanno e Giovanni Giorguli (SVV; 16 punti, 8, 2, 6) e Ita 8597 GemmaSofia con Marco Viti e Davide Bortoletto (SVV; 19 punti, 1, 3, dnc).

Un undicesimo posto assoluto, invece, per Ita 8497 Pan di Stelle con Maurizio Muracchioli e Manlio Corsi, protagonisti della terza prova ma assenti nelle prima giornata (SVV; 31 punti, dnc, dnc, 1).

L’edizione 2026 della manifestazione, valida anche come Regata Zonale – Red Event I.S.C.Y.R.A., si articola su quattro giornate – 1, 15 e 29 novembre e 13 dicembre – per un massimo di otto prove, con due scarti.

Una quindicina gli equipaggi in acqua, a conferma della vitalità della Star a Viareggio e dell’impegno della Società Velica Viareggina nella promozione della Classe tra i giovani e, in particolare, tra gli Under 30.

A loro la SVV mette a disposizione inviti, agevolazioni, imbarcazioni e iniziative dedicate, affiancando queste attività all’impegno del socio Antonio Balderi, che segue costantemente l’allenamento di nuovi prodieri sulla Star, con risultati già molto positivi.

La terza e penultima giornata del Campionato d’Inverno è in programma questa domenica, 29 novembre, con partenza prevista alle ore 12.

Presidente del Comitato di Regata sarà Silvio Dell’Innocenti coadiuvato da Carlo Tessi e Daniele Celot.

La manifestazione si concluderà il 13 dicembre con le ultime regate e la premiazione prevista alle ore 15.30 circa presso l’area prospiciente il Polo Nautico Star.