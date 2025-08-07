Mondiali Under 19: Italia in corsa con undici barche dopo le batterie

TRAKAI – A Trakai (Lituania), sede del Mondiale Under 19, l’Italia vede, alla conclusione delle batterie, undici imbarcazioni ancora in corsa. Le due ammiraglie, otto maschile e otto femminile, sono in finale. Doppi, due senza, quattro di coppia e quattro senza maschili e femminili tutti in semifinale. La singolista Alice Lauletta è ai quarti di finale, il singolista Matteo Miglioli primo degli esclusi dalle semifinali.

Oggi, in batteria, si registrano i successi di quattro senza femminile e quattro di coppia maschile. Il quattro senza di Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana stacca l’Irlanda di quasi sette secondi. Il quattro di coppia di Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli rifila quasi tre secondi alla Romania. Missione compiuta anche per il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan, attestatosi dietro la Gran Bretagna. Secondo, anche qui dietro le inglesi, anche il quattro di coppia femminile di Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat. Solo la Germania riesce a precedere il due senza maschile di Novak Mitrovic e Pietro Blasig. Identico piazzamento per il due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero, staccato solo dal Sudafrica.

L’otto maschile, con il sesto tempo complessivo, accede alla finale con Carlo Alberto Strazzulla, Andrea Luigi Nuccio, Roberto Valentino Strazzulla, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin, Roberto Terranova, Lodovico Treccani degli Alfieri e Matteo Cecotti (timoniere Morgana Maroni). Quarta piazza, nella gara per l’assegnazione delle corsie, per l’otto femminile di Emma Tosi, Arianna Tosi, Margherita Garis, Mariabianca Tosi, Elisa Marzella, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Lara Bernardinello, con al timone Riccardo Doni.

Domani alle 9:42 (le 10:42 a Trakai) la finale C di Matteo Miglioli, alle 10:14 il quarto di finale di Alice Lauletta, alle 10:34 la semifinale del doppio femminile di Alice Ozbolt e Viola Della Bella, alle 10:46 la semifinale del doppio maschile di Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi.

Nelle foto (ph Canottaggio.org / Julia Kowacic): il quattro senza femminile e il quattro di coppia maschile

