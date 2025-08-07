Wi-Fi a bordo delle navi da crociera, ci pensa Elon Musk?

(Tecnologie relative alla connessione Internet; foto courtesy Starlink)

Il crocierista ‘fai da te’ configura Starlink personale, sollevando preoccupazioni a bordo delle navi da crociera

Rimanere connessi sulle navi da crociera è stata a lungo una sfida a causa delle opzioni Internet lente e costose.

Tuttavia, Starlink di Elon Musk ha trasformato la connettività marittima, fornendo accesso a Internet ad alta velocità sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

Nonostante questi progressi, un passeggero ha deciso di prendere in mano la situazione. Il fatto anche se è un po’ datato, ci permette di riflettere sul business delle piattaforme di comunicazione e compagnie di navigazione che stanno realizzando nel connettere a Internet i passeggeri di bordo.

In un post sui social nel connettere a internemedia ampiamente condiviso, un ospite a bordo della Disney Wish è stato visto installare un’antenna Starlink personale sul balcone della propria cabina, utilizzando una sedia e altri supporti improvvisati per tenerla in posizione.

Sebbene questa possa sembrare una soluzione intelligente per evitare costi elevati del Wi-Fi a bordo, solleva seri problemi di sicurezza e normativi.

Le compagnie di crociera vietano severamente ai passeggeri di portare a bordo antenne paraboliche personali, poiché le navi dispongono di un’infrastruttura Internet dedicata per gestire la connettività.

Oltre a essere una violazione delle norme, posizionare una sedia e un’antenna parabolica sulla ringhiera del balcone rappresenta un grave rischio per la sicurezza.

Il mare aperto è imprevedibile e i forti venti o i movimenti improvvisi della nave potrebbero facilmente spostare l’allestimento, mandando i detriti in mare o, peggio, sui ponti inferiori, mettendo in pericolo i passeggeri e l’equipaggio.

Gli operatori di crociera applicano politiche rigorose contro il posizionamento di oggetti non protetti sui balconi per prevenire tali pericoli.

Il passeggero ha persino affermato nei commenti sui social media che “alcuni dipendenti della nave hanno commentato quanto fosse fantastico” il loro allestimento.

Tuttavia, mentre i membri dell’equipaggio possono aver espresso curiosità, tali modifiche rimangono rigorosamente contrarie alle politiche delle compagnie di crociera.

Sebbene portare un dispositivo Starlink personale possa sembrare un modo per aggirare gli elevati costi del Wi-Fi, viola le norme del contratto di viaggio/crociera e presenta problemi di sicurezza.

Le compagnie di crociera investono molto per fornire un accesso stabile a Internet e i passeggeri devono aderire alle politiche di bordo per garantire la sicurezza e il benessere di tutti a bordo.

Non si può fermare la tecnologia e arriveremo ad antenne personali, piccole come un oroloigo da polso, senza bisogno di parabole da issare sul balcone della propia cabina.

Abele Carruezzo