RED BULL KING OF THE AIR QUALIFIER 2025: TRIONFO PER ANDREA PRINCIPI NELLA TAPPA ITALIANA DI PORTO POLLO

Tutta la felicità di Andrea Principi per la splendida vittoria in Sardegna

(credit: Dean Treml / Red Bull Content Pool)

Spettacolo in Sardegna per il terzo e ultimo qualifier della competizione di kiteboarding Big Air più importante al mondo. Vittoria dell’italiano, campione in carica della competizione, su Charles Brodel.

Entrambi accedono alla finale di Città del Capo

Porto Pollo – Dopo un’attesa durata 7 mesi, finalmente Porto Pollo, in Sardegna, ha ospitato l’evento Red Bull King of the Air Qualifier, l’ultima opportunità per conquistare un posto nella più importante competizione al mondo di kiteboarding Big Air, che si terrà a Città del Capo, in Sudafrica. Dopo il rinvio di marzo c’era grande attesa per questa seconda opportunità e questa volta il meteo non ha tradito, regalando condizioni perfette per consentire ai 18 atleti presenti di offrire trick spettacolari e atterraggi mozzafiato.

Il vincitore, alla fine di una giornata che ha offerto momenti indimenticabili agli spettatori presenti, è stato Andrea Principi, che ha sconfitto nell’ultimo round Charles Brodel. Un’altra prestazione maiuscola per l’atleta toscano, vittorioso nonostante gareggiasse con una tavola rotta. Principi si conferma tra i più forti nella disciplina e a Città del Capo sarà chiamato a difendere il titolo di Red Bull King of the Air conquistato lo scorso anno.

Stacca il pass per il Sudafrica anche il francese Charles Brodel, che ha preceduto il connazionale Elliot Bouton.

«Oggi è stata una giornata fantastica qui a casa, in Italia, in Sardegna, in uno spot dove vengo ad allenarmi da tanto tempo. È davvero bello avere finalmente una gara qui, ed è fantastico che persone da tutto il mondo possano vedere come l’Italia offra condizioni davvero incredibili e spot pazzeschi per questo sport. Sono felicissimo anche per Charles, che si è guadagnato il Golden Ticket per il Red Bull King of the Air, l’evento più importante dell’anno.

Ha surfato in modo eccezionale, e sono anche molto fiero di tutti i ragazzi che hanno partecipato: hanno fatto nuove esperienze e questo sicuramente li motiverà. Nulla potrebbe rendermi più orgoglioso», ha detto Andrea Principi dopo la vittoria. Ha poi aggiunto: «Riguardo la finale di Città del Capo, è davvero il paradiso a cui puntano tutti i più grandi kitesurfer. L’ho già vinta due volte, ma farò del mio meglio per vincere ancora.»

Alcune spettacolari immagini dei contendenti al Red Bull King of the Air Qualifier Porto Pollo

(credit: Daniele Molineris / Red Bull Content Pool)

Porto Pollo, che si trova sulla costa nord-orientale della Sardegna, in provincia di Sassari, si è dunque confermata meta perfetta per questo genere di competizioni ed è stata lo scenario di una delle gare più belle e combattute di quest’anno.

Il risultato di Porto Pollo, insieme a quelli dei due precedenti qualifier di Tarifa, in Spagna e Klitmøller, in Danimarca, ha determinato gli atleti che avranno un pass diretto per la finale di Città del Capo, in Sudafrica, prevista fra il 22 novembre e il 7 dicembre: solo dopo la finale scopriremo chi sarà il Red Bull King of the Air 2025.

L’evento è stato supportato da un pool di prestigiosi Global Partner: North, Mystic e Ford.

Rilevante infine è stato anche il contributo dei partner locali Rupi’s e CKWI, che hanno garantito il necessario supporto logistico all’organizzazione dell’evento.

L’evento si è svolto con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Palau, a conferma della volontà delle istituzioni locali di sostenere manifestazioni sportive internazionali capaci di valorizzare il territorio.

Andrea Principi festeggia la vittoria sul podio insieme agli altri due finalisti Charles Brodel e Elliot Bouton

(credit: Dean Treml / Red Bull Content Pool)