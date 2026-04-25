40° Memorial Paolo d’Aloja: miglior tempo nel doppio per Rambaldi-Chiumento

PIEDILUCO – Prima giornata per la quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja a Piediluco (Terni) alla presenza di quasi trecento atleti in arrivo da venti nazioni.

Miglior azzurra nel singolo femminile, con il terzo tempo in batteria e anche complessivo, è Alice Codato, impiegata in questa specialità a seguito del forfait della compagna Laura Meriano nel due senza. Va in finale nel singolo maschile Edoardo Rocchi, quinto nella sua batteria con il settimo tempo totale. Nel doppio femminile, dopo il secondo posto in batteria con la quarta miglior prestazione cronometrica delle batterie, Clara Guerra e Alice Gnatta entrano in finale. Due vittorie azzurre in altrettante batterie del doppio maschile. Miglior tempo per i campioni mondiali Luca Rambaldi e Luca Chiumento, vincitori in 6:14:85 con Marco Selva e Gabriel Soares che fermano il cronometro a 6:16:79. Nel quattro senza maschile seconda piazza nella prima batteria, dietro l’Ucraina, per Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino. Stesso piazzamento, dietro la Francia nella seconda eliminatoria, per Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina e Alfonso Scalzone.

Nelle gare per l’assegnazione delle corsie, Matteo Lodo e Giovanni Codato conquistano la prima posizione nel due senza maschile davanti alla coppia composta da Guglielmo Melegari e Giovanni Paoli. Elisa Marconcini e Matilde Orsetti sono il miglior equipaggio italiano, secondo, nella gara per l’assegnazione delle corsie del due senza femminile. Miglior quattro senza femminile è quello composto da Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi. Terzo, dietro Francia e Repubblica Ceca, il quattro di coppia femminile di Matilde Paoletti, Valentina Mascheroni, Gaia Umbra Chiavini e Sara Borghi. Quarto, dietro Ucraina e i due equipaggi della Repubblica Ceca, il quattro di coppia maschile di Pietro Zampaglione, Luigi Tommaso Riccelli, Leonardo Salerno ed Emanuele Palacio Cano.

Tra i Pesi Leggeri, da segnalare la firma di Luca Borgonovo nel singolo maschile e il quarto posto di Elena Sali nel singolo femminile. Primi Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e seconde Chiara Cobalchini e Giulia Grandi nel doppio Pesi Leggeri.

Tra gli Under 19, sempre a livello di gare per le acque, bene il vincente due senza femminile di Letizia Martorana e Carolina Cassani e il doppio maschile, a segno con Eduardo Moschella Primicerio ed Elia Bressan. Primo posto anche Alizee Ribolzi nel singolo femminile e seconda piazza per Carlo Cavallaro nel singolo maschile. Miglior doppio femminile, secondo, è il doppio di Maria Lucrezia Dittamo e Francesca Sasso. Tra le ammiraglie in evidenza le formazioni composte da Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Carolina Cassani, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Clara Guerra e Alice Codato (tim. Emanuele Capponi), da Virgilio Sorrentino, Davide Todeschini, Marco Gilardoni, Giovanni Acatrinei, Mattia Soldo, Filippo Angella, Tancredi Mancuso e Matteo Pozzobon (tim. Ilaria Colombo).

Il programma di sabato prevede finali a partire dalle 8:50 (telecronaca diretta dalle 8:45 alle 12:20 su Rai Sport) e batterie della seconda sessione del programma alle 15:30.

Foto (ph Canottaggio.org / Luca Pagliaricci) il doppio Chiumento-Rambaldi

RISULTATI Batterie venerdì



START LIST Finali sabato

