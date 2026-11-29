Ultimo atto della sesta stagione di SailGP per il Red Bull Italy SailGP Team ad Abu Dhabi (Credit: SailGP)

Un solo punto separa gli italiani dall’ultimo atto della Season 6

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti – Per un solo punto il Red Bull Italy SailGP Team ha mancato l’accesso alla finale dell’ultimo appuntamento della Season 6 del Rolex SailGP Championship. Sul campo di regata di Abu Dhabi, con il Palazzo Presidenziale a fare da sfondo, l’equipaggio italiano ha chiuso la stagione con una vittoria e altri tre piazzamenti nelle prime tre posizioni nelle cinque prove di flotta disputate durante il weekend, rimanendo in corsa per la qualificazione alla finale fino agli ultimi metri dell’ultima regata, in un serrato confronto con la Spagna di Diego Botín.

Sono state giornate particolarmente significative per il Red Bull Italy SailGP Team, non soltanto dal punto di vista sportivo. Giovedì 26 novembre, l’intero team è stato ospite dell’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, presso la sua residenza privata ad Abu Dhabi, in occasione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo. La serata, dal titolo «Giornata del Mare: Sport, Scienza e Impresa», ha riunito illustri rappresentanti del mondo istituzionale, sportivo, scientifico e imprenditoriale, valorizzando il ruolo del mare nelle sue diverse declinazioni.

Al centro dell’incontro, una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Jimmy Spithill, fondatore e CEO del Red Bull Italy SailGP Team, Riccardo Bonalumi, CEO e General Manager di Maestral, e Lucia Gastoldi, biologa marina presso la New York University Abu Dhabi. Un’importante occasione di dialogo tra realtà diverse, accomunate dal legame con il mare, e di promozione dell’eccellenza italiana in un contesto internazionale.

Dopo intense giornate di lavoro e preparazione, il Red Bull Italy SailGP Team è tornato in acqua per affrontare l’ultimo weekend di regate della stagione. A caratterizzare il campo di regata di Abu Dhabi sono state condizioni particolarmente complesse, con vento leggero e una forte corrente, che ha influito significativamente sulle scelte tattiche e strategiche degli equipaggi, tanto nelle fasi di partenza quanto nella gestione dei diversi lati del percorso.

La giornata di sabato ha visto un progressivo aumento dell’intensità del vento, consentendo di disputare tre prove. Il Red Bull Italy SailGP Team si è distinto sin dalle prime battute per la qualità delle partenze, uno degli aspetti sui quali l’equipaggio ha maggiormente concentrato il proprio lavoro.

Nella prima prova, il team italiano ha conquistato un secondo posto, seguito da una terza posizione nella regata successiva. A coronare un’ottima giornata è arrivata la vittoria nella terza e ultima prova, al termine di una prestazione che ha permesso all’equipaggio italiano di chiudere il sabato al primo posto del Gruppo B.

Anche la giornata di domenica è stata caratterizzata da vento leggero e da condizioni di navigazione al limite del foiling, con frequenti transizioni tra il volo sui foil e la navigazione in dislocamento. In queste condizioni, la capacità di mantenere velocità durante le manovre e di individuare le zone di maggiore pressione sul campo di regata si è rivelata determinante.

Il Red Bull Italy SailGP Team ha aperto la seconda giornata con un sesto posto, mantenendo tuttavia aperta la possibilità di accedere alla finale dell’evento. Nell’ultima regata di flotta, l’equipaggio guidato da Phil Robertson ha tentato il tutto per tutto, lottando fino agli ultimi metri contro la Spagna di Diego Botín. Gli italiani hanno tagliato il traguardo in terza posizione, mancando l’accesso alla finale per un solo punto in classifica, un margine che sull’acqua si è tradotto in pochi metri.

Nonostante la mancata qualificazione alla finale, il weekend di Abu Dhabi ha rappresentato un ulteriore segnale dei progressi compiuti dal team nel corso della stagione, in particolare nella gestione delle partenze e nella capacità di essere competitivo anche in condizioni di vento leggero.

Jimmy Spithill, CEO del Red Bull Italy SailGP Team: “È bello chiudere l’evento con un altro buon risultato: ancora una volta, a un solo punto dalla finale! Grazie a questo risultato entriamo nella top 10 della classifica generale del campionato. Il nostro obiettivo è continuare questo percorso di crescita anche nella prossima stagione, a partire dalla prima tappa di Hong Kong.”

Phil Robertson, driver del Red Bull Italy SailGP Team: “Abbiamo mancato la finale per un solo punto. È stato un arrivo davvero combattuto e abbiamo fatto tutto il possibile per conquistare un posto in finale. Nel complesso è stato un buon evento, che abbiamo chiuso al quinto posto. Stiamo iniziando a mettere insieme prestazioni solide e costanti nelle varie regate e non vediamo l’ora di affrontare la Season 7, a partire dal primo appuntamento di Hong Kong.”

Con l’appuntamento di Abu Dhabi si chiude ufficialmente la Season 6 del Rolex SailGP Championship, al termine di un anno di competizioni che ha portato la flotta degli F50 attraverso quattro continenti. Il lavoro del Red Bull Italy SailGP Team, tuttavia, proseguirà in vista della prossima stagione. L’equipaggio sarà impegnato in una sessione di allenamento presso la nuova struttura di SailGP a Pensacola, in Florida, dove avrà l’opportunità di consolidare il lavoro svolto nel corso dell’anno e proseguire il proprio percorso di crescita.

Il prossimo appuntamento con le competizioni sarà a Hong Kong, dove prenderà ufficialmente il via la Season 7 del Rolex SailGP Championship.