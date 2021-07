UK: migliorare la cultura della salute e della sicurezza in mare

Southampton. L’UK Maritime and Coastguard Agency (MCA) ha annunciato la collaborazione con l’Health and Safety Executive (HSE) per adattare l’attuale Safety Climate Tool all’industria marittima al fine di aiutare a valutare gli atteggiamenti degli individui all’interno di un’organizzazione nei confronti delle questioni di salute e sicurezza, e promuovere la cultura della sicurezza.



L’iniziativa fa parte della strategia della Marina Mercantile inglese (UK Flag) verso una maggiore consapevolezza della sicurezza e poiché i dati pubblicati da MCA rivelano che la scarsa cultura della sicurezza è la causa principale di molti incidenti sul posto di lavoro, mentre la natura remota di molti ruoli dei marittimi significa che un incidente è spesso grave.



Il progetto in questione (sondaggio, analisi, report dati e linee guida) è stato predisposto da scienziati dell’HSE, con la consulenza di esperti dell’MCA e delle compagnie di navigazione, per misurare le percezioni della forza lavoro sui problemi di salute e sicurezza.



Offrirà informazioni sulla cultura della sicurezza dell’organizzazione per fornire modi per migliorare e innalzare continuamente gli standard, con la speranza che porterà a una riduzione del numero d’incidenti.

Utilizzando un semplice questionario online, lo strumento esplorerà gli atteggiamenti e le percezioni dei dipendenti nelle aree chiavi della salute e della sicurezza.

Questi dati condurranno a un report completo e a linee guida per aiutare a migliorare la cultura della sicurezza dell’organizzazione.



L’MCA è in prima linea nella sicurezza marittima e vuole incoraggiare le aziende a investire nell’idea di migliorare la cultura della sicurezza in tutto il settore.

“L’Agenzia sostiene questo progetto come un ottimo modo per evidenziare i problemi che potrebbero portare a incidenti e morti potenzialmente evitabili”, ha affermato Julie Carlton, responsabile della Sicurezza e della Salute dei Marittimi (Seafarer Safety and Health) presso i Servizi Marittimi del Regno Unito.

L’Agenzia marittima e della Guardia Costiera (MCA) è un’agenzia esecutiva del Dipartimento dei Trasporti (DfT). Fornisce un servizio di coordinamento e risposta alle emergenze marittime e costiere H24 per il Regno Unito.

Abele Carruezzo