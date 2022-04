IL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI CONTAINERS A FRUIT LOGISTICA

Al via la collaborazione con Bureau Veritas per la diffusione del CTU code

Primo evento in presenza del 2022 per il Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.), Fruit Logistica rappresenta la fiera più importante per il commercio e la logistica dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Condividendo il claim della manifestazione “Meet on site again”, il segretario generale Giordano Bruno Guerrini, il presidente Filippo Gallo e il vicepresidente Silvio Ferrando come da tradizione hanno dato il benvenuto a diversi associati, fra cui Circle, Zenatek, Bureau International des Containers, Europea Servizi Terminalistici, BellaVita, Oniloc, Saimare, Salerno Container Terminal, Hapag Lloyd, Assoporti e Autorità del Mar Ligure Orientale.

La manifestazione è stata aperta dal segretario generale Guerrini che ha presentato le prossime attività del C.I.S.Co. e di BIC relative al CTU Code, la guida di riferimento per tutte le procedure di caricazione, movimentazione e trasporto della merce. Fra le novità vi è un accordo di collaborazione con Bureau Veritas per la diffusione del CTU code: l’associazione e la multinazionale si rivolgeranno al mercato con proposte di formazione e di certificazione.

Quattro gli interventi dei soci C.I.S.Co. che hanno animato lo stand condiviso con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Promos Italia e Regione Liguria. La prima giornata a Berlino, supportata anche da Spediporto, è poi proseguita con un intervento sulla supply chain dei prodotti ortofrutticoli freschi sulla costa est degli Stati Uniti, a cura del socio BellaVita. La tecnologia applicata alla logistica portuale, invece, ha visto protagonisti Zenatek e Circle nel secondo giorno.

Si chiude oggi la manifestazione con grande soddisfazione da parte di C.I.S.Co. che si prepara alle prossime fiere del 2022 e soprattutto, all’organizzazione del convegno mondiale delle National Registration Organizations di BIC – Bureau International des Containers che per la prima volta si svolgerà in Italia, a Napoli, in occasione della Naples Shiping Week. Questo evento, a cadenza biennale, riunisce tutti gli enti federati nel BIC e dedicati al rilascio delle sigle dei container, e sarà aperto, su invito, a tutti i player che intendono affrontare i problemi legati allo sviluppo del trasporto intermodale attraverso le frontiere mondiali.