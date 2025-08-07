Capodistria, nuovo terminal crociere ecologico vicino al centro storico, pensa ad altri settori del trasporto marittimo

(Foto courtesy Autorità Portuale Capodistria)

La città portuale di Capodistria, in Slovenia, ha inaugurato già un nuovo terminal crociere attento all’ambiente, rafforzando il suo ruolo di hub di primo piano nel Mar Adriatico

Capodistria. Il porto di Capodistria, situato nella regione slovena dell’Istria, si prepara a diventare una delle destinazioni crocieristiche più all’avanguardia del Mar Adriatico.

Il nuovo terminal crociere, situato a pochi passi dal centro storico, sostituisce le strutture obsolete ed è progettato per supportare l’aumento del turismo crocieristico sottolineando la sostenibilità.

La struttura è progettata per accogliere navi di grandi dimensioni, con l’obiettivo principale del progetto di attrarre un numero crescente di crocieristi, offrendo servizi all’avanguardia e un’esperienza di imbarco e sbarco fluida e piacevole.

Il terminal è dotato di moderne tecnologie, spazi commerciali, aree di ristoro e servizi personalizzati per i passeggeri, garantendo comfort e convenienza.

Il porto di Capodistria gode di una posizione geografica privilegiata, situato a pochi chilometri dal confine italiano e facilmente raggiungibile da importanti città come Trieste, Venezia e Lubiana.

Questa vicinanza a destinazioni turistiche di rilievo, come le coste istriane, le città d’arte italiane e i parchi naturali sloveni, rende il porto una scelta ideale per le compagnie crocieristiche che desiderano offrire itinerari diversificati.

Inoltre, il porto è già ben collegato alle principali reti stradali e ferroviarie, facilitando gli spostamenti dei crocieristi verso altre destinazioni. Con il nuovo terminal, è previsto un ulteriore potenziamento dei collegamenti, inclusi servizi di navetta e trasporti dedicati.

Gestito da Luka Koper, il terminal incorpora tecnologie di risparmio energetico e materiali riciclabili ed è stato sviluppato per integrarsi armoniosamente con il paesaggio urbano locale.

L’Autorità Portuale ha disposto che alcuni ambienti del terminal siano accessibili al pubblico, coinvolgendo la comunità come obiettivo e promuovere il turismo responsabile.

È stata completata anche una nuova area di stoccaggio per 3.500 veicoli con una nuova officina di 900 metri quadrati, a conferma della centralità del traffico auto nelle strategie di sviluppo della società di gestione Luka Koper che punta a incrementare ulteriormente la capacità portuale entro il 2026.

Capodistria è cresciuta in popolarità tra le rotte del Mediterraneo – afferma una nota dell’Autorità Portuale – avendo ricevuto oltre un milione di passeggeri. E dopo vent’anni di attività crocieristica, il porto di Capodistria ha registrato un record di 125 mila passeggeri nel 2024.

Per questo mese di agosto il terminal passeggeri di Capodistria ospiterà dieci navi da crociera in meno di quattro settimane, consolidando ancora una volta il ruolo dello scalo sloveno come punto di riferimento per il turismo marittimo della regione.

Si stima che, tra passeggeri ed equipaggio, ad agosto transiteranno per Capodistria oltre quindicimila persone. Un flusso che contribuisce a vivacizzare il centro storico e l’intera costa slovena, con effetti positivi sull’ospitalità, la ristorazione e le attività commerciali. L’incremento del traffico crocieristico non rappresenta solo un dato economico, ma anche una vetrina per il patrimonio culturale della città, che continua ad attrarre turisti provenienti da tutto il mondo.

Capodistria non pensa solo al segmento crocieristico, ma ad altri settori del trasporto marittimo, merci e container.

Sono attualmente in corso i lavori per la costruzione di una nuova banchina lunga 200 metri con pescaggio a -12 metri, pensata per la movimentazione di project cargo e merce breakbulk. È prevista anche una rampa ro-ro.

Sonoo in avanzamento anche i lavori per interventi sul terminal container; riguardano l’ampliamento del terminal lato Nord, per raggiungere una capacità complessiva a 1,8 milioni di teu annui entro il 2027.

Dopo l’escavo del fondale a 16 metri, è iniziata l’infissione dei primi 250 pali per la realizzazione di 326 metri di nuova banchina e sette ettari di piazzali, per una spesa complessiva prevista di circa 153 milioni di euro.

Sull’intermodalità del porto si rafforza strategicamente la nuova linea ferroviaria Capodistria-Divaccia. Si tratta dii un tracciato di 27,1 chilometri – per oltre tre quarti in galleria – e opere strutturali completate a luglio 2025, mentre sono in corso le installaz ioni di binari e impianti.

L’opera, dal valore superiore al miliardo di euro, è cofinanziata al 35% con Fondi UE; previsto un secondo binario parallelo, con lavori fino al 2030 e un costo aggiuntivo di 354 milioni di euro.

Abele Carruezzo