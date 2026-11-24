Su comparto navi passeggeri ai primi 4 posti i porti italiani

Una nuova ricerca di Transport & Environment rivela che una singola nave all’ormeggio emette, in media, in un anno, una quantità di ossidi di zolfo pari a quella di 19.300 automobili. Il costo nascosto di questo inquinamento ricade su contribuenti e ospedali

Il problema – Le navi commerciali che restano ormeggiate nei porti europei con i motori accesi causano ogni anno 2,5 miliardi di euro di costi sociali e ambientali. Per tutta la durata della sosta, le migliaia di navi commerciali mantengono in funzione generatori diesel 24 ore su 24 per alimentare i sistemi di bordo, rilasciando sostanze inquinanti nocive direttamente sulle comunità costiere e portuali circostanti. Studi scientifici hanno inoltre dimostrato che i residenti che vivono in prossimità di un porto commerciale corrono rischi significativamente più elevati di mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie [1]. Il regolamento europeo sui porti (AFIR) obbliga i principali scali della rete TEN-T a dotarsi di OPS (Onshore Power Supply), permettendo alle navi di utilizzare la rete elettrica di terra, in sostituzione della generazione a bordo, per le attività in banchina.

Sebbene questo obbligo permetterà di ridurre del 40% i danni sanitari causati durante l’ormeggio, la maggior parte delle imbarcazioni oggi resta esonerata dall’obbligo. Ecco quanto emerge dall’ultima analisi di Transport & Environment (T&E), principale organizzazione in Europa in materia di decarbonizzazione dei trasporti. Per T&E è necessario introdurre limiti più stringenti alle norme sull’inquinamento portuale, consentendo così alla società di risparmiare miliardi di euro e tutelare la salute pubblica delle comunità portuali.



I risparmi – Le emissioni del trasporto marittimo restano in gran parte ignorate in quanto esternalità, e i gravi costi sanitari e climatici che provocano vengono raramente inclusi nelle valutazioni economiche sull’elettrificazione delle banchine. Se i costi climatici sono parzialmente internalizzati attraverso il Sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), i costi dell’inquinamento atmosferico ricadono interamente sui sistemi sanitari locali. Lo studio stima quanto costa davvero alla società l’inquinamento delle navi in porto, un costo che gli armatori non pagano. Ne risulta un confronto falsato: i combustibili fossili bruciati per la generazione elettrica in banchina sembrano più convenienti dell’elettricità pulita fornita da terra. Internalizzando i costi sociali causati dalla generazione da fossili, questi ultimi sarebbero due volte più cari dell’elettricità da terra.

Secondo il rapporto, inoltre eliminare le esenzioni previste attualmente dal Regolamento UE permetterebbe di risparmiare 1,56 miliardi di euro in costi sanitari e climatici. T&E raccomanda di estendere progressivamente tali obblighi di connessione a tutte le tipologie di navi (oltre crociere, traghetti e navi container oltre le 5,000 GT) nell’ambito della prossima revisione normativa, al fine di tagliare le emissioni e garantire ai porti la necessaria prevedibilità a lungo termine e la certezza della domanda per poter adeguare la rete elettrica.

I costi dei 100 porti più inquinati: Italia prima per danni complessivi – L’analisi di T&E – che stima i costi climatici e sanitari generati dalle navi nei 100 porti più grandi d’Europa – fornisce una disaggregazione per Paese e tipo di attività marittima. L’Italia è il Paese Membro dell’UE con il più alto costo totale con oltre mezzo miliardo di euro all’anno (€ 528 milioni). Seguono Olanda (€463 milioni) e Belgio (€301 milioni), fortemente trainati dai costi legati ai porti di Rotterdam (€340 milioni) e quello di Anversa (€220 milioni). A seguire Marsiglia (€120 milioni), Amburgo (€120 milioni) e Genova (€110 milioni).

Vista la difficoltà di attribuire con precisione i costi climatici ad un porto specifico, l’analisi di T&E ha anche isolato i costi sociali dell’inquinamento atmosferico, raggruppando i porti in base alla principale attività marittima svolta nel porto: trasporto cargo, passeggeri, cisterne o attività miste. Sebbene i porti responsabili dei maggiori danni legati alla qualità dell’aria siano quelli del Nord Europa che operano principalmente cargo sono quelli italiani a dominare la classifica per quanto riguarda le attività di trasporto passeggeri: Genova (€84 milioni di danni sanitari all’anno), Livorno (€46 milioni), Napoli (€40 milioni) e Civitavecchia (€40 milioni).



Tritto (T&E): “Soluzione esiste già: collegare le navi all’alimentazione elettrica da terra”. «Le comunità portuali stanno pagando il prezzo delle navi che tengono i motori accesi 24/7, mentre sono in porto. I combustibili fossili, già esentasse, sembrano economici solo perché le compagnie scaricano i costi sanitari e climatici sulla collettività” ha dichiarato Carlo Tritto, Sustainable Fuels Manager di T&E Italia che conclude “Fortunatamente, la soluzione esiste già: collegare le navi all’alimentazione elettrica da terra farebbe risparmiare miliardi alla società e renderebbe le città portuali luoghi decisamente più salubri in cui vivere. Certo, esistono degli ostacoli logistici da risolvere nello sviluppare queste infrastrutture, come l’adeguamento delle reti, ma non possono essere una scusa per non agire: ne va della salute di milioni di cittadine e cittadini».

L’iter normativo e l’appello della società civile – L’UE avvierà la revisione del regolamento AFIR alla fine di quest’anno. T&E esorta i decisori politici europei a sfruttare questa occasione per estendere l’obbligo di alimentazione elettrica da terra a tutte le navi, batterie e caldaie di bordo, affiancandolo a tabelle di marcia nazionali per l’elettrificazione dei porti entro il 2032. A questo appello fa eco oggi una lettera congiunta indirizzata alla Commissione europea dalla coalizione Clean Port Cities (CPC) — che riunisce industria, società civile e stakeholder del settore marittimo ed energetico, tra cui DFDS e Green Transition Denmark — in cui si sollecitano tempistiche certe per l’elettrificazione delle banchine per tutte le navi, norme per la ricarica delle batterie e un accesso più rapido alla rete elettrica.