WSC avverte che una flotta bi-carburante da 200 miliardi di dollari necessita di un accordo globale sulle emissioni

Washington. World Shipping Council (WSC) – con una sua nota di ieri, 23 novembre – ha avvertito che lo stanziamento di oltre 200 miliardi di dollari per navi a doppio combustibile non è sufficiente per ridurre le emissioni se non si interviene sulle regolamentazioni globali vincolanti e sui carburanti più puliti a prezzi competitivi.

L’avvertimento è indirizzato all’IMO che da ieri ha ripreso i negoziati con l’industria del trasporto marittimo di linea per fare pressione sui governi ad adottare regolamenti applicabili sui gas serra senza ulteriori indugi.

Le compagnie di trasporto container e i vettori che trasportano veicoli hanno impegnato oltre 200 miliardi di dollari per oltre 1.350 navi a doppio combustibile, di cui più di 500 già operative; l’incertezza prolungata nell’emanare regolamenti globali potrebbe rallentare ulteriori investimenti in carburanti e infrastrutture più pulite.

WSC chiede tre elementi parte di un accordo globale: – un percorso credibile verso emissioni nette zero allineata alla Strategia GHG 2023 dell’IMO; – un’applicazione coerente su tutte le navi fin dal primo anno; – e incentivi finanziari per ridurre il divario di prezzo tra carburanti convenzionali e carburanti a zero o quasi zero emissioni.

Già nell’ottobre scorso, il presidente del WSC Joe Kramek, aveva evidenziato che “Abbiamo bisogno di una misura globale con regole chiare e un’applicazione forte e coerente che dia alle aziende la fiducia di investire nella produzione di carburanti più puliti e nelle infrastrutture necessarie per fornirli”. (Art. 23.10.2026, WSC sostiene la misura globale sui gas serra tramite l’IMO, in linea con la sua Strategia GHG 2023 – il nautilus).



Per questo WSC confida che gli Stati membri dell’IMO possano unirsi per fornire quadro di regole unitarie ed ogni ritardo comporta maggiore incertezza, rendendo la transizione più difficile e costosa per l’economia globale.

Quest’ultimo intervento del WSC fa seguito a una dichiarazione congiunta di nove associazioni internazionali di navigazione che sollecitano i governi a stabilire regolamenti globali applicabili che garantiscano certezza negli investimenti e mantengano condizioni di gioco parità.

Occorre evitare i diversi schemi nazionali di tariffazione sul carbonio – introdotti di recente o avanzati – a causa dei ritardi da parte dell’IMO; questo sta comportando l’aumento di una prospettiva di regolamentazioni frammentate e costi aggiuntivi per il commercio internazionale.

Il World Shipping Council è un’associazione commerciale internazionale che rappresenta gli operatori di navigazione di linea i cui servizi supportano circa il 60% del commercio marittimo globale in valore.

L’IMO è l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile della regolamentazione internazionale del trasporto marittimo.

Abele Carruezzo