L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è lieta di invitare gli organi di informazione all’evento “Pronti al VIA! Le nuove prospettive per i porti di Venezia e Chioggia” che si terrà martedì 1 dicembre 2026, alle ore 10:45 presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia.

Dopo i Saluti Istituzionali del Direttore Marittimo del Veneto e Comandante del Porto di Venezia Enrico Castioni, del Sindaco della Città metropolitana di Venezia Simone Venturini e della Regione del Veneto seguirà un momento di confronto con alcuni dei principali stakeholder portuali del Sistema Portuale.

Chiude l’evento l’interlocuzione fra il Presidente AdSP MAS Matteo Gasparato e la giornalista Monica Maggioni. In allegato l’invito e il programma in dettaglio.