Oltre 14.000 fornitori in più di 80 Paesi, 5,4 miliardi di euro di acquisti in Italia e circa 90.000 posti di lavoro complessivamente generati nel Paese

Al centro del PartnerShip Summit 2026 la competitività della filiera, l’evoluzione del procurement, il welfare e la qualificazione dell’indotto

Rafforzare la competitività della filiera, sostenere la crescita delle imprese partner e promuovere un modello di collaborazione industriale fondato sulla condivisione di competenze, investimenti e prospettive di lungo periodo. Sono queste le direttrici del PartnerShip Summit 2026, l’appuntamento annuale con cui Fincantieri riunisce la propria rete di fornitori, svoltosi oggi presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, alla presenza del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, della Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, del Presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Pierroberto Folgiero.

Al centro dell’incontro, il ruolo strategico della filiera cantieristica quale leva di competitività del Gruppo e del sistema industriale nazionale. In questo quadro si inserisce PartnerShip, il programma di welfare di filiera avviato da Fincantieri nel 2023 per accompagnare la crescita e l’evoluzione di circa 1.200 fornitori, superando la tradizionale logica del rapporto tra committente e fornitore a favore di un modello industriale sempre più integrato. Nel 2026 il programma ha coinvolto 740 fornitori storici, con rapporti di collaborazione attivi con il Gruppo almeno dal 2022, di cui l’80% costituito da piccole e medie imprese.

La dimensione della filiera di Fincantieri, che conta oltre 14.000 fornitori in più di 80 Paesi, si riflette direttamente sulla capacità del Gruppo di generare valore per il sistema economico nazionale. Nel 2025, a fronte di un ordinato pari a 8,3 miliardi di euro e di un carico di lavoro complessivo superiore a 60 miliardi di euro, Fincantieri ha effettuato acquisti di beni e servizi sul mercato italiano per 5,4 miliardi di euro, a testimonianza del forte radicamento produttivo del Gruppo nel Paese e del suo impegno nella valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy. Per ogni 100 euro di produzione generata direttamente da Fincantieri, si attivano ulteriori 305 euro nell’economia nazionale, per un valore complessivo di 405 euro.

In Italia il Gruppo conta oltre 13.000 dipendenti diretti e contribuisce alla generazione di circa 90.000 posti di lavoro complessivi, con un moltiplicatore occupazionale diretto e indiretto pari a 5, che sale a 6,3 considerando anche gli effetti generati dai consumi delle famiglie degli addetti.

La solidità della filiera trova riscontro anche nell’andamento delle performance economiche delle imprese partner, che tra il 2021 e il 2025 hanno registrato una crescita media annua dei ricavi del 9,8%, del valore aggiunto dell’11,5% e dell’occupazione del 6,2%. Per le PMI fornitrici, la crescita media annua del valore aggiunto ha raggiunto il 12,3%.

Il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, ha dichiarato: «Fincantieri ha riunito in una sola sala chi progetta, costruisce, finanzia e regola le navi, e questo ci ricorda che il vero prodotto di un incontro come questo è la fiducia. Le piccole imprese salgono sulle spalle del capofiliera e trovano mercati, commesse e tecnologie che da sole non raggiungerebbero; ai capifiliera chiediamo quindi di portarle davvero, perché il gigante da solo non esiste. Con la difesa, lo spazio e l’economia del mare sempre più dual use, e con la sicurezza informatica che riguarda ogni anello della catena, la competitività si costruisce solo insieme. Il Ministero lavora perché la salita sia più agevole: così chi sale potrà vedere molto lontano».

Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio: «Con i suoi 230 anni di storia, Fincantieri rappresenta una delle eccellenze del patrimonio industriale italiano e internazionale. La sua forza risiede nella capacità di coniugare tradizione tecnologica, ricerca, innovazione e sostenibilità, capacità di performance sulle sfide strategiche del nostro tempo: dalla difesa alla sicurezza, dalla cybersecurity alle infrastrutture underwater. Un modello che valorizza le competenze e connette grandi imprese, PMI, startup e centri di ricerca, rafforzando le filiere e creando partnership strategiche. In questa direzione, la Regione Lazio sta lavorando ad un bando da 55 milioni di fondi europei dedicato alle filiere produttive e tecnologiche, per sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività del sistema produttivo. Perché investire nelle nostre eccellenze significa rafforzare la sovranità industriale. Una sfida che dovrà trovare un forte sostegno anche nel prossimo bilancio europeo, che destina per la prima volta oltre 400 miliardi di euro alla competitività».

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: «La competitività di un grande gruppo industriale si misura anche attraverso la capacità di far crescere l’ecosistema produttivo di cui è espressione. Nel nostro ruolo di system integrator, abbiamo la responsabilità di orchestrare un patrimonio diffuso di competenze, tecnologie e specializzazioni, trasformandolo in un vantaggio competitivo per l’intero sistema. La visibilità industriale garantita dal nostro portafoglio ordini rappresenta un’opportunità straordinaria per le imprese della filiera, chiamate a investire in capacità produttiva, innovazione, qualità e capitale umano. Con PartnerShip vogliamo accompagnare questa evoluzione, costruendo alleanze industriali di lungo periodo e rafforzando la capacità della manifattura italiana di competere sui mercati internazionali».

Attraverso PartnerShip, Fincantieri ha sviluppato un sistema strutturato di iniziative a sostegno delle imprese, che spazia dall’accesso a strumenti di finanza alternativa alla digitalizzazione dei processi di approvvigionamento, dalla formazione e dallo sviluppo delle competenze al rafforzamento della solidità gestionale. L’obiettivo è favorire una maggiore capacità di programmazione degli investimenti, l’efficienza operativa e la crescita dimensionale e qualitativa delle aziende partner.

Particolare attenzione è riservata alla qualificazione dell’indotto e della manodopera, attraverso la promozione di standard elevati in materia di legalità, sicurezza, qualità del lavoro e sistemi di controllo. Un approccio fondato sulla responsabilità condivisa lungo tutta la catena del valore, nella consapevolezza che la sostenibilità e la competitività del modello industriale passano anche dalla qualità del lavoro e dalla tutela delle persone.

Un ulteriore fattore abilitante è rappresentato dalla trasformazione digitale dei processi di procurement, volta a semplificare le procedure di approvvigionamento, accelerare i flussi informativi e favorire una crescente integrazione operativa tra Fincantieri e le imprese partner.

Il Summit ha visto alternarsi momenti di confronto istituzionale e approfondimento industriale, con due sessioni parallele dedicate alla Procurement Excellence e allo Sviluppo dell’Indotto, che hanno coinvolto il management del Gruppo e le aziende partner. La giornata si è conclusa con l’assegnazione dei Supplier Awards, i riconoscimenti destinati alle imprese che si sono distinte per il contributo alla collaborazione industriale.