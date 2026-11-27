Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, ha incontrato il console onorario del Montenegro per la Puglia, Franco Giuliano. Al centro dell’incontro, le condizioni per una possibile ripresa del collegamento marittimo passeggeri tra Bari e Bar.

L’Autorità portuale non attiva né gestisce direttamente il servizio. Può verificare, insieme alle autorità montenegrine, le condizioni degli approdi e sondare il mercato attraverso un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse. Spetterà a un armatore valutare la sostenibilità della rotta e decidere se esercitarla.

Mastro ha dato la propria disponibilità a un sopralluogo nel porto di Bar per verificare le condizioni della banchina e l’operatività dello scalo. Giuliano proporrà al sindaco di Bar un incontro tecnico nella sede dell’Autorità portuale a Bari, anche in vista della firma del gemellaggio tra le due città, prevista il 10 dicembre. L’estate 2027 è il primo orizzonte da valutare, subordinato all’esito delle verifiche e all’interesse degli armatori.

Il confronto si inserisce nel rafforzamento dei collegamenti tra Puglia e Montenegro. Dal 17 dicembre è previsto il volo diretto Bari–Podgorica di Air Montenegro, con tre frequenze settimanali. Il 18 dicembre, secondo il programma illustrato dal console, il Comune di Bari e il Consolato promuoveranno a Palazzo di Città un tavolo di lavoro con le istituzioni pugliesi e montenegrine, al quale Mastro ha dato la propria disponibilità a partecipare.

Nel corso dell’incontro è stata richiamata anche la possibilità di coinvolgere Brindisi in future iniziative di collegamento con il Montenegro. È una prospettiva distinta dal lavoro sulla rotta Bari–Bar, che richiederà verifiche proprie ed eventuali mezzi alternativi.