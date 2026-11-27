Dal 12 al 14 febbraio alla Fiera di Rimini torna l’appuntamento di Italian Exhibition Group per pesca sportiva, nautica da diporto e outdoor

Esperti e appassionati di ogni età votano i prodotti, attività per i più piccoli e riparazioni gratuite di capi tecnici con Patagonia

Women Who Fly debutta in Italia a Pescare Show con corsi, prove pratiche e incontri con ospiti internazionali per avvicinare le donne alla pesca a mosca

Rimini – Si prospetta ricca di novità la prossima edizione di Pescare Show. Dal 12 al 14 febbraio 2027 il quartiere fieristico di Rimini si prepara ad accogliere la community di appassionati nell’appuntamento di riferimento per pesca sportiva, nautica da diporto e outdoor firmato Italian Exhibition Group (IEG).

PESCARE SHOW AWARD, LE ESCHE ARTIFICIALI AL VOTO DEL PUBBLICO

Grande novità è il debutto di Pescare Show Award: un riconoscimento che permette alle aziende di presentare in fiera i prodotti di punta. Tema al centro della prima edizione saranno le esche artificiali. Le candidate verranno esposte per tre giorni e la votazione sarà affidata al pubblico. In gara i prodotti della categoria Hard Bait, come Jerk, Crank, Swimbait, Popper e WTD walking the dog, ma anche Soft Bait. Domenica 14 febbraio, dopo uno spazio dedicato ai pitch di presentazione, verranno annunciate le esche vincitrici.

DAL SIMULATORE DI PESCA AI LABORATORI DI BIOLOGIA MARINA, LE ATTIVITÀ PER I PIÙ GIOVANI

A Pescare Show, l’attenzione alle nuove generazioni si traduce anche in esperienze pratiche per scoprire la pesca sportiva e conoscerne i valori. Nel padiglione A3 il FIPSAS Village, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), proporrà alle famiglie attività didattiche per avvicinare i più giovani alla pesca sportiva e stimolare la loro curiosità per la vita sott’acqua. Bambine e bambini potranno cimentarsi con il simulatore indoor, provare il lancio tecnico con disco e pesi in plastica e imparare a costruire esche. I laboratori di bioluminescenza e di biologia marina li accompagneranno alla scoperta degli ambienti acquatici e dell’importanza della tutela dell’ecosistema.

SPORT ACQUATICI: LE PREMIAZIONI DEL 3° TROFEO REPUBBLICA DI SAN MARINO

La promozione degli sport all’aria aperta continua con tante occasioni di incontro tra pesca sportiva e ricreativa, nautica e sport acquatici. In questa direzione si inserisce il 3° Trofeo Repubblica di San Marino, competizione di moto d’acqua organizzata da Aquabike San Marino in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica (FIM). La gara, individuale e a tempo cronometrato, si svolgerà nelle settimane precedenti la manifestazione, nell’area del Lido San Giuliano e della Marina di Rimini. Le premiazioni di ciascuna categoria in gara entreranno nel programma di Pescare Show 2027.

PESCA A MOSCA, DIMOSTRAZIONI LIVE E CORSI CON WOMEN WHO FLY

Promosso e organizzato da H2O Magazine in collaborazione con Local Hub Travel & Food Experience, a Pescare Show 2027 prenderà il via il progetto Women Who Fly per avvicinare il pubblico femminile alla pesca a mosca. Grazie al coinvolgimento delle scuole italiane del settore, le partecipanti potranno seguire mini-corsi introduttivi, cimentarsi in prove pratiche e incontrare ospiti internazionali. Dal 30 aprile al 2 maggio 2027 il progetto proseguirà in Liguria, tra Triora e la Valle Argentina, con un camp riservato a otto partecipanti. Le tre giornate, all’insegna del claim “Water • Nature • Connection”, alterneranno lezioni teoriche, laboratori di costruzione delle mosche artificiali e uscite in torrente, con approfondimenti sulla tutela degli ecosistemi fluviali e attività di scoperta del territorio. Infine, anche in questa edizione tornano le dimostrazioni dal vivo dell’area Fly Tying Experience, realizzata con H2O Magazine, dove si riuniranno costruttori nazionali e internazionali di mosche artificiali.

TORNA IL WORN WEAR DI PATAGONIA

Patagonia conferma la propria presenza a Pescare Show con il Worn Wear, la sartoria mobile dedicata alla cura dell’abbigliamento tecnico e outdoor. Per tutti e tre i giorni il personale dell’azienda californiana riparerà gratuitamente capi di qualsiasi etichetta, intervenendo su indumenti tecnici, mentre i visitatori riceveranno consigli pratici per prolungare la vita dei propri capi.

L’iniziativa porta tra i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini un’attività che Patagonia svolge su scala mondiale, come documenta il Work in Progress Report, il rapporto sull’impatto ambientale e sociale dell’azienda, che registra 174.799 prodotti riparati nel 2025.

La biglietteria è attiva sul sito www.pescareshow.it.