Ancona – Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi è intervenuto questa mattina al forum «Ancona, un porto che libera il futuro», promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nella Sala Marconi. «Per quanto riguarda l’area marchigiana, l’obiettivo è accelerare tutte le procedure e favorire nuovi investimenti attraverso forme di collaborazione pubblico-privato, anche per il potenziamento delle banchine e dei moli, compreso lo spostamento dei traffici extra Schengen in aree più adatte e lontane dalla città. Dobbiamo non soltanto attrarre il traffico, ma anche fidelizzarlo nel tempo, altrimenti rischiamo di avere grandi banchine che rimangono vuote». Le parole di Rixi riprendono la linea indicata nei giorni scorsi dal presidente dell’Autorità portuale, Mirco Carloni, alla presentazione del Piano operativo triennale.

«Sul fronte delle infrastrutture viarie, compreso il raddoppio della Statale 16, stiamo seguendo tutte le partite – ha spiegato Rixi –. Quello che ci aspettiamo, soprattutto nel 2027, è di avere le mani un po’ più libere rispetto ai vincoli europei e poter disporre di maggiori risorse per alcune opere, non soltanto nelle Marche, ma anche sulle dorsali ferroviarie. Dobbiamo valorizzare ogni singolo scalo in relazione al territorio di riferimento, per sviluppare, come nel caso delle Marche, la capacità imprenditoriale locale. Abbiamo bisogno che porti come Ancona possano correre di più e, per farlo, servono investimenti. Investimenti inquadrati in una visione nazionale, nella quale venga data priorità anche a quelle opere che oggi le singole Autorità portuali non sono in grado di sostenere».

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sulle strategie del Piano operativo triennale 2027–2029, con particolare attenzione alla competitività dello scalo, alla riorganizzazione degli spazi portuali, allo sviluppo dei traffici e alle ricadute sul tessuto produttivo, sull’occupazione e sulla qualità della vita. Il presidente Carloni ha spiegato che il titolo stesso del convegno, “Un porto che libera il futuro”, rispecchia la sua visione del ruolo dell’Autorità portuale: non limitarsi alla gestione delle banchine, ma promuovere il passaggio dalla banchina pubblica a quella specializzata, introducendo la figura del terminalista, selezionato attraverso una gara pubblica. Ha sottolineato il ruolo dei privati nello sviluppo delle attività portuali, individuando nell’Autorità il soggetto chiamato a rimuovere gli ostacoli e alleggerire la burocrazia, affinché le energie imprenditoriali presenti nel porto possano esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Un percorso fondato sulle capacità, sulla volontà di investire e sull’impegno a far crescere un progetto comune, capace di coinvolgere anche culturalmente la città di Ancona. Particolare rilievo è stato riservato al progetto MILEPORT, dedicato alle connessioni di ultimo miglio, strategiche per migliorare l’efficienza logistica, l’accessibilità portuale e l’integrazione delle infrastrutture con il territorio. Al centro del dibattito anche il rapporto tra porto e città, la transizione energetica, l’evoluzione delle rotte commerciali e la necessità di rafforzare le sinergie tra porto, interporto, aeroporto e filiere produttive marchigiane.

Per i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il direttore marittimo delle Marche Amm. Isp. (CP) Massimo Seno, l’europarlamentare Carlo Ciccioli, relatore per il gruppo ECR sulla Strategia portuale europea, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, alla ZES e ai Porti Giacomo Bugaro e il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. All’apertura dei lavori, dedicata alla governance portuale, alle scelte del Piano operativo triennale e alla governance gentile, oltre a Mirco Carloni sono intervenuti Fabrizio Marilli, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, e Guido Stratta, presidente dell’Accademia della Gentilezza, già direttore People and Organization di Enel.

Il confronto ha poi allargato lo sguardo alle rotte dello shipping e alla transizione energetica, con gli interventi di Mario Zanetti, presidente di Confitarma, e Stefano Messina, presidente di Assarmatori, per tornare alle Marche con una tavola rotonda sui collegamenti fra porto, interporto, aeroporto e filiere produttive. Alla tavola rotonda hanno partecipato Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche, Giorgio Buffa, amministratore delegato e direttore generale di Ancona International Airport, Maurizio Paradisi, presidente di CNA Marche, Moira Amaranti, presidente di Confartigianato Imprese Marche, Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio Marche, Diego Mingarelli, presidente di Confindustria Ancona, e Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche. Le conclusioni sono state affidate al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.