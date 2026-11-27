Genova – Il sostegno all’occupazione portuale, la continuità operativa delle imprese e l’aggiornamento delle priorità di sviluppo infrastrutturale e organizzativo del sistema portuale sono stati al centro della seduta del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Sul fronte del lavoro portuale, il Comitato ha riconosciuto complessivamente 866.430 euro alla CULMV di Genova e alla CULP di Savona, nell’ambito delle misure previste dall’articolo 17, comma 15-bis, della legge 84/1994. I contributi, riferiti al primo trimestre 2026 per Genova e al terzo trimestre 2026 per Savona, sostengono i costi del reimpiego di 85 lavoratori parzialmente inidonei allo svolgimento delle mansioni operative originarie, attraverso l’assegnazione ad attività alternative compatibili con le loro condizioni. Le risorse riconosciute favoriscono così la continuità occupazionale e la valorizzazione delle professionalità presenti nelle due compagnie, contribuendo al regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro portuale.

La seduta ha inoltre affrontato un articolato insieme di pratiche autorizzative e concessorie, funzionali a garantire la continuità delle attività e a rispondere alle esigenze operative delle imprese portuali. Tra queste, il Comitato si è espresso sui rinnovi per il 2027 delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali ai sensi dell’articolo 16 della legge 84/1994, nell’ambito del porto di Genova. Esaminati anche diversi provvedimenti di ricollocazione temporanea di operatori interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, per assicurare la prosecuzione delle attività durante le fasi di cantiere e la disponibilità degli spazi necessari.

Ulteriori provvedimenti hanno riguardato il comparto industriale del porto, con l’obiettivo di accompagnare le esigenze operative degli operatori e assicurare un utilizzo funzionale delle aree demaniali.

Tra le pratiche di interesse per la città figura inoltre il procedimento per il rilascio della concessione al Comune di Genova per il consueto svolgimento del Luna Park invernale 2026-2027 a Ponte Parodi, con durata prevista fino all’8 febbraio 2027.

Il Comitato ha infine approvato l’aggiornamento 2027 del Piano Operativo Triennale (POT) 2026-2028, il documento programmatico che definisce le linee di intervento e le priorità dell’AdSP per lo sviluppo dei porti di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure tenendo conto dell’evoluzione degli scenari economici e dei traffici marittimi, dello stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali e delle nuove esigenze operative e organizzative emerse nel corso dell’anno.

Il Piano conferma la centralità degli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture portuali e della loro accessibilità, con particolare attenzione alla prosecuzione delle opere strategiche, al miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio e all’integrazione tra porto, città e reti logistiche. Tra gli ambiti prioritari figurano inoltre lo sviluppo del distretto industriale della cantieristica e delle riparazioni navali, il percorso di redazione dei nuovi Piani Regolatori Portuali di Genova e Savona-Vado, la transizione energetica e l’efficientamento ambientale degli scali.

Sul versante dell’innovazione, il POT individua nella digitalizzazione dei processi, nell’evoluzione del Port Community System e nel rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di sicurezza ulteriori direttrici di sviluppo. Particolare attenzione è riservata anche alla gestione del demanio, alla regolamentazione delle attività portuali e al lavoro, con la valorizzazione delle competenze professionali, la formazione e il sostegno all’occupazione quali componenti essenziali della competitività del sistema.