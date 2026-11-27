Ultimo atto della sesta stagione di SailGP per il Red Bull Italy SailGP Team (Credit: SailGP)

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti – Saranno le acque di Abu Dhabi a decretare il vincitore della sesta stagione del Rolex SailGP Championship. Dopo un anno di regate che ha portato il circuito degli F50 attraverso cinque continenti, il campionato si prepara al suo ultimo e più atteso appuntamento, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

A pochi giorni dal Sail Grand Prix di Dubai, i tredici team del Rolex SailGP Championship si ritrovano ad Abu Dhabi per il gran finale di stagione, un weekend destinato a rappresentare il culmine di un anno di competizione ai massimi livelli.

A fare da cornice all’evento sarà uno degli scenari più suggestivi dell’intero calendario. Il Technical Site di SailGP sorge infatti di fronte a Qasr Al Watan, il Palazzo Presidenziale di Abu Dhabi, uno degli edifici simbolo della capitale emiratina. È qui che, nei giorni precedenti alle regate, i tredici F50 verranno preparati per affrontare l’ultimo appuntamento della Season 6, in un incontro tra l’architettura monumentale della città e la tecnologia della vela contemporanea.

Quello di Abu Dhabi sarà un weekend diverso da tutti gli altri. Oltre ad assegnare la vittoria dell’ultimo Sail Grand Prix dell’anno, le regate definiranno la classifica conclusiva del campionato e le tre squadre che accederanno al Grand Final, la regata decisiva che incoronerà il campione della Season 6 del Rolex SailGP Championship.

Per il Red Bull Italy SailGP Team, Abu Dhabi rappresenta l’ultimo capitolo della sua seconda stagione nel circuito. Un anno di crescita, caratterizzato da condizioni di regata molto diverse, dalla progressiva evoluzione dell’equipaggio e da risultati importanti, tra cui il podio conquistato a Valencia. L’obiettivo del team italiano sarà quello di chiudere la stagione con una prestazione solida, capitalizzando il lavoro svolto nel corso dell’anno e le esperienze maturate sui diversi campi di regata.

Ad Abu Dhabi, il Red Bull Italy SailGP Team scenderà in acqua con Phil Robertson al timone e Jana Germani come strategist, affiancati dal campione SailGP e di America’s Cup Kyle Langford nel ruolo di wing trimmer, da Andrea Tesei come flight controller, dal due volte medagliato olimpico Will Ryan in qualità di grinder 2 e da Matteo Celon come grinder 1.

Jimmy Spithill, CEO del Red Bull Italy SailGP Team, ha commentato: “La squadra ha fatto importanti progressi a Dubai e non vediamo l’ora di dare continuità a quanto di positivo abbiamo fatto, chiudendo al meglio la stagione in vista di Hong Kong”.

Il programma del weekend prenderà il via venerdì 27 novembre con le regate di allenamento, che offriranno agli equipaggi l’opportunità di familiarizzare con il campo di regata prima dell’inizio ufficiale della competizione. Sabato 28 novembre si disputeranno le prime regate di flotta, mentre la Super Sunday di domenica 29 novembre assegnerà la vittoria del Sail Grand Prix di Abu Dhabi e, con il Grand Final, il titolo della Season 6 del Rolex SailGP Championship.

Alla vigilia del weekend della grande finale di campionato, il Red Bull Italy SailGP Team è stato protagonista di un evento presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, dedicato al mare come punto d’incontro tra sport, industria e ricerca scientifica.

Jimmy Spithill, CEO del Red Bull Italy SailGP Team, ha partecipato alla tavola rotonda insieme a Riccardo Bonalumi, CEO & General Manager di Maestral, joint venture tra Fincantieri e l’emiratina EDGE, e Lucia Gastoldi, biologa marina presso la NYU Abu Dhabi.

Nel corso della conversazione, ha approfondito il ruolo della vela ad alte prestazioni come laboratorio di innovazione e strumento per sensibilizzare il pubblico sulla tutela degli ecosistemi marini.