Tardino: “Per un’isola la resilienza portuale è una condizione essenziale di sicurezza economica e sociale”.

Il porto di Palermo si aggiudica il “Mediterranean Most Resilient Port of the Year Award”, il riconoscimento assegnato nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’associazione MEDPorts e dall’Unione per il Mediterraneo. A ritirare il premio, a Malta, la presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, accompagnata dalla responsabile dell’Ufficio Politiche Comunitarie, Project Management e Blending Finanziario dell’AdSP, Flora Albano.

Alla base della candidatura del porto di Palermo, rappresentativa dell’intero sistema dei sette scali della Sicilia occidentale, un programma di investimenti infrastrutturali e di modernizzazione del valore complessivo di circa un miliardo di euro, destinato a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture e a fronteggiare le criticità climatiche, energetiche, logistiche e digitali. Completano il quadro la riorganizzazione dei flussi commerciali e passeggeri e la rigenerazione del waterfront palermitano.

“Per un’isola – sottolinea la presidente dell’AdSP, Annalisa Tardino – la resilienza portuale è una condizione essenziale di sicurezza economica e sociale. Dall’affidabilità dei nostri scali dipendono gli approvvigionamenti, la competitività delle imprese, la mobilità delle persone. Abbiamo lavorato per ridurre le vulnerabilità del Sistema, e per anticipare gli effetti dei cambiamenti climatici e adeguare le infrastrutture a scenari profondamente diversi da quelli per i quali erano state originariamente concepite, garantendo al tempo stesso la continuità dei collegamenti marittimi. Essere resilienti significa anche saper governare le trasformazioni, interpretare le esigenze dei territori e ricomporre il rapporto tra porti e città. Questo riconoscimento premia un lavoro collettivo e appartiene a tutta la comunità portuale”.

A Malta, la presidente Tardino ha inoltre incontrato il presidente di MEDPorts, David Magro, nel quadro delle relazioni che l’Autorità sta consolidando con le principali organizzazioni della portualità internazionale. Un dialogo che assume particolare rilevanza in una fase segnata dall’instabilità geopolitica, dalla ridefinizione delle rotte commerciali e dagli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sul trasporto marittimo.

“Alla centralità economica e geopolitica del Mediterraneo – aggiunge Tardino – deve corrispondere un adeguato peso nelle sedi decisionali europee.

La cooperazione tra i porti delle diverse sponde può diventare uno strumento di interlocuzione politica, oltre che tecnica e commerciale. Condividere priorità, competenze e strategie e rafforzare la cooperazione tra i porti vuol dire costruire una capacità comune di risposta alle crisi, acquisire maggiore autorevolezza nel confronto con le istituzioni, e incidere sulle politiche dei trasporti e dell’energia. In un mare attraversato da tensioni e interessi contrapposti, la portualità può offrire un terreno concreto di convergenza e contribuire alla stabilità dell’intera regione mediterranea”.