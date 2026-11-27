(Fonte UNT)

Analisi e statistiche complete sul commercio marittimo, sul trasporto marittimo e sui porti

La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) chiede di “proseguire i piani per i corridoi commerciali tra i paesi vicini”

Ginevra. Il Segretario generale ad interim dell’agenzia, lo spagnolo Pedro Manuel Moreno, durante la presentazione – di ieri – a Ginevra dell’ultimo rapporto della UNCTAD sul commercio marittimo internazionale, ha dichiarato “Dobbiamo continuare con i corridoi commerciali tra i paesi vicini”.

Il documento evidenzia che diverse di queste rotte internazionali di navigazione sono interessate da interruzioni e strozzature – stimate in aumento – e quindi governi e operatori devono disporre di “rotte marittime aperte, piani di contingenza, maggiore cooperazione regionale e una flotta più adattata” per affrontare i prossimi anni.

Tensioni geopolitiche, cambiamenti nelle politiche commerciali, riconfigurazione della catena di approvvigionamento, interruzioni delle principali rotte marittime, digitalizzazione, rischi per la cybersicurezza e la transizione verso un’energia più pulita stanno rimodellando il trasporto marittimo, portando sfide sempre più complesse ma creando anche nuove opportunità.

Il Rapporto 2026, con il tema “Shipping at a crossroad: Naviging rischi, sostenibilità e resilienza”, esplora come il trasporto marittimo possa diventare più resiliente, affidabile, accessibile e sostenibile, sostenendo al contempo la sicurezza alimentare ed energetica, l’integrazione delle catene di approvvigionamento e l’accesso ai mercati globali.

Commercio marittimo internazionale

Il commercio marittimo ha affrontato l’inizio del 2026 in un contesto caratterizzato da una crescita più lenta, continue interruzioni e un’evoluzione costante della geografia commerciale.

Il flusso di merci è proseguito, ma sempre più spesso lungo rotte più lunghe e in condizioni di maggiore incertezza a livello politico, geopolitico e logistico.

Nel primo capitolo si analizza cosa comporta la recente crescita dei volumi di carico e delle tonnellate-miglio in merito alla resilienza del commercio marittimo. Oltre l’80% del volume del commercio internazionale di merci è effettuato via mare, con una quota ancora maggiore per la maggior parte dei paesi in via di sviluppo.

Le cifre riportate dal Rapporto evidenziano i volumi 2026: una stagnazione dopo il +1,9% del 2025 – 12,3 miliardi di tonnellate -; container: +3,3% nel 2026, con una crescita media 2026‑2031 pari a +2,7% annua; a fronte della stagnazione dei volumi, la domanda di trasporto, cioè le tonnellate-miglio si posiziona a +1,5% nel 2026, trainata da rotte più lunghe, mentre i noli spot container, più che raddoppiati tra gennaio e agosto 2026.

Sui prodotti energetici, il petrolio e i suoi derivati potrebbero contrarsi del 5,4% e del 5,9%, sempre secondo i dati di metà anno basati sulla ricerca di Clarkson. Allo stesso modo, si prevede che il gas liquefatto di petrolio (LPG) si riscontrerebbe del 5,2%, mentre il gas naturale liquefatto (LNG) rimane “resiliente” e potrebbe chiudere l’anno con una crescita dell’1,4%. Infine, si prevede che l’anno si concluda con una contrazione dell’1% nel trasporto globale del carbone.

Fattori chiave

Da sottolineare le crisi geopolitiche e blocchi strategici come lo Stretto di Hormuz, con il traffico crollato del 95% a marzo 2026, 3.200 navi bloccate, premi assicurativi da 0,2% a 1% del valore scafo. La crisi del Mar Rosso che ha costretto le compagnie a rotte più lunghe verso il Sud Africa, e gli eventuali rischi nautici. Senza parlare poi del Canale di Panama e le sue restrizioni climatiche e aumento dei costi di transito ed altri costi operativi e assicurativi, sovrapprezzi carburante.

Le distanze medie Asia‑Europa sono cresciute del +30% rispetto alla pre‑crisi Mar Rosso; mentre le rotte Sud‑Sud +12,1% (2025), Est‑Ovest +7,3%, e Nord‑Sud +6,7%.

Il tutto con un impatto sulle catene di approvvigionamento dovuto interruzioni collegate a shock energetici, alimentari e prezzi.

Inoltre il settore prende in esame anche la riconfigurazione delle reti di trasporto marittimo containerizzato, pur mantenendo la Cina un ruolo centrale nelle catene produttive regionali e globali. Vengono valutate le interruzioni lungo i principali corridoi energetici come stiano rimodellando i flussi di energia, evidenziando il divario tra gli attuali modelli commerciali e i percorsi verso una transizione a basse emissioni di carbonio.

Messaggi e raccomandazioni UNCTAD

La resilienza non può basarsi solo su rotte alternative in crisi: serve preparazione, cooperazione internazionale, regole prevedibili, investimenti sulla flotta.

L’esposizione del commercio marittimo a blocchi e tensioni è in crescita; i costi di interruzione non sono distribuiti equamente.

“La rotta marittima globale – ha detto il Segretario Moreno – è attualmente sotto pressione per tutte le crisi geopolitiche in atto e per questo si chiedono ‘corridoi marittimi tra paesi vicini”.

Mentre, Frida Youssef, responsabile dei Trasporti dell’agenzia internazionale, ha detto che “assistiamo a un cambiamento di paradigma: dobbiamo allontanarci dal modello di risposta alle disazioni dopo che si sono verificate e avvicinarci a un’era in cui i principi di resilienza siano integrati nei piani e nelle decisioni dei trasporti fin dalla loro iniziazione”.

Il Rapporto UNCTAD raccomanda agli Stati e agli attori della catena logistica di concentrarsi sulla “facilitazione del commercio”, cioè sullo sviluppo di quadri multilaterali stabili che permettano di attivare rotte e modalità di trasporto alternative alle varie zone di conflitto. In sostanza “mitigare temporaneamente gli impatti non risponde alle esigenze del commercio; occorrono azioni “alternative collaudate” che “possono offrire la stessa circolazione fluida delle merci senza ritardi inutili”. Serve più “scambio di informazioni, gestione transfrontaliera, accordi di transito, cooperazione tra autorità e attori competenti”, e di “trasporto transfrontaliero per includere opzioni multimodali”, a un livello più operativo.

Questioni legali ed evoluzioni normative

Interessante, il capitolo sulle questioni legali che offre una panoramica dei principali sviluppi giuridici e normativi a livello internazionale che interessano il trasporto e il commercio marittimo.

La Parte A è dedicata all’entrata in vigore della Convenzione Internazionale del 2010 sulla responsabilità e il risarcimento dei danni connessi al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive (Convenzione HNS del 2010), esaminandone le disposizioni principali, i benefici per gli Stati contraenti e le lacune normative ancora esistenti.

La Parte B prende in esame le nuove linee guida dell’IMO sulla registrazione delle navi e il loro ruolo nel rafforzare la governance marittima, nonché nel contrastare i Registri Navali e le registrazioni di natura fraudolenta.

La Parte C illustra altri importanti sviluppi giuridici, tra cui: – l’adozione, da parte dell’IMO, del Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi di superficie autonome (Codice MASS); – l’entrata in vigore dell’Accordo, nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di fuori della giurisdizione nazionale (Accordo BBNJ); – l’entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi (Convenzione di Pechino); – e l’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui documenti di carico negoziabili (Convenzione NCD).

In sintesi, il rapporto evidenzia un settore in stasi nel 2026, con pressioni su sicurezza, costi e capacità, e una visione a medio termine ottimistica ma condizionata a stabilità geopolitica e investimenti in resilienza.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy UNT)