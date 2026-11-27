Ieri il summit dei vertici Aybi all’approdo turistico per mega e gigayachts al centro di Castellammare di Stabia

La kermesse organizzata dall’Associazione Yacht Brokers Italiani in partnership con lo Stabia Main Port, vedrà la partecipazione di oltre 100 charter brokers di tutto il mondo, in visita a Castellammare di Stabia per promuovere il sistema charter italiano e le flotte delle maggiori compagnie di Charter Brokers in Italia.

“E’ la I edizione e abbiamo scelto Stabia Main Port per l’organizzazione e i servizi offerti. La nostra clientela e’ entusiasta dell’ospitalità che ricevono e hanno accolto tutti positivamente la partnership con l’approdo turistico situato al centro della città – commenta Paola Gatti, Presidente di AYBI – Ringrazio dunque tutti gli associati per l’adesione. Siamo già all’opera per coinvolgere gli operatori di settore, ma soprattutto per garantire la partecipazione di tantissimi charter brokers, che arriveranno da ogni parte del mondo. E dopo la tappa a Castellammare ci incontreremo, a seguire, al Myba International Charter Show di Sanremo”

Tante le unità in esposizione, con esattezza navi da diporto fino a 50 metri, che fanno charter e con management italiano. In vista dell’evento, c’è stato ieri il meeting dei vertici AYBI nel moderno HUB dello Stabia Main Port in via Bonito, per analizzare logistica e piano ormeggi.

“Un momento importante di promozione dei brand italiani nel settore dello yachting – illustra Luisa Del Sorbo, Manager dello Stabia Main Port – AYBI charter ci darà la possibilità di rafforzare il ruolo di Castellammare di Stabia nei circuiti e itinerari internazionali di chi noleggia Yachts con crociere in Italia. Nelle prossime settimane contatteremo hotel e B&B per garantire la massima ospitalità. Va ricordato che l’AYBI Charter Show aprirà la stagione turistica a Castellammare di Stabia e seguiranno subito dopo i primi appuntamenti con l’America’s Cup, di cui siamo Marina Partner”.

