In occasione del 25 novembre, una campagna di sensibilizzazione per riconoscere i primi segnali di controllo e prevaricazione nelle relazioni, anche quando si è responsabili di metterli in atto

La nuova iniziativa si inserisce nel percorso “Respect for Future”, avviato nel 2023 e che ha coinvolto quasi 10.000 persone in 11 tappe nei siti del Gruppo in Italia

Fincantieri presenta “Red Flag Project”, una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione della violenza di genere, con l’obiettivo di favorire il riconoscimento dei comportamenti e delle dinamiche relazionali che possono rappresentare i primi segnali di una possibile evoluzione verso forme di violenza.

Il progetto nasce dalla volontà di portare l’attenzione su quei comportamenti di controllo, isolamento, manipolazione e svalutazione spesso normalizzati o confusi con manifestazioni di affetto. Al centro della campagna, un messaggio che invita a interrogarsi non soltanto sui comportamenti che si subiscono, ma anche su quelli che si mettono in atto: “Riconosci una red flag. Anche quando sei tu a metterla in atto”.

Il nome dell’iniziativa richiama il linguaggio del mondo marittimo, nel quale la bandiera rossa segnala una condizione di pericolo che richiede attenzione. Un riferimento vicino al mondo di Fincantieri che diventa la chiave narrativa della campagna pensata per imparare a riconoscere i segnali di pericolo nelle relazioni e promuovere una maggiore consapevolezza anche attraverso un vademecum realizzato con la supervisione scientifica del dott. Paolo Giulini, criminologo clinico e Presidente del CIPM – Centro Italiano per la Promozione della Mediazione.

Lorenza Pigozzi, EVP Direttore Comunicazione Strategica di Gruppo di Fincantieri, ha dichiarato: “Con Red Flag Project vogliamo contribuire a una riflessione più profonda sulle radici culturali della violenza di genere, portando l’attenzione su quei comportamenti che, prima ancora di manifestarsi come forme esplicite di violenza, possono compromettere la libertà e la dignità delle persone. Abbiamo scelto un linguaggio che appartiene alla nostra identità industriale, per affrontare un tema che richiede consapevolezza, responsabilità e soprattutto la capacità di mettere in discussione anche i propri comportamenti”.

Con Red Flag Project, Fincantieri prosegue il percorso di sensibilizzazione avviato con Respect for Future nel 2023, compiendo un ulteriore passo nella prevenzione della violenza di genere: dalla diffusione di una cultura del rispetto alla sensibilizzazione sui segnali che possono anticipare situazioni di violenza.

L’iniziativa si inserisce infatti in un più ampio impegno che Fincantieri porta avanti da tempo per promuovere una cultura del rispetto e per contrastare ogni forma di violenza di genere. Un percorso che, nell’ambito del programma everyDEI, affianca alla sensibilizzazione diversi strumenti concreti di ascolto, formazione, protezione e supporto: la rete interna delle “Antenne”, realizzata con Differenza Donna; i 10 “Punti Viola”, attivati presso altrettante sedi aziendali in collaborazione con DonneXStrada; un servizio di assistenza psicologica dedicato e completamente gratuito per le donne vittime di violenza e corsi di autodifesa femminile per tutte le dipendenti del Gruppo. In aggiunta, Fincantieri si è dotata di una zero tolerance policy per contrastare qualsiasi forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro.