Un porto non è solo numeri, tonnellate, TEU, potenza delle sue gru, lunghezza delle sue banchine, estensione dei suoi terminal. Un porto è uomini ed è storia. Per capire, specie nel Mediterraneo, che ruolo avrà uno scalo marittimo è indispensabile ricostruire il passato, ricercare le radici e su quelle edificare il futuro. Ed è questo lo sforzo che, con l’ottava edizione di Noi, Il Mediterraneo, in programma il 17 dicembre nella sala del Palermo Marina Yachting, proprio il principale porto siciliano sta facendo, attingendo alla sua storia per tracciare le linee guida del suo futuro.