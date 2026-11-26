3 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027

Inaugurazione: giovedi 3 dicembre ore 17.30

MUNAV MUSEO STORICO NAVALE DI VENEZIA

Riva S. Biasio, 2148 – VENEZIA

Dal 3 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 il Museo Storico Navale di Venezia nell’ambito del progetto di valorizzazione del MUNAV sviluppato da D’Uva srl, società concessionaria della gestione del museo per conto di Difesa Servizi, che ne cura la programmazione culturale e la realizzazione delle esposizioni temporanee ospita la personale dell’artista e navigatrice Concetta De Pasquale, SU MARI DI CARTA SI NAVIGA. Viaggio poetico tra le carte dell’Arsenale, a cura di Giovanna Famà in collaborazione con il Museo Regionale Accascina di Messina.

La mostra nasce dall’incontro e dallo studio delle opere dei cartografi della Serenissima, custodite nelle sale e nell’Archivio del MUNAV.

Pittrice e navigatrice, Concetta De Pasquale, nello stretto rapporto della sua pittura con la navigazione e la cartografia, ha ritrovato il mare nelle pagine dell’Isolario di Vincenzo Maria Coronelli e nei disegni dell’Arsenale di Gian Maria Maffioletti. Sulla riproduzione ingrandita di quelle carte è intervenuta pittoricamente con tecniche miste e foglia oro, seguendo il profilo di un’isola o lasciando che da una linea di costa prendesse forma una rotta immaginaria.

Il progetto espositivo trova così le sue ragioni nel legame tra l’artista e la navigazione, nella storia di Venezia, città marinara, e nell’intento di raccogliere la testimonianza storica delle carte conservate nel MUNAV – Museo Storico Navale di Venezia. La carta nautica è protagonista del racconto e lega il viaggio reale a quello immaginario dell’artista.

Il percorso della mostra si articola nelle sale del primo piano del MUNAV, tra i cimeli del Museo, con una serie di opere su carta e due installazioni site-specific. La prima, DOMINO. Viaggio poetico tra le Carte dell’Arsenale, è in dialogo con le carte storiche del 1798 di Gian Maria Maffioletti. La seconda, Viaggio verso nuove rotte, è realizzata con carte dell’Atlante Veneto Isolario di Vincenzo Maria Coronelli del 1696 e scritti tratti da un antico libro di Architettura Navale del 1686, entrambi custoditi nell’Archivio Storico del Museo.

Il progetto espositivo, che prende avvio dal MUNAV di Venezia, si pone in ideale continuità con il Museo Regionale Accascina di Messina, dando vita a un dialogo tra due città profondamente legate alla storia del Mediterraneo.

A suggellare questo legame è l’opera di Concetta De Pasquale, Viaggio nell’Isolario, omaggio al porto di Messina, recentemente acquisita dal Museo Accascina attraverso una donazione dell’artista ed entrata a far parte della sua collezione. Realizzata su una carta di Vincenzo Maria Coronelli tratta dall’Atlante Veneto Isolario, conservata nell’Archivio Storico del MUNAV, l’opera sarà presentata al pubblico nella stessa giornata dell’inaugurazione della mostra a Venezia.

Un incontro simbolico e concreto tra le due città, unite dal mare, dalla storia della navigazione e da antiche rotte mediterranee, che attraverso l’arte di Concetta De Pasquale si incontrano in un dialogo tra passato e contemporaneità.

Su Mari di Carta si Naviga diventa così un ponte ideale tra passato e presente, attraverso i viaggi reali e immaginari dell’Artista.

Il testo critico di Giovanna Famà

Scrive Giovanna Famà, curatrice della mostra:

“La lettura delle ‘Carte Mentali’ di Concetta De Pasquale all’interno delle quali compie il Suo viaggio, non può prescindere dall’analisi puntuale dei tanti significanti che l’artista utilizza attingendo a conoscenze storico artistiche con profonde radici nel passato che, in modo raffinato, elegante e profondamente cerebrale, elabora, appropriandosi di tutti i precedenti figurativi che, senza retorica, racconta tra cromie brillanti, fulgide e preziose materie, porgendo un sentito omaggio a due illustri Cartografi della Serenissima, Vincenzo Maria Coronelli e Gian Maria Maffioletti entrambi autori di preziose Carte del XVII e XVIII secolo.

Una esplorazione che la stessa artista definisce ‘Un Viaggio poetico tra le Carte’ che si spinge oltre i confini e naviga da Nord a Sud, tra Venezia e Messina, ripercorrendo antichi itinerari, testimoni di un passato glorioso che vede protagoniste le due città marinare legate da una fitta rete di scambi commerciali, strategici e culturali, quando lo Stretto di Messina svolgeva il ruolo di crocevia, fondamentale per le rotte veneziane.

La nostra artista, con una illuminata euforia intellettuale, fiera della sua messinesità di adozione, vissuta per scelta in un quotidiano incedere interrotto da viaggi reali e virtuali che la portano ad allungare ed allargare i suoi confini ed orizzonti, attraverso esperienze di vita personale e lavorativa, si interroga sulle ragioni del proprio navigare documentato dalla presenza delle sue Opere sia a Venezia che a Messina”.