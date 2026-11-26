Nove imbarcazioni in gara per la VII Coppa d’Autunno Radicci – XXXIX Trofeo “Cristoforo Bottiglieri”. Ieri la premiazione nei saloni del Circolo della Vela di Bari al Teatro Margherita

Quattro prove, nove imbarcazioni e condizioni meteo profondamente diverse hanno accompagnato la VII Coppa d’Autunno Radicci Sailing Cup – XXXIX Trofeo “Cristoforo Bottiglieri”, manifestazione che ha aperto ufficialmente la fase invernale delle regate del calendario velico barese. Organizzata dal Circolo della Vela di Bari in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Bari, il Circolo Nautico Il Maestrale e il Circolo Nautico Bari, la competizione si è articolata in due giornate di regata, l’8 e il 22 novembre, con quattro prove complessivamente disputate. Nove le imbarcazioni al via, suddivise nelle tre categorie previste: 3 Minialtura, 5 Altura e 1 Rating FIV by ORC, la categoria che raccoglie le imbarcazioni precedentemente inserite nella classe Libera.

La prima giornata, l’8 novembre, ha regalato condizioni ideali per la vela, con cielo soleggiato e vento tra i 9 e gli 11 nodi da Nord-Ovest. Due le prove disputate, con gli equipaggi impegnati su percorsi differenziati in base alla categoria. Il 22 novembre la situazione è cambiata radicalmente. Per le ultime due prove il vento, con direzione Sud-Sud-Ovest, ha raggiunto punte di 20 nodi, accompagnato da una pioggia battente che ha reso la giornata decisamente più impegnativa e ha messo alla prova la preparazione e la capacità di adattamento degli equipaggi. La formula della regata ha previsto una partenza unica per tutte le imbarcazioni, con due percorsi differenti: circa 6 miglia per Altura e Rating FIV by ORC e 4 miglia per la Minialtura.

Al termine delle quattro prove, il Trofeo Radicci per la categoria Altura è andato a “Pazza Idea 4” di Gianvito Caldarulo, del Circolo della Vela di Bari, con Ciro Basile al timone. Per la Minialtura il trofeo è stato invece conquistato da “Folle Volo Pegasus” di Antonio Pastore, del CUS Bari. Nella categoria Minialtura, il secondo e il terzo posto, premiati con la Coppa d’Autunno, sono andati rispettivamente a “SESTELEMENTO” del Circolo Nautico Bari, con Pietro Lagioia al timone, e ad “ARGENTINA” di Antonio Patimo, con Andrea Suglia al timone, entrambi del Circolo Nautico Bari. Stesso riconoscimento per i piazzamenti d’onore nella categoria Altura: seconda classificata “OBELIX” di Giuseppe Ciaravolo, del CUS Bari, con Giorgio Pantzartzis del CV Bari al timone, mentre al terzo posto si è classificata “BIBA” di Giacomo Scalera, del CUS Bari. La Coppa per il primo classificato Rating FIV by ORC è stata infine assegnata a “Gaios” di Pasquale Amoroso, del CUS Bari.

La manifestazione si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione, ospitata nei saloni del Circolo della Vela di Bari al Teatro Margherita, dove sono stati celebrati i protagonisti di questa edizione e consegnati i riconoscimenti della Radicci Sailing Cup e del XXXIX Trofeo “Cristoforo Bottiglieri”. Con la VII Coppa d’Autunno Radicci si chiude così il ciclo autunnale delle regate e prende il via la stagione invernale della vela barese, nel segno della collaborazione tra i circoli cittadini e di una tradizione sportiva che continua a portare in mare equipaggi e imbarcazioni anche nei mesi più impegnativi dell’anno.

«Questa edizione della Coppa Radicci Sailing Cup rappresenta molto bene l’incontro tra innovazione e tradizione, che si fondono in una manifestazione ormai consolidata e capace di raccontare, in due giornate di mare, tutta la bellezza della vela. È un appuntamento che cresce anche sotto il profilo della professionalità e della qualità degli equipaggi, con una presenza sempre più significativa di giovani regatanti. È un segnale importante: significa che ci sono velisti ancora pieni di entusiasmo, energia e voglia di mettersi alla prova, capaci di condividere il campo di regata con chi porta con sé anni di esperienza. Ed è proprio questo il valore della vela: mettere insieme generazioni diverse, con i più giovani che portano freschezza e ambizione e i velisti più esperti che trasmettono competenze, passione e memoria. È da questo dialogo tra generazioni che la tradizione può continuare a rinnovarsi e a guardare al futuro» ha detto Roberto Ranito, vicepresidente nautico del Circolo della Vela Bari.

«Voglio ringraziare la General Manager di Radicci Automobili Irma Melini e la responsabile marketing della Land Rover Elena Migliaccio per l’impegno profuso anche quest’anno per la buona riuscita di questa bella iniziativa sportiva. Tutti noi siamo davvero felici di essere al fianco del Circolo della Vela Bari in una manifestazione che rappresenta un appuntamento importante e che unisce sport, tradizione e passione per il mare. Per noi della Radicci è un piacere sostenere questa iniziativa e saremo orgogliosi di continuare a essere accanto al Circolo della Vela anche nei prossimi anni, proseguendo una collaborazione ormai di tradizione nella quale crediamo molto» ha sottolineato Vito Radicci, amministratore del Gruppo Radicci.