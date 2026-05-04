The Italian Sea Group: SY Katana vince il premio speciale della giuria ai World Superyacht Awards

Venezia – The Italian Sea Group annuncia la vittoria del premio speciale della giuria per Perini Navi SY Katana nella cornice dei World Superyacht Awards, organizzati il 2 maggio da Boat International.

Nell’Arsenale di Venezia, espressione della tradizione navale italiana, crocevia storico tra Oriente e Occidente e sintesi unica di bellezza, SY Katana si conferma riferimento nel panorama della vela.

Sintesi compiuta tra ingegneria avanzata e linguaggio progettuale contemporaneo, in continuità con l’heritage Perini Navi, il ketch di 60 metri si distingue per linee esterne dalle proporzioni tese ed eleganti, con uno scafo bianco che richiama i primi yacht a vela del brand, riaffermandone l’identità.

Il riconoscimento si aggiunge al premio “Sailing Yacht – Best Interior”, ottenuto lo scorso febbraio in occasione del Kitzbühel Superyacht Design Festival, a conferma della qualità progettuale e del rigore esecutivo degli interni firmati da Rémi Tessier. Il cedro spazzolato costruisce una base materica uniforme, mentre il teak, lavorato con finitura naturale, esprime una qualità tattile calibrata, dove la superficie restituisce una morbidezza percettiva e una profondità visiva.

Gli interni si sviluppano secondo un principio di continuità materica e controllo delle proporzioni. Il cedro spazzolato e il teak attraversano lo yacht costruendo una coerenza visiva e tattile tra gli ambienti, mentre rivestimenti in pelle definiscono le superfici di contatto. Porte scorrevoli in vetro satinato con trama metallica e il soffitto in foglia di palladio con inserti lignei introducono una modulazione della luce, contribuendo a una percezione di profondità e stratificazione.

Strutture leggere, corrimani metallici e gradini sospesi dialogano con le essenze lignee, mentre stipiti e dettagli in alluminio verniciato introducono un accento contemporaneo, mantenendo l’equilibrio complessivo tra materia, luce e proporzione.

“Il riconoscimento di SY Katana si inserisce con naturalezza in un percorso progettuale che si afferma per coerenza e qualità. In un contesto articolato, asset materiali ad alto valore aggiunto confermano nel tempo la loro solidità, riflettendo una cultura in cui arte, savoir-faire e artigianalità si traducono in forme compiute e riconoscibili, capaci di lasciare traccia e memoria.” Commenta Gianmaria Costantino, CCO di The Italian Sea Group. “Proprio come Venezia”.