Palermo, inaugurato il nuovo Terminal Crociere Sammuzzo: progetto nato dalla joint venture tra Costa e MSC

Nasce dalla collaborazione tra due dei principali player mondiali del settore crocieristico, Costa Crociere e MSC Cruises, il nuovo Terminal Crociere Sammuzzo inaugurato oggi a Palermo. Le due compagnie hanno dato vita alla società West Sicily Gate, promotrice e finanziatrice del progetto, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del capoluogo siciliano come hub strategico nel Mediterraneo.

Ed è anche grazie alla collaborazione tra la società West Sicily Gate e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che oggi questa infrastruttura rappresenta un tassello chiave nello sviluppo del traffico crocieristico e nella modernizzazione dei servizi portuali, puntando su standard elevati di accoglienza, efficienza e sostenibilità.

A sottolineare il valore strategico dell’opera è stata la presidente di West Sicily Gate, Anna Masutti, che ha evidenziato come il terminal rappresenti “il compimento di una visione” volta a rendere la Sicilia occidentale un punto di riferimento nel Mediterraneo, valorizzando al contempo le risorse culturali ed economiche del territorio. Un progetto firmato West Sicily Gate e costruito con la collaborazione tra istituzioni e operatori privati, orientato allo sviluppo di servizi portuali moderni e innovativi.

Nel dettaglio dell’infrastruttura è intervenuto il direttore di West Sicily Gate, Antonino Corrao, illustrando un terminal di 1.300 metri quadrati realizzato con un investimento di circa 1,4 milioni di euro e completato in meno di cinque mesi. La struttura è progettata per garantire rapidità ed efficienza nelle operazioni di imbarco e sbarco e prevede, già dal 2026, un traffico di circa 160 mila passeggeri, con prospettive di ulteriore crescita negli anni successivi. Evidenziate anche le future implementazioni, tra cui nuove infrastrutture di banchina e l’introduzione di tecnologie innovative, come sistemi di monitoraggio basati su droni per la sicurezza portuale.

Il quadro istituzionale è stato tracciato dalla presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino, che ha ricordato il percorso di crescita dello scalo palermitano, oggi tra i principali in Italia nel settore crocieristico, e gli investimenti in corso su sostenibilità, elettrificazione delle banchine e ampliamento degli spazi.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha sottolineato il valore della sinergia tra pubblico e privato nella riqualificazione del waterfront cittadino, evidenziando come il nuovo terminal contribuisca a rafforzare l’attrattività della città e a promuovere un turismo di maggiore qualità e permanenza.

A completare la visione, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha posto l’accento sullo sviluppo dell’intermodalità e sui futuri collegamenti ferroviari tra il porto e il centro urbano, destinati a rendere il terminal una porta di accesso sempre più integrata per Palermo e per l’intera Sicilia.

La West Sicily Gate, con l’inaugurazione del Terminal Sammuzzo segna così un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del porto di Palermo come snodo strategico del traffico crocieristico nel Mediterraneo, con importanti ricadute economiche, occupazionali e turistiche per il territorio.