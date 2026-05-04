Presentato il 38° Trofeo Marco Rizzotti: dal 14 al 17 maggio a Venezia si sfideranno i migliori giovani velisti della classe Optimist

Si è svolta questa mattina, lunedì 4 maggio alle ore 11.00, presso la sede storica della Compagnia della Vela di Venezia, la conferenza stampa di presentazione della 38ª edizione del Trofeo Marco Rizzotti, uno degli appuntamenti più prestigiosi della vela giovanile internazionale.

Organizzato dalla Compagnia della Vela e dal Diporto Velico Veneziano, il Trofeo si svolgerà dal 14 al 17 maggio, confermandosi come evento di riferimento per il movimento velico giovanile mondiale che vanta una lunga e prestigiosa storia.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara il Presidente della Compagnia della Vela Giuseppe Duca – che quest’anno la Presidenza del Trofeo Rizzotti spetti alla Compagnia della Vela, che ha nominato in questo ruolo il nostro Socio Massimo Scarpa. Ospitare la conferenza stampa nella storica sede sociale di San Marco rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma il forte legame della Compagnia con una manifestazione, che è ormai un autentico fiore all’occhiello dello sport veneziano e della vela italiana.

Il Trofeo Rizzotti continua infatti ad attrarre team provenienti da tre continenti, confermandosi una delle più importanti competizioni internazionali giovanili di team race. Un risultato che appartiene non solo ai due club organizzatori — la Compagnia della Vela e gli amici del Diporto Velico Veneziano — ma all’intero movimento velico italiano.”

“Desidero ringraziare il comitato organizzatore del Trofeo Rizzotti – dichiara Alvise Dolcetta, presidente del Diporto Velico Veneziano – che, da mesi, lavora con grande impegno per dare vita a una delle manifestazioni veliche più importanti dell’Alto Adriatico a livello internazionale. Quest’anno, più che mai, questo evento assume un valore particolare: in un momento complesso a livello globale, la determinazione nel portare avanti un’organizzazione che coinvolge giovani provenienti da tutto il mondo rappresenta un segnale forte e significativo.

Il Trofeo Rizzotti è una manifestazione di grande rilievo non solo per i circoli velici, ma anche a livello internazionale, perché offre indicazioni preziose su quello che poi vedremo ai Campionati Mondiali. Spesso, infatti, ciò che accade qui si riflette successivamente anche nelle competizioni iridate. A rendere ancora più prestigioso l’evento contribuisce l’altissimo livello tecnico, garantito anche dalla qualità dei giudici coinvolti.

Per il Diporto Velico Veneziano questo è un anno particolarmente importante: dopo aver celebrato nel 2024 i 75 anni di storia, poche settimane fa abbiamo ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI. Un riconoscimento che è anche frutto del lavoro e dell’eredità lasciata da Marco Rizzotti, figura fondamentale per la nostra scuola vela, che ha avvicinato a questo sport tante persone che oggi continuano a dare il loro contributo, come “Dodi” Villani e Claudio Demartis.”

Saranno infatti 17 le squadre in rappresentanza di 12 nazioni a sfidarsi in acqua, selezionate su invito tra quelle che hanno ottenuto i migliori risultati a livello mondiale della Classe Optimist. A difendere il titolo sarà il team statunitense di St. Petersburg, vincitore dell’edizione precedente.

Il format di regata, tra i più spettacolari e dinamici del panorama internazionale, prevede sfide quattro contro quattro articolate in uno o più gironi all’italiana, seguite da semifinali e finali (ove possibile). Nelle tre giornate di regate sono previsti oltre 130 match, a testimonianza dell’intensità e del livello tecnico dell’evento.

“È sempre un grande piacere presenziare alla presentazione del Trofeo Rizzotti – commenta Andrea Tomaello Consigliere Regionale del Veneto – una competizione unica nel suo genere che permette a tanti atleti stranieri di vivere Venezia, la laguna e il mare nel modo più autentico possibile, gareggiando sulle loro imbarcazioni. Grazie a chi porta avanti questa competizione, che ogni anno si rinnova e si innova sempre di più.”

In mare opererà un team arbitrale composto da 12 umpire internazionali, affiancati da 7 giudici nel comitato di regata, a garanzia della massima qualità e correttezza delle competizioni. La regia organizzativa sarà coordinata dalla General Manager Roberta De Lorenzo.

Grande attenzione anche ai valori sportivi e al riconoscimento del merito: oltre al prestigioso Trofeo Challenge Marco Rizzotti per il primo classificato assoluto, verranno assegnati le coppe ai primi tre equipaggi classificati, il Premio Fair Play del Panathlon Club Venezia, in memoria di Giampaolo Righetti alle squadre distintesi per comportamento in acqua e a terra, la Memorial Cup Giorgio Lauro al più giovane velista, la Coppa Salone Nautico Venezia, offerta da VELA S.p.A., premierà il miglior team italiano. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia ricordo.

I risultati delle regate saranno disponibili in tempo reale sul sito ufficiale e sui canali social dell’evento, permettendo a pubblico e appassionati di seguire ogni fase della competizione.

Al Trofeo Rizzotti lo sport diventa anche scoperta del territorio e cultura.

Grazie all’App Virtual Museum dei Porti di Venezia e Chioggia i giovani velisti e le loro famiglie potranno visitare la città portuale. Un momento importante per arricchire il programma sportivo con spazi dedicati all’incontro con il territorio ricco di cultura e di bellezza.

Federica Bosello, Responsabile Area Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali AdSP MAS ha dichiarato: “Il sostegno di AdSPMAS al Trofeo Rizzotti si inserisce nel percorso avviato il 25 marzo scorso con l’avvio della policy ‘Il porto per il territorio’, che punta a rafforzare il legame tra sistema portuale e comunità e a diffondere una sempre maggiore consapevolezza sul valore culturale, sociale ed economico generato dal rapporto con mare.

In questo quadro, rientra anche il supporto a iniziative sportive come le regate veliche che, coinvolgendo i più giovani, sono occasioni per sensibilizzarli rispetto a tali valori e all’importanza di rinnovarli mantenendo sempre vivo il legame con l’acqua. Inoltre, in un contesto internazionale segnato sempre più da conflitti e difficoltà nel dialogo, questa manifestazione, che coinvolge ben 17 squadre provenienti da tutto il mondo, assume un significato ancora più rilevante come testimonianza positiva di un confronto rispettoso delle diverse culture, animato da valori comuni che possono abbattere qualsiasi barriera.

Infine, ragazzi e famiglie coinvolti nella manifestazione avranno la possibilità di visitare la nostra splendida città portuale accompagnati anche dell’App “Virtual Museum dei Porti di Venezia e Chioggia”, che è appena stata arricchita con nuovi percorsi audioguidati, per condurli alla scoperta della cultura marittimo-portuale veneziana.”

Il Trofeo Marco Rizzotti si svolge con il patrocinio di importanti istituzioni, tra cui la Marina Militare, la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia, comune di Cavallino, il CONI Nazionale, la Federazione Italiana Vela, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Panathlon Club Venezia ed ARPAV, che fornirà le tempestive previsioni meteo-marine durante tutto l’evento.