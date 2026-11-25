La PCTC da 5.500 CEU aumenta la capacità di trasporto di veicoli e carichi rotabili sulla rotta SUARDIAZ che collega Marocco, Spagna, Regno Unito, Francia e Belgio.

Madrid/Zeebrugge – Il Gruppo SUARDIAZ ha accolto a Zeebrugge la sua nuova nave, la RS Atlantico. La PCTC da 5.500 CEU entra in servizio sulla linea atlantica della compagnia.

Clienti, partner, rappresentanti del settore e dirigenti del Gruppo SUARDIAZ, guidati dall’amministratore delegato Juan Riva, si sono riuniti a Zeebrugge per celebrare l’arrivo della nave in Europa e conoscerne da vicino le capacità operative.

La RS Atlantico si aggiunge alle tre navi già operative sulla linea atlantica, che collega Marocco, Spagna, Regno Unito, Francia e Belgio e serve le principali case automobilistiche. L’ingresso della nave in servizio aumenta la capacità di SUARDIAZ Shipping Lines di trasportare veicoli e altri carichi rotabili.

Il Gruppo SUARDIAZ ha investito in modo significativo nella logistica inbound, anche attraverso una flotta di oltre 500 camion e un nuovo terminal a Liverpool, nel Regno Unito. Con la RS Atlantico, il Gruppo rafforza le proprie attività di logistica outbound nel settore automobilistico.

La nuova nave rientra nel programma di investimenti che il Gruppo SUARDIAZ porta avanti per la propria flotta. La maggiore capacità consente di rispondere meglio alle esigenze dei clienti, cogliere nuove opportunità commerciali e rafforzare i servizi marittimi.

L’entrata in servizio della RS Atlantico sulla nostra linea atlantica, i nostri continui investimenti si traducono in un aumento della capacità di trasporto. Per il Gruppo SUARDIAZ, crescere non significa soltanto ampliare la flotta, ma anche disporre di maggiori capacità e risorse più adeguate per rispondere alle esigenze dei clienti in un settore sempre più globale ed esigente», ha dichiarato Juan Riva, amministratore delegato del Gruppo SUARDIAZ.

La RS Atlantico è una PCTC (Pure Car and Truck Carrier) lunga 190 metri, con una capacità di circa 5.500 CEU e una stazza lorda di circa 55.000 GT. È progettata per trasportare veicoli, macchinari e carichi di grandi dimensioni e peso elevato (High & Heavy), ampliando le capacità operative di SUARDIAZ Shipping Lines.

La nave è inoltre dotata di un sistema di propulsione dual fuel in grado di funzionare a gas naturale liquefatto (GNL), una tecnologia di transizione nell’ambito dell’evoluzione tecnologica e ambientale del trasporto marittimo.

L’arrivo della RS Atlantico a Zeebrugge testimonia l’importanza dello scalo per la linea atlantica di SUARDIAZ e per l’intera industria automobilistica europea. Parte del Porto di Anversa-Bruges, Zeebrugge è uno snodo di rilievo per il traffico RoRo e automobilistico europeo, grazie a una capillare rete di collegamenti marittimi, alla vicinanza ai principali mercati europei e alle connessioni con il Regno Unito.