RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2021: POLIGNANO A MARE SI PREPARA AD OSPITARE LA WORLD FINAL

Grande attesa per il finale di stagione che incoronerà i campioni del 2021

Quest’anno l’Italia è protagonista assoluta con un’intera settimana all’insegna dei tuffi da grandi altezze con i migliori high diver del mondo

Il countdown per la Red Bull Cliff Diving World Series 2021 è ufficialmente iniziato: nuovi record sono stati infranti nel corso della precedente tappa irlandese e adesso la prestigiosa location di Polignano a Mare (BA) si sta preparando a ospitare le ultime due tappe dell’evento internazionale che vede sfidarsi i migliori high diver del mondo.

La prima competizione che darà il via alla doppietta italiana avrà luogo il 22 settembre, e quattro giorni dopo, il 26 settembre, si svolgerà la finale assoluta durante la quale verranno premiati i campioni dell’edizione 2021.

Polignano a Mare ospita per l’ottava volta i 12 uomini e le 12 donne in gara, che potranno accedere, direttamente da una casa privata, rispettivamente alle piattaforme di 27 e 21 metri montate su una splendida terrazza a picco sul mare Adriatico, pronti a regalarci un finale di stagione davvero indimenticabile.

Anche quest’anno fiato sospeso, nasi all’insù, 3 secondi di attesa che sembrano un’eternità per tutti gli appassionati che ammireranno l’evento dal vivo dal Grottone e dal ponte sulla Lama Monachile.

E per chi non potrà esserci, la world final verrà trasmessa live in esclusiva in chiaro su DMAX, canale 52, con commenti d’eccezione di Ciro Priello e Fru dei The Jackal che racconteranno le azioni salienti della gara con la loro innata ironia e leggerezza e, accanto a loro, il commento tecnico del giornalista Gianmario Bonzi.

Il Red Bull Cliff Diving è oramai di casa a Polignano a Mare e rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama degli eventi della Regione Puglia. A questo proposito così commenta il Sindaco di Polignano, Domenico Vitto: “Siamo davvero contenti, grazie all’ormai collaudata collaborazione con Regione Puglia e Red Bull, di aver riportato a Polignano a Mare, dopo la pausa forzata imposta dall’emergenza sanitaria, una manifestazione così prestigiosa che esalta le bellezze del nostro territorio e coniuga in modo straordinario sport e spettacolo. Siamo ancor più orgogliosi della decisione di Red Bull di ospitare a Polignano una tappa e la prova finale. È il modo migliore per ripartire dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto nella consapevolezza che, grazie all’impegno di tutti e agli sforzi che la nostra comunità sta profondendo attraverso la campagna vaccinale, gli eventi programmati si svolgeranno in una condizione di grande sicurezza e serenità, regalando a chi ci seguirà in ogni modo, in Italia e all’estero, straordinarie immagini della nostra terra.”

”Nello straordinario contesto paesaggistico di Polignano a Mare, si rinnova uno degli eventi sportivi più emozionanti e spettacolari al mondo”, sottolinea l’Assessore regionale alla Cultura e al Turismo Massimo Bray, “una settimana intera di fine settembre che arricchisce il palinsesto dei grandi eventi in Puglia e consolida, attraverso lo sport, l’offerta turistica fuori stagione della nostra Regione”.

Tanti sono i brand prestigiosi, partner di Red Bull Cliff Diving: Autogrill, BFGoodrich, FPT Industrial e OPPO Italia. Ognuno di loro, forti del legame istaurato con Red Bull, contribuirà a rendere eccellente l’evento da ogni punto di vista.

«È con grande soddisfazione che annunciamo la partecipazione di Autogrill come partner del Red Bull Cliff Diving 2021, un evento che richiama un pubblico ampio di veri appassionati dello sport e che ci permetterà, in questa tappa italiana, di consolidare ulteriormente la nostra collaborazione con Red Bull», ha affermato Luca D’Alba, Direttore Commerciale Italia di Autogrill.

“Dopo la partecipazione all’evento Red Bull di inizio settembre, organizzato sui navigli a Milano, siamo entusiasti di continuare ad affiancare Red Bull anche in questa finale mondiale. In un contesto unico come Polignano a Mare vivremo uno spettacolo ricco di adrenalina, emozione e bellezza. Queste stesse sensazioni le possiamo ritrovare ripercorrendo le numerose imprese compiute con il marchio BFGoodrich, nei suoi 150 anni di storia, nel campo dei pneumatici su ogni tipo di veicolo”, afferma Cristiano Zappalà, Operational Marketing Manager B2C di BFGoodrich Italia. “Famosa nel mondo per i suoi pneumatici off-road, BFGoodrich è presente anche nel truck e ha recentemente rinnovato la sua offerta di pneumatici auto e suv, per continuare a offrire sicurezza e divertimento a ogni automobilista”.

“Dopo la fantastica esperienza alla Darsena di Milano, nella quale abbiamo fornito, attraverso i nostri motori per la Power Generation, l’energia a supporto dell’evento – il cable system per gli atleti in gara, la musica e le luci per l’evento -, siamo felici e orgogliosi di essere nuovamente al fianco di Red Bull per un evento che ha come protagonisti lo sport e il mare, fornendo alcune imbarcazioni motorizzate da FPT Industrial per la giuria e gli atleti”, dichiara Carlo Moroni, Head of Communication FPT Industrial. “Nel nostro ruolo di fornitori di motori marini, crediamo sia fondamentale promuovere la loro performance e la loro sostenibilità, valori condivisi anche in questa manifestazione, dove accanto agli atleti che si lanciano da vette altissime esiste una intera organizzazione volta a ridurre al massimo l’impatto ambientale di questo appuntamento unico”.

“Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con Red Bull in occasione dell’attesissimo evento sportivo Red Bull Cliff Diving nella suggestiva tappa di Polignano a Mare. In questa cornice mozzafiato, sport, tecnologia e performance di alto livello si incontrano in una competizione di tuffi adrenalinica e unica al mondo, consentendo alla nuova gamma di smartphone OPPO Reno6 Series di realizzare foto e video come mai prima d’ora, immortalando le emozioni e le acrobazie degli atleti in gara,” commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.