Saranno ospitate per la prima volta a Sorrento le regate inshore della Tre Golfi Sailing Week, in programma dal 14 al 21 maggio 2022

Organizzate dal Circolo Remo e Vela Italia con la collaborazione di Yacht Club Italiano e Reale Yacht Club Canottieri Savoia e sotto la supervisione di IMA e ORC.

I maxi yachts partecipanti al primo Campionato Europeo Maxi saranno ormeggiati nel porto di Marina Piccola di Sorrento, in tutta sicurezza grazie anche alla rilevante profondità del porto. In prossimità della banchina ci sarà il parcheggio riservato alle auto e ai furgoni dei partecipanti, oltre all’area per i container di supporto alle imbarcazioni.

Marina Piccola è collegata al borgo storico di Sorrento con un servizio continuo di autobus e con un ascensore. Il villaggio regate sarà allestito all’interno del porto: una crew lounge consentirà agli equipaggi di fare colazione prima delle regate giornaliere, mentre un’area relax con bar Ferrarelle sarà attrezzata in prossimità degli ormeggi.

Sulla terrazza dell’Hotel Excelsior Vittoria, collegata al porticciolo con un ascensore privato, gli armatori ed i loro ospiti potranno godere della meravigliosa vista sul Vesuvio ed il golfo di Napoli nella owners lounge loro dedicata.

LA FLOTTA ORC

Gli adiacenti marina di Piano di Sorrento e di Sant’Agnello ospiteranno le barche partecipanti al Campionato del Mediterraneo ORC, nell’incantevole borgo di pescatori di Piano di Sorrento.

Qui il villaggio regate per le imbarcazioni ORC accoglierà gli equipaggi anche con la tradizionale spaghettata al ritorno dalle regate.

I marina sono collegati a Piano di Sorrento con un servizio di bus e con un ascensore pubblico, mentre un parcheggio consentirà di lasciare auto e furgoni in prossimità delle barche. Per evitare spostamenti in auto fra i comuni, l’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un servizio continuo di imbarcazioni per collegare Piano con Sorrento, distante meno di 1 miglio.

Collegata a Napoli sia con navi/aliscafi che via terra, la penisola sorrentina offre un’ampia ricettività turistica, adeguata per tutte le esigenze, sul sito tregolfisailingweek.com è già possibile prenotare in una delle strutture convenzionate.

EN

Taking place in Sorrento, the inshore races of the Tre Golfi Sailing Week scheduled 14-21 May 2022 are organized by Circolo del Remo e della Vela Italia under the authority of IMA and ORC and in cooperation with Yacht Club Italiano and the Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

Yachts joining the first ever Maxi European Championship will be berthed in Marina Piccola of Sorrento, where new mooring places with adequate depth will be specifically arranged for maxis. A nearby parking will be reserved to participants’ cars and vans as well as to a number of containers.

Marina Piccola is linked to the historical town of Sorrento by public buses and lift.

The race village will include a crew lounge and an open bar close to the yachts. Owners and guests will relax at the dedicated lounge on the terrace of the Excelsior Vittoria hotel, with the gorgeous view of the bay of Naples and the Vesuvius.

THE ORC FLEET

Framed in the beautiful fishermen village, the adjacent marinas of Piano di Sorrento and Sant’Agnello, only one mile apart from Sorrento, will host boats competing at the ORC Mediterranean Championship.

The marinas are linked to the town by public buses and lift, competitors may even park their cars and vans in the dedicated areas close to the boats.

In order to allow competitors to easily transfer to/from Sorrento, a private ferry service will link the harbours.

Connected to Naples by sea (ferries, hydrofoils) and land (rail, road) the Sorrentina peninsula offers a wide range of accommodation alternatives for all budgets, visit tregolfisailingweek.com.