Iniziano i lavori offshore per il parco eolico più grande del mondo, Dogger Bank

I lavori offshore per il cablaggio sono iniziati due anni dopo l’avvio dei lavori a terra per il più grande parco eolico offshore del mondo

Londra. La costruzione del più grande parco eolico offshore del mondo è iniziata; un passo significativo per lo sviluppo del parco eolico di Dogger Bank, situato al largo della costa nord-orientale dell’Inghilterra.

Due anni dopo l’inizio dei lavori del progetto, è iniziata l’installazione e posa della prima lunghezza del cavo di conduzione HVDC (High-Voltage Direct-Current) al largo della costa dello Yorkshire per il parco eolico che, quando sarà completamente completato nel 2026, avrà la capacità di generare 3,6 GW. La trasmissione HVDC è particolarmente vantaggiosa nel trasferire potenza elettrica sottomarina.

“Questo è un momento emozionante per tutti quelli che sono coinvolti in questo progetto mentre celebriamo la posa in mare del primo cavo di trasmissione HVDC vicino alla costa in modo sicuro e puntuale”, ha affermato Steve Wilson, Project Director di Dogger Bank Wind Farm. “Con le prime fondamenta che dovrebbero essere installate poi quest’anno e le prime turbine previste per l’installazione nel 2023, ora siamo sulla buona strada per raggiungere la prima potenza”, ha continuato Steve Wilson.

I lavori a terra per il progetto sono iniziati nei primi giorni del 2020, cinque anni dopo l’autorizzazione ministeriale.

Il parco eolico di Dogger Bank sarà costruito in tre fasi note come A, B e C. La ‘farm’, situata nel Mare del Nord, nelle prime due fasi di lavorazione (A e B), impiegherà un’area a circa 80 miglia al largo; seguirà una terza fase,la C, che opererà a 125 miglia dalla costa.

Le prime sezioni di cavo ‘near shore’ sono ora in fase d’installazione per Dogger Bank (fase A) che genererà 1,2 GW al completamento. Questa fase della costruzione proseguirà nel corso di tutto il 2022, con l’avvio dei lavori sui cavi export per Dogger Bank (B) e Dogger Bank (C) in anni consecutivi.

Un progetto di joint venture tra SSE Renewables (40%), Equinor (40%) ed Eni Plenitude (20%), SSE Renewables sta guidando lo sviluppo e la costruzione del parco eolico di Dogger Bank. SSE Renewables è uno dei principali progettisti/fornitori e operatori di energia rinnovabile nel Regno Unito e in Irlanda, con un portafoglio di circa 4 GW di eolico onshore, eolico offshore e idroelettrico.

Equinor sarà l’operatore principale del parco eolico in fase di completamento per la sua vita operativa prevista di circa 35 anni.

La danese, Nordiske Kabel og Traadfabriker (NKT) fornirà e installerà il cavo HVDC onshore e offshore per tutte e tre le fasi del progetto. La società utilizzerà la sua nave posacavi ‘NKT Victoria’ per installare il sistema di cavi sottomarini da 320 kV CC nel Mare del Nord.

Abele Carruezzo