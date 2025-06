FOILING WEEK 2025, RECORD, SPETTACOLO E GRANDI CAMPIONI

La dodicesima Foiling Week si è conclusa oggi a Malcesine con l’assegnazione del primo titolo Mondiale BirdyFish, presente con una flotta record di undici imbarcazioni. Se lo è aggiudicato l’equipaggio formato dagli italiani Federico Bonalana e Marco Alberti al termine di 12 tiratissime regate che li hanno visti prevalere nell’ordine sui connazionali Carlo Brenco e Andrea Felci e gli inglesi Oliver Bond e Robin Russell.

Per i velisti Moth, quest’anno l’evento ha avuto una rilevanza particolare. Tra poco più di una settimana infatti, proprio alla Fraglia Vela avrà inizio il Mondiale della classe e numerosi aspiranti al titolo hanno anticipato la propria presenza sul Garda rendendo la line-up di quest’anno una delle più titolate di sempre. Ha vinto il francese Enzo Balanger al suo terzo trionfo alla Foiling Week, davanti al neozelandese Jacob Pye, anche miglior Youth al termine e al maltese Richard Schultheis. Victoria Schulteis, da Malta, è prima tra le donne.

Tre equipaggi francesi sul podio degli ETF 26 ieri, con Entreprises du Morbihan sul gradino più alto dopo 21 prove disputate, seguiti da K-Challenge Blue timonata da Quentin Delapierre e Blueshift Sailing Team in terza posizione. Seguono gli inglesi di Toroa Racing Team e gli italiani di Geronimo.

La prima fase di regate si era conclusa mercoledì con le prove finali dei singoli WASZP e Switch One Design.

In classe WASZP, che con 131 barche in acqua ha fatto registrare il più alto numero di partecipanti all’evento, al termine di dodici prove, lo spagnolo Pablo Astiazaran Perez-Cela ha avuto la meglio nell’ordine sugli italiani Federico Bergamasco e Mosè Bellomi. Prima delle donne la norvegese Nora Doksroed, seconda l’americana Pearl Lattanzi e terza la francese Louise Metenier. Predominio italiano nella divisione 6.9 riservata ai più giovani, con Jacopo Andrian al primo posto tra gli uomini, Leonardo Vanelo al secondo e Artur Brighenti al terzo. Prima delle donne e seconda overall Olivia Castaldi, con Alice Virginia Prando e Clarissa Vedovelli in seconda e terza posizione.

Negli Switch One Design, la maltese Antonia Schultheis la spunta sull’italiana Alessandra Dubbini seguita dalla svedese Vilma Bobeck. I britannici Finley Dickinson e Sam Whaley, salgono sui primi gradini del podio uomini, con l’elvetico Matteo Paulon in terza posizione.

Le competizioni riservate alle tavole della Foiling Week 2025 sono state organizzate in collaborazione con SFT – Surf Foil World Tour. La classifica pump foil si è conclusa con Edan Fiander al comando, Jurij Scheibler in seconda posizione e Rob von Roll in terza. Il “Best Rookie” 2025 è Liam Calo.

Al primo mattino di sabato, Foiling Week e SFT hanno organizzato la seconda edizione della Downwind Race, per tavole foil a remi o a propulsione elettrica, su un percorso di circa 6 miglia da nord a sud potendo contare su un Peler (un vento che soffia sul lago nelle prime ore del mattino) tra i 12 e i 15 nodi. Tra i SUP ha vinto Rob von Roll seguito da Jurij Scheibler. La divisione foil-drive se l’è aggiudicata Philipp Aixmann con Dominic Hoskyns in seconda posizione.

Negli e-foil, la svedese Agnes Wikander si è imposta tra le donne, seguita da Coralie Louguet. Tra gli uomini ha vinto Clemens Kresser, con Piet Varkevisser in seconda posizione e Kai Katchadourian sul terzo gradino del podio.

La prima Foiling Week Cup, competizione virtuale a tempo giocata sul simulatore AC40 sviluppato da Emirates Team New Zealand e riservata a equipaggi nazionali composti da 4 persone, è stata vinta dal team “American Magic” composto da Jacob Lentz, Leo Burnham, James Hacket e Roman Fletcher.

Quest’anno la scelta dei trials è stata la più ampia di sempre. Sette imbarcazioni e due equipaggiamenti board a disposizione dei visitatori del Foiling Week Village: BirdyFish, BirdyFish S, IODA, NIKKI, D – Devoti Sailing, FOIL DRIVE, Foil One, Switch One Design e Ketos Boards.

Durante la settimana si è svolta la clinic organizzata da Foiling Week in collaborazione con World Sailing e destinata alla formazione di race officers di regate foiling, sotto la guida del Principal Race Officer della Foiling Week, il britannico Tim Hancock.

Gli atleti del North Foil and Kite team, Noé Cantaloube e Matteo Dorotini hanno offerto un saggio delle proprie abilità impegnandosi in alcune esibizioni molto apprezzate dal pubblico.

Gli spagnoli di Onix hanno condotto due sessioni sulle più avanzate tecniche per la realizzazione di foil.

In occasione del Summer Lightness Party organizzato con Dyneema, Gottifredi Maffioli ha presentato agli ospiti il nuovo Titaelium, realizzato con la collaborazione di Ruggero Tita.

Oltre a organizzare una immersione di pulizia dei fondali del lago in collaborazione con Atlas Diving, durante la settimana, Biodesign Foundation ha proposto Vox Maris, un workshop per la creazione di borse partendo da reti da pesca dismesse. Il tutto nel quadro del Social Theme Foiling Week 2025 dedicato alla #regeneration.

La settimana è stata allietata dalla tradizionale serata al Palazzo dei Capitani di Malcesine e dall’aperitivo offerto al sabato dalle Cantine Tinazzi.

Domani e martedì si svolgerà il Foiling Sport Congress, al quale sono stati invitati rappresentanti di eventi velici internazionali, competizioni foiling di primo piano, World Sailing, federazioni nazionali, team, aziende e professionisti di riferimento del settore. L’evento, organizzato da The Foiling Organization, ha ricevuto il Patrocinio della Federazione Italiana Vela.

PARTICIPANTI, RISULTATI E CLASSIFICHE