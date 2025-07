Taranto, lontano l’accordo ex Ilva, e contrario alla nave di rigassificazione

Nessuna firma senza confronto in aula. Incerta l’intesa sulla riconversione e dell’ex Ilva; ci sarà una nuova gara

Taranto/Roma. La decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto non si sblocca; rimandato l’incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy.

A bloccare tutto non sono gli attori istituzionali nazionali, ma il Comune di Taranto che con la nuova maggioranza che sostiene il neo Sindaco Piero Bitetti, in carica da meno di un mese, blocca la trattativa.

Undici consiglieri comunali, espressione di PD, Demos, AVS e Con, sostengono di procedere per ‘consiglio comunale’. Infatti, questi Consiglieri comunali hanno inviato una lettera al primo cittadino, invitandolo a non firmare il protocollo prima di un passaggio in Consiglio comunale.

La richiesta nasce da una non condivisione dei contenuti della bozza proposta dal Governo. Il documento contempla due scenari: uno con la costruzione di impianti di preridotto e l’attracco di una nave di rigassificazione nel porto tarantino, l’altro più limitato, centrato sull’adozione di forni elettrici.

Entrambe le ipotesi sono state oggetto di confronto negli ultimi giorni tra Governo, Regione, enti locali e Autorità di Sistema Portuale.

Anche attivisti ambientalisti sono contrari alla posizione della nave di rigassificazione nel porto di Taranto. L’eventualità che venga installata a Taranto solleva forti dubbi nel territorio e ha contribuito ad alimentare le resistenze nel Consiglio comunale.

I Consiglieri comunali contrari parlano di una questione che “non possiamo ridurre ad una discussione tra ruoli istituzionali, che sottende un ribaltamento di responsabilità tra chi non vive in questa città e i suoi cittadini”.

E aggiungono al Sindaco: “Non sei solo. Siamo al tuo fianco, pronti a contribuire con senso civico e spirito costruttivo a quel cambio di rotta che la nostra comunità attende da troppo tempo”.

A rischio, di conseguenza, anche la firma di un pre-accordo più circoscritto, limitato ai soli forni elettrici. Un compromesso che fino a ieri sera sembrava percorribile per evitare lo stallo.

Intanto, anche Emiliano frena e dichiara: “’… accordo deve ancora maturare, il sindaco lasciato con il cerino in mano”.Secondo il piano del Governo per sette anni o otto anni dovranno funzionare gli altiforni a Taranto e per la Regione Puglia “… questo legittimamente, dopo tanti anni, scatena la furia popolare”. Per l’ex Ilva di Taranto “serve u n certo quantitativo di gas e non è detto che debba per forza essere un rigassificatore.

Potrebbe essere anche un’altra fonte. Una delle ipotesi è di chiudere l’accordo senza indicare qual è la fonte, ma qual è il fabbisogno che in un modo o in un altro va assicurato alla fabbrica. È inutile litigare su una situazione, quella della nave, che non sappiamo neanche se sia possibile ormeggiarla, noi non abbiamo neanche questi elementi” ha affermato ancora il governatore Emiliano.

L’incontro presso il Mimit, in una sala gremita tra le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali, ha visto la partecipazione anche dei Ministri Adolfo Urso e del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone per discutere del futuro asset dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto.

Durante il confronto è stato presentato il nuovo progetto di decarbonizzazione che prevede la realizzazione di un polo per la produzione di preridotto a Taranto, con l’installazione di due forni elettrici a Genova e Taranto. L’obiettivo è la creazione dello stabilimento green più grande d’Europa – e potenzialmente del mondo – per la produzione di acciaio a impatto ridotto.

“Il piano che presentiamo a voi e agli enti locali, prevede secondo la nostra proposta, la piena continuità operativa e quindi la riattivazione, nell’arco dei prossimi mesi, e la manutenzione dei tre altiforni”. Lo ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Puntiamo alla piena decarbonizzazione che possa consentire il rilascio adeguato dell’Autorizzazione integrata ambientale” ha aggiunto Urso.

La gara per assegnare l’ex Ilva sarà riaperta dal primo agosto ha quindi confermato il Ministro, “alla luce delle nuove condizioni, così da dare la possibilità di partecipare anche ad altri acquirenti. Ottobre potrà essere il mese per la chiusura del bando di gara, poi bisognerà passare per Antitrust e normativa Golden power. Se tutto andrà per il verso giusto, la fase si concluderà all’inizio del 2026 con il definitivo passaggio ai nuovi investitori”.

Abele Carruezzo