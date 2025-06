ASPETTANDO IL PARCO SOMMERSO E COSTIERO DI PORTO CESAREO: IL 13 LUGLIO L’OPEN DAY

Nell’ambito del progetto “Marea” finanziato con fondi europei dalla Regione Puglia e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si terrà il 13 luglio prossimo il primo Open Day dedicato al Parco sommerso e costiero di Porto Cesareo, in via di realizzazione.

In località Scalo di Furno e Torre Chianca sono previste una serie di attività che copriranno l’intera giornata di domenica e per le quali è necessario prenotarsi, entro il 6 luglio prossimo, all’indirizzo archeosubunisalento@gmail.com, scegliendo il proprio turno di visita nelle fasce orarie disponibili e fino a esaurimento dei posti.

Dalle 9 alle 13 in località Torre Chianca si potrà fruire di attività di archeosnorkeling e archeowalking: previsti cinque turni da venti persone ciascuno. Dalle 14 alle 16, presso il relitto delle colonne, in programma tre turni di snorkeling da gommone: disponibili sempre venti posti per turno. Infine, dalle 17 alle 19:30, in località Scalo di Furno sei turni da 20 partecipanti l’uno di archeowalking.

Per le attività in programma ci si dovrà presentare muniti di maschera, boccaglio, pinne e scarpe comode.

La giornata è organizzata con la collaborazione del Comune di Porto Cesareo, del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta, del Coordinamento ambientalisti pro Porto Cesareo o.d.v.