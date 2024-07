Il catamarano Tecnomar This Is It si aggiudica il premio “Best Catamaran” ai Robb Report Monaco Best of The Best 2024

Marina di Carrara-The Italian Sea Group annuncia che il catamarano Tecnomar THIS IS IT si è aggiudicato il premio “Best of the Best 2024” come “Best Catamaran” ai prestigiosi Robb Report Awards che celebrano i prodotti e le migliori esperienze di lusso degli ultimi 12 mesi nel mondo dell'architettura, stile, design, food, nautica ed innovazione tecnologica.

La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì 10 luglio a Monaco presso la prestigiosa sede dello Yachting Club, di fronte a una giuria composta da redattori ed esperti per ognuna delle 15 categorie premiate (automotive, nautica, aviazione, viaggi, stile, orologi, gioielli, cibo, vino, liquori, arte, design, sigari, attrezzature ed edilizia residenziale), che si sono distinte nell'ultimo anno per innovazione, cura dei dettagli e ricerca della perfezione.

“Il cuore, la passione, la mente, la competenza, le mani sapienti e il sacrificio, sono gli elementi che contraddistinguono il nostro meraviglioso team e che permettono il raggiungimento di questi importanti risultati.” – ha dichiarato Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group – “Mi congratulo con tutto il nostro management e il team di professionisti della società armatrice che hanno collaborato in maniera affiatata e sinergica alla nascita di questo meraviglioso catamarano così ricco di dettagli, ricerca e tecnologia. E' stata una meravigliosa esperienza per tutti noi”.

THIS IS IT è una nuova entusiasmante presenza nel panorama dei catamarani che sfida le convenzioni con il suo design unico e innovativo. Tradizione e innovazione si fondono dando vita a un concetto di lifestyle e stile radicale, definito da un layout dalle evidenti asimmetrie e da una silhouette decisa e accattivante avvolta da oltre 600 metri quadrati di imponenti vetrate.

L'ispirazione è tecnologica, distante dalla tipica progettualità dello yachting e più in feeling con l'architettura civile. Le linee esterne, sinuose e morbide, sfidano la nostra percezione di ciò che è realmente possibile obbligandoci a ripensare totalmente i nostri parametri estetici.

Design innovativo, velocità e sportività, elementi caratteristici del DNA dei motor yacht Tecnomar, rendono THIS IS IT un catamarano eccezionale.

L'accurato studio di distribuzione dei pesi è stato un fattore di grande rilevanza nel percorso della progettazione ingegneristica, soprattutto in considerazione della grande quantità di vetro utilizzata nel progetto.

Il design degli interni del nuovo Tecnomar THIS IS IT, avveniristico, si arricchisce di dettagli ricercati e materiali sofisticati. Pelle e alcantara, rovere e teak dialogano con forme sinuose, scandite da decisi tagli geometrici e inserti in marmo grigio.

Dinamico, avvolgente e sportivo il mood dominante ma anche elegante e raffinata la palette colori, in cui prevalgono i toni chiari del beige e del grigio platino. L'accento prezioso è dato dall'uso combinato di tre metalli nobili quali l'oro, il bronzo e il titanio, usati a contrasto della pacatezza dei toni naturali delle essenze lignee e delle pelli.