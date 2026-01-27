XVIII EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO MARE NOSTRUM AWARDS

Al concorso possono partecipare tutti i giornalisti che promuovono il ruolo strategico del mare nello sviluppo economico, il suo valore negli scambi culturali tra i popoli e l’importanza della sua tutela ecologica

50.000 euro il montepremi complessivo, che verrà suddiviso in cinque riconoscimenti da 10.000 euro l’uno

Napoli– C’è tempo fino al 20 aprile per partecipare a Mare Nostrum Awards, il Premio Giornalistico Internazionale bandito dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum con l’obiettivo di promuovere il valore del Mediterraneo quale elemento di connessione tra i popoli e di dare visibilità alle sfide che questa grande distesa d’acqua ci impone, prima tra tutte la tutela del suo ecosistema.

Il Premio Giornalistico si concluderà come ogni anno con l’assegnazione di cinque riconoscimenti in denaro da 10.000 euro netti ciascuno, per un montepremi complessivo di 50.000 euro.

Saranno ammessi al Concorso gli elaborati giornalistici – anche audiovideo, grafici, fotografici – che affronteranno una vasta gamma di argomenti, collegati all’attuale scenario dello shipping, all’evoluzione globale che quest’ultimo sta affrontando e alle crescenti esigenze di tutela dell’ambiente. In particolare verranno presi in considerazione articoli e servizi giornalistici che si concentreranno sui vantaggi economici, turistici, ambientali e sociali offerti dai collegamenti marittimi – in particolare dalle Autostrade del Mare – effettuati con navi moderne, sicure e veloci.

Al Premio Mare Nostrum Awards possono partecipare tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti, i fotografi, i videomaker e gli autori in generale residenti in Europa e Tunisia che hanno diffuso e valorizzato questi argomenti attraverso elaborati giornalistici di scenario, racconti emozionali del viaggio via mare, inchieste sulle nuove tendenze del servizio merci e passeggeri, inchieste economico-turistiche, documentari, servizi televisivi e radiofonici e reportage fotografici. Non verranno presi in considerazione articoli consistenti in un’intervista ad un unico interlocutore.

Gli elaborati, realizzati in italiano, inglese, spagnolo, catalano, francese e greco dovranno essere pubblicati entro il 15 aprile 2026 su quotidiani e periodici a diffusione nazionale (online e offline), media specializzati in trasporto, economia e turismo (offline e online), agenzie di stampa, emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali, riviste di fotografia e mostre fotografiche, portali di documentaristica e ambiente, blog di viaggio.

Gli elaborati dovranno pervenire al Coordinatore del Premio entro e non oltre il 20 aprile 2026, sia in formato digitale (file word) tramite posta elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato originale.

Per favorire l’esperienza diretta della navigazione, chi desidera partecipare al Premio potrà effettuare entro il 31 marzo 2026 un viaggio di andata e ritorno a bordo delle navi Grimaldi Lines, Minoan Lines e Trasmed GLE in servizio tra Italia, Spagna e Grecia (escluse le tratte effettuate in regime di servizio pubblico): l’ospitalità comprenderà esclusivamente il viaggio di andata e ritorno per due persone con sistemazione in cabina e auto al seguito e saranno esclusi pasti e altri servizi di bordo.

La Giuria Internazionale del Premio è presieduta da Bruno Vespa ed è composta da personalità eminenti del giornalismo e della cultura.

Il bando integrale del Concorso è disponibile sui siti aziendali www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi-lines.com