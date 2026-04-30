Il Nautilus firma il Protocollo d’intesa: “Carta di Brindisi per la Cultura del Mare”

La redazione de Il Nautilus, dalla sua nascita come testata giornalistica scientifica nazionale dedicata al Mare, Trasporti e Territorio, è impegnata con le sue pagine online informando e promuovendo cultura, sostenibilità, sviluppo sociale ed economico della comunità locale, nazionale e internazionale, legati al “nostro” mare, patrimonio identitario e motore di crescita per l’intera comunità.

Coerentemente alla propria mission – il Nautilus – ha deciso di implementare la propria azione di sostegno indirizzata alla valorizzazione e promozione del nostro mare – territorio del’uomo – e alla diffusione della cultura marinara-marittima nei settori della Blue Economy, incentivando i giovani ad essere sempre più presenti e attenti nel leggere il mare.

Per questo il Nautilus, con il suo dierettore responsabile, Salvatore Carruezzo, ha firmato il Protocollo d’intesa “Carta di Brindisi per la Cultura del Mare”.

Impegno ad andare avanti, condiviso con altre venticinque realtà coinvolte – tra Istituzioni Scolastiche (Primarie e Secondarie di I e II grado) e Università, associazioni sportive, associazioni di categoria – unite da una vision comune con progetti di valorizzazione della risorsa-mare per Brindisi e l’intera sua provincia marittima e non.

Ccostruire un percorso culturale e di formazione di figure professionali che si connotino per la multidisciplinarietà delle conoscenze e delle competenze e per l’attitudine alla ricerca ed all’innovazione.

Per Mare semper!

Salvatore Carruezzo