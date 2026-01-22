Incontri B2C, workshop su AI e innovazione tecnologica al centro della 16ª edizione di YARE

YARE – Yachting Aftersales & Refit Experience. L’edizione 2026 svela oggi il programma completo: intelligenza artificiale, sostenibilità, cybersecurity e innovazione tecnologica saranno al centro dei workshop. Con oltre 100 aziende e oltre 100 comandanti da quattro continenti, YARE conferma il suo posizionamento come piattaforma globale dove il refit diventa aggiornamento tecnologico critico e anticipazione dei cambiamenti del mercato.

Il refit non è più soltanto manutenzione ordinaria: è aggiornamento tecnologico, adeguamento normativo, implementazione di soluzioni digitali avanzate. È proprio a partire da questa consapevolezza che YARE – Yachting Aftersales & Refit Experience – costruisce il programma della sua 16ª edizione, in calendario dall’11 al 13 marzo 2026 nel distretto nautico toscano. Un evento che si conferma piattaforma di riferimento internazionale per comandanti, yacht manager, cantieri e aziende specializzate, capace di anticipare le trasformazioni del settore attraverso contenuti operativi, confronto diretto e strumenti concreti di business.

Dopo l’annuncio del format generale, YARE svela oggi il cuore tecnologico e contenutistico della manifestazione: un programma articolato tra forum mattutini, workshop pomeridiani tematici e incontri B2C personalizzati, pensato per rispondere alle sfide più urgenti che il mercato del refit sta affrontando. Intelligenza artificiale applicata ai processi di cantiere, normative sulle emissioni, cybersecurity, quadri fiscali internazionali, benessere a bordo e rapporto tra comandanti e cantieri di refit: questi i temi centrali che attraverseranno le tre giornate dell’evento, con un approccio orientato a stimolare un confronto costruttivo tra gli operatori su tematiche pratiche e problemi operativi.

Il Forum del 12 marzo e il focus MARE

La mattinata del 12 marzo sarà interamente dedicata al Forum YARE, che anche quest’anno include al suo interno il focus MARE – Mediterranean Aftersales & Refit Experience. Il programma prevede sessioni consecutive pensate per analizzare lo stato dell’industria e raccogliere le prospettive dei protagonisti del mercato mediterraneo, con la partecipazione di comandanti esperti, manager del settore e rappresentanti dei principali cluster mediterranei.

Il Forum rappresenta uno dei momenti più attesi dell’evento proprio perché offre una visione d’insieme articolata e non mediata del mercato, raccogliendo voci diverse ma complementari attraverso dibattiti aperti e concreti, costruiti per favorire il confronto diretto tra chi opera quotidianamente nel settore.

I workshop pomeridiani del 13 marzo: problem solving al centro

Nel pomeriggio del 13 marzo, YARE proporrà una serie di workshop tematici progettati come veri e propri tavoli di lavoro operativi. L’obiettivo non è la lezione frontale, ma il confronto diretto tra chi affronta problemi concreti – i comandanti – e chi può offrire soluzioni efficaci – le aziende. I workshop sono stati costruiti a partire dalle esigenze emerse nel dialogo con la community di YARE negli ultimi mesi e rappresentano un formato che l’evento sta evolvendo proprio per rispondere alla richiesta crescente di contenuti pratici e immediatamente applicabili.

Tra i temi affrontati: l’intelligenza artificiale e la sua integrazione nei processi di refit e nella gestione della manutenzione predittiva; i quadri fiscali e legali nel contesto internazionale; il benessere dello staff di bordo, dalla gestione dello stress alla gestione dei rapporti lavorativi, tema che negli ultimi anni ha acquisito sempre più centralità; e il rapporto tra comandanti e cantieri di refit, nodo strategico dell’intera filiera che determina il successo o il fallimento di un progetto.

B2C Meet the Captains: il cuore del modello YARE

Accanto al programma dei contenuti, l’elemento centrale di YARE rimane il formato di matchmaking “B2C Meet the Captains”, che rappresenta il vero driver dell’evento e la ragione principale per cui le aziende e i comandanti scelgono YARE come piattaforma di business. Ogni azienda partecipante riceve un’agenda personalizzata di 15 incontri one-to-one pre-organizzati e garantiti con comandanti internazionali altamente profilati.

Gli incontri vengono costruiti attraverso la piattaforma digitale dedicata e la app ufficiale dell’evento, sulla base di profili tecnici, esigenze operative e interessi reciproci. Non si tratta di incontri casuali, ma di appuntamenti mirati che mettono in connessione domanda e offerta in modo preciso ed efficace. Il sistema è stato perfezionato nel corso di quindici edizioni e ha dimostrato di essere uno strumento estremamente efficace per generare relazioni professionali durature e opportunità di business concrete.

Il target è costituito da comandanti internazionali con responsabilità operative dirette sulle scelte di refit, manutenzione e fornitura. Sono professionisti che gestiscono unità di grande prestigio e che cercano partner affidabili, competenti e capaci di rispondere a esigenze tecniche complesse. La selezione è curata direttamente da NAVIGO, organizzatore dell’evento, e garantisce un livello di profilazione molto elevato, elemento che le aziende riconoscono come uno dei punti di forza distintivi di YARE.

La presenza internazionale: oltre 100 aziende da tutto il mondo

L’edizione 2026 conferma la dimensione internazionale che da sempre caratterizza YARE. Sono attese oltre 100 aziende e oltre 100 comandanti, provenienti da quattro continenti e rappresentativi della filiera globale del refit e dell’aftersales. Tra le aziende partecipanti figurano cantieri di primaria importanza e fornitori specializzati provenienti da Stati Uniti, Singapore, Nuova Zelanda, oltre naturalmente ai principali attori europei.

I dati di provenienza delle aziende confermano l’internazionalità di YARE: il 30% delle aziende partecipanti proviene dall’Italia, mentre il 70% arriva da mercati internazionali. Tra i Paesi esteri maggiormente rappresentati si segnalano Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito, Monaco, Stati Uniti, Svizzera e Francia. Presenze significative anche da Estonia, Montenegro, Singapore, Danimarca, Irlanda, Germania, Turchia e Nuova Zelanda.

Questa distribuzione geografica testimonia la capacità di YARE di attrarre non solo le eccellenze del Mediterraneo, ma anche operatori strategici da mercati extra-europei, confermando il posizionamento dell’evento come piattaforma di livello globale. La presenza di aziende da tutti i continenti crea inoltre opportunità uniche di confronto, scambio tecnologico e sviluppo di partnership internazionali.

YARE è inserito all’interno della Tuscany Yachting Week, un evento che anima il territorio e include un ricco calendario di manifestazioni; sostenuto dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, confermando il suo valore strategico per l’economia del territorio.