I J24 protagonisti al XXXV Campionato Invernale del Ponente

Il J24 Be Beef armato da Francesco Nucara in testa nella classifica Monotipo 2026 della manifestazione

ben organizzata nelle acque antistanti Varazze e Celle Ligure dal Comitato dei Circoli del Ponente.

In regata anche un Team Under 25 con Miolo do Pan.

Varazze– La quarta regata del 35° Campionato Invernale del Ponente, organizzato nelle acque antistanti Varazze e Celle Ligure dal Comitato dei Circoli del Ponente -formato dal Varazze Club Nautico, Club Nautico Celle e Lega Navale Italiana sez. di Savona- è stata caratterizzata da sole velato ma dal tepore piacevole e da una tramontana tesa da 18 a 22 nodi in partenza che, accompagnata da raffiche impegnative a oltre 26 nodi, ha permesso a barche ed equipaggi di offrire spettacolo e divertimento in mare.

Considerando però la tendenza del vento a rinforzare a 30 nodi, il Comitato di Regata -composto da Stefano Carattino, Salvatore De Caro, Marcella Ercoli, Roberto Goinavi e Andrea Olivi- ha deciso di annullare la seconda prova di giornata, come del resto era accaduto il giorno precedente, sabato, quando il vento troppo forte -superiore ai limiti di sicurezza imposti dalla Capitaneria di Porto- aveva indotto il CdR a tenere la flotta all’ormeggio.

Da questa prova, l’Invernale del Ponente, oltre alle imbarcazioni ORC, Gran Crociera e Libera, si è aperto anche alla Classe J24 che ha fatto registrare il perentorio successo di ITA 213 Be Beef armato da Francesco Nucara (Circolo Vela Mare Viareggio, timonato da Fabio Mazzoni e in equipaggio con Paolo Boero, Luca Avitabile, Simone Fojanini), davanti a Ita 498 Bellastoria di Mauro Benfatto (LNI Mandello Lario, in equipaggio con Gian Bartolo Barnao, Rino Maisto, Pietro Andrea Maranzano e Luca Giallanza), e a Ita 476 Birba armato dall’Istruttore del Circolo Vela Varazze Enrico Fusi (in equipaggio con il figlio Edoardo prodiere, Ruggero Spreafico al timone, Stefano Mazzoleni alle scotte e Cristina Scurati in pozzetto).

“Dopo una giornata fermi, domenica abbiamo portato a termine una prova bellissima con un forte vento che ha messo a dura prova equipaggi ed attrezzature: il ponente offre spesso queste giornate di vela spettacolo.” ha commentato il Consigliere di Classe Mauro Benfatto

“Abbiamo deciso di partecipare con due barche a queste regate 2026, unendoci agli altri tre J24 iscritti a Varazze, perché è un bellissimo campo di regata ideale per crescere e allenarsi in vista della nuova stagione.- ha aggiunto il Capo Flotta Francesco Nucara -Un ringraziamento va agli amici genovesi che hanno messo a disposizione le loro barche: Gimba Barnao per Be Beef e Paolo Boero per Miolo do Pan. Ci siamo divertiti in condizioni molto impegnative, soprattutto per i ragazzi con i quali stiamo portando avanti questo progetto per avvicinare i giovani alla Classe J24. Ci auguriamo che molti altri possano seguirli ed appassionarsi a questa barca molto propedeutica e tecnica.”

Da registrare, infatti, la presenza del Team Under 25 -Andrea Avitabile (2009) al timone e Tommaso Bono (2006), Tommaso Grossi (2005), Niccoló Sabatelli (2002) e Giovanni Cassani (2011) in equipaggio- su ITA 496 Miolo do Pan armato sempre da Francesco Nucara e dal Circolo Vela Mare Viareggio.

L’obiettivo principale dell’Associazione Italiana Classe J24 e del Consiglio Direttivo -Presidente Massimo Frigerio, Vice Presidente Gianni Riccobono, Tesoriere Pietro Diamanti e Consiglieri Marco Frulio e Mauro Benfatto- è, infatti, quello di avvicinare sempre più giovani alla Classe, confermando la vitalità e la versatilità di un Monotipo sempre competitivo, attuale e capace di coniugare passione, divertimento, emozioni e adrenalina, perfetto non solo per gli più equipaggi esperti ma anche per chi vuole solo divertirsi.

Il Circuito Nazionale del Monotipo a chiglia più diffuso e popolare al modo, progettato da Rod Johnstone nel 1976 che quest’anno sarà articolato su dieci imperdibili tappe nelle più belle località italiane, da aprile a novembre e che assegnerà come sempre il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato conteggiando tutte le prove senza gli scarti e il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore sulle migliori quattro prove disputate, prenderà il via dalle acque toscane sabato 18 e domenica 19 aprile con la Regata Nazionale Trofeo Nino Menchelli organizzata dal Club Nautico Marina di Carrara.

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.