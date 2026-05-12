DALLA SPEZIA SALPA LA TERZA EDIZIONE DEL BLUE DESIGN SUMMIT

Dal 18 al 20 maggio al Teatro Civico, tre giorni di incontri, visioni e networking nel cuore del principale hub italiano dei superyacht

In scena anche la terza edizione dei Blue Design Awards e il nuovo contest “Designing for Exploration – Leave No Trace”

La Spezia – Torna dal 18 al 20 maggio al Teatro Civico della Spezia il Blue Design Summit 2026 (BDS26). L’evento è dedicato al settore dei superyacht e a tutto ciò che riguarda il design in relazione all’acqua: dalle crociere ai resort, dai waterfront fino alle marine e agli yacht club.

Il titolo che accompagna questa terza edizione è The Next Wave Now, un claim che esprime come il futuro del design sia già presente, già in atto. Il Summit vuole celebrare il momento creativo in cui le idee diventano innovazione e riscrivono le regole. Al centro rimane il rapporto tra acqua e design, che ne traduce leggerezza, forza e dinamica in forme in costante evoluzione.

In questo scenario, La Spezia rafforza il proprio ruolo con il titolo di Città Creativa UNESCO per il Design, un riconoscimento permanente, che premia l’eccellenza del territorio, in particolare nel settore del design nautico. Il Blue Design Summit si inserisce in modo naturale in questo percorso e rappresenta una delle principali piattaforme di confronto e valorizzazione di questa identità.

Pierluigi Peracchini, Sindaco della Spezia ha dichiarato: “La nostra città, riconosciuta Città Creativa UNESCO per il Design, ha saputo costruire nel tempo un’identità unica, fondata sulla cultura del mare, sull’innovazione e sull’eccellenza progettuale e il Blue Design Summit rappresenta oggi uno degli appuntamenti più autorevoli a livello internazionale dedicati al design nautico.

La Spezia è ormai riconosciuta come capitale mondiale della nautica, grazie alla presenza dei più grandi brand della produzione di yacht e superyacht e a una filiera industriale e creativa che rappresenta un’eccellenza assoluta del Made in Italy, con il 26% della produzione mondiale concentrata proprio qui sul nostro territorio. – ha continuato il Sindaco – Il Miglio Blu è il simbolo concreto di questa leadership internazionale: un distretto in cui tecnologia, design, manifattura e visione imprenditoriale si incontrano ogni giorno dando vita a progetti apprezzati in tutto il mondo.

Il Blue Design Summit rafforza ulteriormente questo percorso, portando alla Spezia designer, aziende, architetti, cantieri e protagonisti del settore provenienti da ogni parte del mondo. È un’occasione preziosa di confronto, crescita e valorizzazione del territorio, ma anche una vetrina straordinaria per le competenze, il talento e la capacità innovativa che caratterizzano la nostra comunità. Il tema scelto per questa edizione, The Next Wave Now, racconta perfettamente lo spirito della Spezia: una città che guarda al futuro e che è già protagonista delle grandi trasformazioni della blue economy, della sostenibilità, dell’innovazione e del design contemporaneo.”

Patrizia Saccone, Assessore allo Sviluppo Economico della Spezia ha dichiarato: “Nel corso delle sue prime tre edizioni, il Blue Design Summit ha registrato una crescita costante,affermandosi come punto di riferimento per il design nautico, navale e del blue lifestyle: il numero di speaker è quasi raddoppiato passando dai 56 della prima edizione ai 90 del 2025; le realtà coinvolte sono aumentate di oltre il 30% così come i partecipanti complessivi. Fin dall’inizio, il Summit ha riunito alcuni tra i più autorevoli studi di design nautico divenuti, nel tempo, presenze consolidate della manifestazione: da Francesco Paskowski a Luca Dini, da Tommaso Spadolini alla famiglia Zuccon, fino a Mario Pedol, insieme ai principali cantieri. In questo percorso, infatti, – ha continuato Saccone -La Spezia, con Il Miglio Blu, rappresenta un’eccellenza mondiale dell’industria nautica e quindi la cornice ideale per sviluppare i temi del Summit.

L’edizione di quest’anno segna un ulteriore passo avanti in questa direzione: la manifestazione si conferma sempre più internazionale con player provenienti da tutto il mondo, senza perdere il suo legame con il Made In Italy e con il ruolo strategico che rappresenta per la crescita economica e la valorizzazione del territorio spezzino. Fin dalla prima edizione, il Summit ha ampliato il proprio sguardo oltre la nautica ampliandolo ai waterfront e al cruise design. Si tratta di settori sempre più determinanti in cui, studi di primo piano, come Atelier Femia e Zaha Hadid Architects per i waterfront, e Tillberg Design, e De Jorio Design per il settore crocieristico stanno riscrivendo le regole”.

Promosso dal Comune della Spezia e organizzato dalla Fondazione Promostudi e Clickutility Team, il Blue Design Summit si conferma punto di riferimento per i protagonisti della filiera nazionale e internazionale del design di alta gamma, affrontando i temi più innovativi e strategici del settore.

“Il Blue Design Summit rappresenta una vetrina internazionale straordinaria per la Liguria e per il distretto nautico spezzino, eccellenza mondiale capace di coniugare innovazione, design e cultura del mare – ha commentato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Regione Liguria sostiene convintamente questa manifestazione anche attraverso Liguria International, per accompagnare la crescita e l’internazionalizzazione delle nostre imprese e rafforzare il posizionamento del territorio sui mercati globali”.

Il contesto di mercato conferma la solidità del comparto: l’Italia rafforza la propria leadership globale, raggiungendo il 53% del portafoglio ordini mondiale, nonostante una riduzione degli ordini complessivi da 1.138 a 978 unità secondo le anticipazioni sul Global Order Book 2026. In questo scenario, il settore superyacht chiude il 2025 con il 50% delle aziende che prevede una crescita del proprio fatturato.

Federica Montaresi, Segretario Generale dell’Adsp Mar Ligure Orientale ha dichiarato: “Questa terza edizione del Blue Design Summit conferma il successo di un’iniziativa dedicata all’industria nautica e al design navale che, come Autorità di Sistema Portuale, insieme agli altri attori istituzionali e agli operatori coinvolti, abbiamo sostenuto e condiviso sin dall’inizio, riconoscendone il valore strategico per un settore che nel nostro territorio rappresenta un’eccellenza di primissimo piano e che, negli ultimi vent’anni, ha conosciuto uno sviluppo straordinario.

Ancora una volta La Spezia e il suo Golfo si confermano quindi protagonisti ai vertici del panorama nazionale e internazionale, grazie a una filiera nautica di assoluto rilievo, parte integrante di un cluster ancora più ampio ed eterogeneo che comprende portualità, logistica, innovazione e alta formazione universitaria specialistica. – ha continuato Montaresi – Un sistema integrato che sta contribuendo a definire nuovi standard di eccellenza e competitività per la blue economy del nostro Paese, con un focus specifico sugli aspetti di innovazione e sostenibilità, a cui il nostro sistema portuale sta dando un contributo determinante.

L’impegno dell’AdSP a sostegno del comparto della nautica e della cantieristica navale è costante come confermato anche nel Piano Operativo Triennale recentemente approvato, in cui sono state delineate le strategie di sviluppo integrato di questo settore nei porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Alessandro Laghezza Presidente di Confindustria La Spezia ha dichiarato: “Il Blue Design Summit rappresenta oggi uno dei principali momenti di confronto tra industria, design, formazione e cultura del mare, capace di crescere ogni anno attraverso nuove progettualità e iniziative di valore, come il contest dedicato agli studenti universitari. Come Confindustria La Spezia siamo particolarmente orgogliosi di essere promotori dell’edizione 2026. Quest’anno il Summit assume un significato ancora più importante alla luce del recente riconoscimento della Spezia come UNESCO Creative City for Design: un traguardo che rafforza il posizionamento internazionale della nostra città.

Un percorso nel quale Confindustria La Spezia ha creduto fin dall’inizio, coinvolgendo anche Confindustria nazionale che, attraverso una lettera di referenza del Presidente Emanuele Orsini, ha riconosciuto il valore strategico del design spezzino quale espressione dell’eccellenza industriale e del Made in Italy nel mondo. La Spezia, attraverso il Miglio Blu, è oggi uno dei poli più importanti della nautica di alta gamma. In questo contesto, Confindustria La Spezia continua a lavorare al fianco delle imprese del settore, accompagnandone lo sviluppo e trasformando le esigenze del comparto in progettualità concrete per la crescita del territorio e dell’intero sistema economico locale”.

Per tre giorni, il Summit riunirà designer, cantieri, armatori, aziende della filiera e stakeholder internazionali, offrendo un programma articolato tra conferenze, incontri e momenti di networking.

Antonella Cotta Ramusino, Art Director di Blue Design Summit ha commentato: “Il punto di partenza del Blue Design Summit, nella sua prima edizione, è stato il design nautico. Ma già allora era evidente quanto il mare e l’acqua fossero elementi capaci di connettere mondi differenti: dall’ospitalità alle crociere, dal waterfront design al lifestyle.Abbiamo scelto dunque di costruire un evento che non fosse un riferimento per un settore isolato, ma che potesse diventare un think tank di un ecosistema culturale, industriale e progettuale molto più ampio, in cui le diverse competenze e professionalità fossero accomunate dalla centralità dell’acqua, come driver economico del Made in Italy. La nautica resta il cuore dell’evento, ma attorno a questo cuore vogliamo continuare a crescere e portare nuovi spunti e nuove idee di sviluppo per tutti gli stakeholder”.

Il programma dei lavori

I lavori si apriranno lunedì 18 maggio con la sessione inaugurale istituzionale dedicata all’Italian Blue Lifestyle: la nautica come espressione d’eccellenza all’interno di un sistema più ampio — fatto di turismo, ospitalità, design e territori — in cui il Made in Italy trova una delle sue declinazioni più dinamiche. La Blue Economy e il suo indotto, pari all’11% del PIL, rappresentano oggi una leva strategica per la crescita del Paese. A seguire, la sessione “Il Miglio Blu della Spezia: dove nasce la creatività UNESCO” approfondirà il ruolo del territorio come polo internazionale del design nautico, con i protagonisti dei principali cantieri del distretto spezzino.

La giornata di martedì 19 maggio sarà nel segno dell’innovazione e della progettualità. La sessione “A prova di futuro: il design di oggi per i superyacht di domani”affronterà una delle sfide più urgenti del settore: progettare imbarcazioni capaci di evolvere nel tempo, pronte ad accogliere le tecnologie dei carburanti, i sistemi energetici e le soluzioni di propulsione che ancora non esistono. Un approccio in cui la flessibilità tecnica non è più un’opzione, ma una necessità competitiva. Nel pomeriggio, la sessione Acqua e Terra: sinergie e contaminazioni tra i due ambienti esplorerà, attraverso due focus distinti su waterfront e architettura sull’acqua,come i luoghi fisici del blue lifestyle stiano evolvendo verso esperienze multisensoriali in cui la portualità nautica si fonde con hotellerie, resort e intrattenimento.

Mercoledì 20 maggio, ultimo giorno di lavori, si aprirà esplorando le tre facce del blue lifestyle: dalla fusione tra yachting, crociere e hospitality, agli elementi tecnologici e di arredo per la nautica, fino alle nuove modalità di fare cruise e yachting — con sessioni dedicate al lavoro di squadra dietro la costruzione di uno yacht e alle più recenti tendenze nel design degli spazi marini.

I premi di BDS

Anche quest’anno torna anche la terza edizione dei Blue Design Awards, che celebrano i progetti, le aziende e i protagonisti del 2025 che si sono distinti nel settore nautico e del design. Le categorie in gara sono: Italian Yacht Ambassador • Lifetime Achievement Award • She-Entrepreneur of the Year • Best Motor Yacht oltre 24 metri • Best Motor Yacht sotto i 24 metri • Best Sailing Yacht • Best Refitting Project • Best Exterior Design oltre 24 metri • Best Exterior Design sotto i 24 metri • Best Interior Design • Building on Water • Best Cruise Design • Innovative Design • Heritage Award • Architecture Testimonial.

Novità del 2026 è il contest Designing for Exploration, che lancia una sfida progettuale rivolta a studenti di design, architettura e ingegneria nautica: immaginare uno yacht Explorer (42–67 metri) capace di affrontare ogni mare del globo garantendo comfort costante. Il concept chiave è Leave No Trace: la nave non deve solo navigare, ma poter risiedere negli ecosistemi più fragili del pianeta minimizzando il proprio impatto ambientale, in un equilibrio tra lusso estremo e responsabilità ecologica.

Il miglior progetto del contest sarà inoltre premiato nell’ambito dei Blue Design Awards con il riconoscimento speciale “Next Wave Designer” per creare un ponte diretto tra presente e futuro del settore.

Con Blue Design Summit, dal 18 al 20 maggio, La Spezia si conferma il cuore pulsante del design nautico internazionale. The Next Wave Now, il futuro è già qui.

Blue Design Summit è l’evento che riunisce operatori del settore, designer e cantieri, con un ricco programma di conferenze e incontri. La manifestazione pone al centro sostenibilità e innovazione, esplorando le nuove frontiere della nautica: dai superyacht a vela ai materiali avanzati, fino alle più recenti soluzioni di propulsione green. Con focus sarà dedicato anche allo yachting residenziale e cruising fino ai waterfront e alle marine.