Se la pratica ha dato origine alla teoria, quest’ultima a sua volta serve a facilitare l’acquisizione della prima ed a perfezionarla. Era un must della Marineria Austro-Ungarica che si insegnava nel Regio Nautico di Fiume e di Lussin Piccolo nel 1856.

La teoria e pratica dell’ormeggio di una nave era parte di quel programma – Manovra della Nave – andato in onda negli Istituti Tecnico Nautico fino al 1980 e poi abbandonata con la riforma dei vari progetti sperimentali assistiti dal Ministero dell Pubblica Istruzione.

Proviamo a ricordare i principi fondamentali di tali operazioni.

L’impegno è di dare un contributo teorico/pratico scevro da formule del moto piano di una nave in manovra.

L’ormeggio è il processo di fissare una nave a una struttura fissa, come un molo o un pontile, a un’altra nave o a un sistema di ormeggio offshore.

I cavi di ormeggio mantengono la nave in posizione ‘stabilita’ e limitano i movimenti causati dal vento, dalla corrente, dalle onde e dai cambiamenti del livello dell’acqua, dovuto alla marea.

Anche se per una nave e per la compagnia degli ormeggiatori l’operazione di ormeggio è un compito di routine, rimane sempre un’operazione che comporta dei rischi.

I cavi di ormeggio – sotto tensione- immagazzinano energia e possono causare gravi lesioni o la morte se si rompono o perdono il controllo. Le operazioni sicure dipendono quindi da una pianificazione adeguata, attrezzature adeguate, una comunicazione chiara e il rispetto delle procedure della nave.

Tipologie delle disposizioni di ormeggio

La disposizione dell’ormeggio dipende dalla nave, dalla banchina, dalle condizioni meteorologiche e dallo scopo dell’operazione.

Ormeggio di fianco

Questa è la disposizione più comune, con la nave che si posiziona parallela alla figura di un molo ed è fissata tramite diversi gruppi di linee: – Le linee di testa avanzano dalla prua. – I cavi di poppa che si dirigono verso la poppa. – Le linee centrali che sono approssimativamente perpendicolari alla linea della nave e aiutano a prevenire il movimento verso o lontano dalla banchina. – Le linee che corrono parallele alla linea centrale della nave e limitano il movimento in avanti e verso la poppa.

Ormeggio mediterraneo

La nave si avvicina all’ormeggio con la prua tenuta al largo da un’àncora. I cavi di poppa fissano la nave al molo; questa disposizione è comune nei porti dove lo spazio di ormeggio è limitato.

Ormeggio a punto singolo (SPM)

La nave si collega a una boa galleggiante o a un terminal offshore, solitamente per caricare o scaricare merci liquide. La nave può generalmente fare la banderuola attorno al punto di ormeggio a seconda del cambiamento del vento e della corrente.

Ormeggio multi-boa (MBM)

La nave è fissata tramite diverse boe di ormeggio; questa disposizione limita il movimento della nave ed è spesso utilizzata nei terminal offshore.

Ormeggio nave-a-nave (STS)

Due navi si avvicinano l’una all’altra, di solito per trasferire carico. I parabordi proteggono i loro lati dal contatto, mentre i cavi di ormeggio li mantengono uniti. Entrambe le navi devono coordinare con attenzione i loro movimenti e la gestione delle linee.

Pianificazione dell’operazione

Il Comandante e il team del ponte devono valutare il posto di attracco, la profondità disponibile, il vento, la corrente, la marea, la visibilità e il traffico previsto.

Devono confermare la disposizione di ormeggio, i cavi previsti e l’ordine in cui gli stessi cavi saranno sbarcati o rilasciati agli ormeggiatori,

Il piano dovrebbe tenere conto delle dimensioni della nave, delle caratteristiche di manovra e delle limitazioni dell’attrezzatura di ormeggio. Devono essere inoltre considerati eventuali requisiti speciali legati al terminal o al porto.

E’ importante seguire le linee guida dell’IMO sull’ispezione e la manutenzione delle attrezzature di ormeggio; l’importanza di controlli sistematici e registri appropriati.

La nave deve tenere registri delle ispezioni, della manutenzione, dei difetti, delle riparazioni e delle sostituzioni. Questi registri aiutano l’equipaggio a monitorare le condizioni dell’attrezzatura nel tempo e a dimostrare che la manutenzione richiesta è stata effettuata.

Le attrezzature di ormeggio devono inoltre essere gestite in conformità con le procedure approvate dalla nave e i requisiti di sicurezza applicabili previsti dalla SOLAS.

Monitoraggio della nave mentre è ormeggiata

I membri dell’equipaggio preposi devono continuare a monitorare la nave e le condizioni dell’allestimento dell’ormeggio.

Vento, corrente, marea, traffico di passaggio e variazioni del pescaggio possono influenzare la tensione dei cavi e la posizione stessa della nave.

Si deve verificare che le linee rimangano correttamente guidate, che i rivestimenti non mostrino segni di danni e che la nave non si muova eccessivamente contro la banchina. Qualsiasi tensione insolita, allentamento, sfregamento o movimento deve essere segnalato tempestivamente al Ufficiale addetto alla sicurezza della nave.



Prof. Abele Carruezzo, docente di

Navigazione e Trasporti Marittimi



Bibliografia essenziale

G. Sorrentino, Manovra Navale ed Cedam, 1960.

E. Castagneto, Il governo delle navi, Editori Pellerano del Gaudio,napoli 1072.

Perez, T. (2005). Ship Motion Control: Course Keeping and Roll Stabilisation Using Rudder and Fins. Springer.

Fossen, T. I. (2021). Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control (2nd ed.). Wiley.

A. Scamardella, S.Mauro, D. Coccoli: Metodologie di previsione della manovrabilità delle navi- Il meccanismo del moto piano. Estratto Annali (2003), Facoltà Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

International Maritime Organization. (2002). Resolution MSC.137(76): Standards for Ship Manoeuvrability. London: IMO.

(Navi in manovra nel porto di Brindisi; foto archivio Il Nautilus)