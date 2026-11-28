(La portacontainer MSC Ruby; foto courtesy MSC)

MSC estende il servizio mediterraneo canadese verso Grecia e Turchia

Ginevra. MSC ha ampliato il suo servizio marittimo Med Canadian Service tra il Mediterraneo e il Canada con nuovi scali in Grecia e Turchia. Con questa modifica, la compagnia di navigazione diventa la prima a offrire un collegamento diretto tra il Mediterraneo orientale e il porto canadese di Montreal, secondo Alphaliner.

Si tratta di una integrazione della sua precedente rotta transatlantica – con rotazione di sette settimane – con il servizio che collega il Mediterraneo occidentale con Grecia e Turchia.

Per il viaggio verso il Canada, la rotazione include: -Tekirdag, Gemlik e Aliaga (Turchia); –

Pireo (Grecia); – Gioia Tauro, Salerno, Livorno (Italia); – Valencia (Spagna); –

Nador (Marocco); – Montreal (Canada).

Nel ritorno verso il Mediterraneo, le navi scalano Valencia e Barcelona, poi Gioia Tauro e Pireo, prima di completare la rotazione a Tekirdag.

Su questa linea, che stabilisce un collegamento diretto ampliato tra il Mediterraneo orientale e Montreal, MSC schiererà sette navi portacontainer con una capacità compresa tra 4.000 e 5.000 teu. MSC con l’estensione 2026 oltre ad ampliare significativamente la copertura geografica, mira ad accelerare i tempi di trasporto e offrire alternative più dirette per i clienti della regione, oltre a migliorare la competitività del servizio; soprattutto per rispondere alla crescente domanda di connessioni marittime rapide e efficienti tra Mediterraneo e Canada.

Secondo Alphaliner e Container News, questa modifica: rende MSC primo armatore a offrire un collegamento diretto Est Mediterraneo–Montreal; – ottimizza la rete, consolidando due rotte esistenti in un’unica linea; – migliora l’efficienza operativa e riduce le emissioni di CO₂.

Il precedente collegamento iniziato a giugno 2024 aveva l’obiettivo di ottimizzare il servizio del Med Canadian Service, includendo la Spagna e l’Italia, integrando due linee in un’unica rotta più efficiente. La prima nave ad operare da luglio 2024 è stata la portacontainer MSC Tamara con partenza da Gioia Tauro.

Abele Carruezzo

(Slide del servizio precedente; courtesy MSC)