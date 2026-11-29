(Foto courtesy by @ EROSS SC)

Costruire un’infrastruttura di assistenza basata sullo spazio

Costruire e lanciare un satellite è un investimento importante

Cannes/Roma. Dopo aver coordinato il progetto H2020 I3DS (Integrated 3D sensors), volto a sviluppare una serie di sensori per missioni di esplorazione spaziale, Thales Alenia Space ha guidato un altro progetto, chiamato EROSS, dedicato alla manutenzione in orbita.

Sono necessarie diverse tecnologie abilitanti per le operazioni di manutenzione orbita dei satelliti come braccia robotiche stabili e ferme oltre a sistemi di attracco e rifornimento. .

Nel gennaio 2021, la Commissione Europea ha scelto il progetto EROSS+ proposto da Thales Alenia Space e partner, assegnando un appalto preliminare (fase A/B1) per una dimostrazione dedicata alla manutenzione in orbita.

Ora si è passati al progetto EROSS IOD, finanziato sempre dall’UE, che sta contribuendo a gettare le basi per la manutenzione e l’aggiornamento dei satelliti in orbita, per un’industria dei servizi spaziali più competitiva e sostenibile.

Si stimano 15.000 satelliti funzionanti attualmente in orbita; numero che raddoppia ogni due anni, vista l’evoluzione forte dell’industria spaziale con importanti investimenti.

La capacità di mantenere questi satelliti dopo il lancio potrebbe prolungarne la vita, riducendo la necessità di nuovi dispiegamenti e aiutare a prevenire cieli pieni di spazzatura spaziale.

“Mantenere i satelliti operativi più a lungo ha anche il potenziale di migliorare sostanzialmente il ritorno sull’investimento necessario per costruirli e lanciarli”, ha affermato Stéphanie Behar-Lafenêtre, responsabile dello sviluppo prodotto per assistenza in orbita e logistica spaziale presso Thales Alenia Space in Francia.

“Questo sostiene – ha aggiunto – un uso più economico e responsabile dello spazio, rafforzando al contempo le capacità europee e la competitività in un mercato emergente dei servizi”.

Grazie ai progressi nei sistemi di attracco robotico automatizzati, il progetto EROSS IOD sta gettando le basi per rendere realtà tali servizi in orbita.

Il progetto è coordinato da Spazio Thales Alenia che basandosi sul lavoro svolto nell’ambito di precedenti progetti finanziati dall’UE I3DS, EROSS e EROSSplus, EROSS IOD mirava a promuovere l’uso dei ‘servicer’ autonomi per la manutenzione, l’aggiornamento, l’assemblaggio, la riparazione e lo smaltimento dei rifiuti in orbita dei satelliti.

Ciò ha richiesto e richiede lo sviluppo delle capacità per avvicinarsi, catturare e servire i satelliti, in preparazione a operazioni come il rifornimento e la sostituzione delle attrezzature.

Afferrare un satellite nel cielo

Uno di questi sviluppi è un sottosistema di rendezvous che combina algoritmi di visione artificiale con guida, navigazione e controllo.

Il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR) ha fornito il robotico Braccio CEESAR, mentre hardware di cattura e interfaccia, telecamere e software di controllo sono stati sviluppati da altri membri del consorzio di progetto.

“La cooperazione costante tra partner e tra progetti di ricerca ha permesso alle singole tecnologie di svilupparsi in un sistema integrato capace di dimostrare operazioni di manutenzione impegnative sul campo”, ha osservato Behar-Lafenêtre.

Test a terra

La dimostrazione finale a terra ha incluso test di cattura per satelliti sia in condizioni preparate che non preparate, oltre a operazioni di assemblaggio che hanno comportato la sostituzione di parti chiave del satellite in riparazione.

Il lavoro ha dimostrato la fattibilità di un servizio in grado di rifornire e riparare satelliti in orbita.

“Questi test hanno fornito prove pratiche che elementi chiave potrebbero lavorare insieme, rafforzando le basi tecniche per una futura dimostrazione orbitale”, ha aggiunto Behar-Lafenêtre.

Verso i test in orbita e la commercializzazione

Le tecnologie del progetto sono ora in fase di sviluppo verso il volo e l’integrazione tramite il progetto EROSS SC, sempre finanziato dall’UE.

L’obiettivo è lanciare una missione pilota intorno al 2030 che dimostri le loro capacità di manutenzione in orbita e, successivamente, catturerà un satellite a fine vita per un rientro controllato.

“Consideriamo EROSS IOD un anello essenziale tra un decennio di ricerca europea e i servizi pratici attualmente perseguiti attraverso EROSS SC”, ha evidenziato Behar-Lafenêtre. “La sua eredità risiede nelle tecnologie, nell’esperienza nell’integrazione e nelle partnership che supportano la dimostrazione pianificata”.

Se tutto andrà come previsto, potremmo vedere missioni di assistenza commerciale entro il prossimo decennio, permettendo agli operatori di ottenere maggior valore dai satelliti gestendoli in modo più responsabile durante la loro vita utile.

Thales Alenia Space è una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) specializzata nella produzione spaziale. L’azienda fornisce soluzioni high-tech per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra e gestione ambientale.

Thales Alenia Space sfrutta una combinazione unica di competenze, competenze tecnologiche e capacità industriali per offrire soluzioni innovative per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, difesa, esplorazione, scienza e infrastrutture orbitali—attingendo a un’esperienza rinomata di 50 anni. Thales Alenia Space vede lo spazio come un nuovo orizzonte, che contribuisce a costruire una vita migliore e più sostenibile sulla Terra e oltre

Abele Carruezzo

(Stéphanie Behar-Lafenêtre, laurea in ingegneria, responsabile dello sviluppo prodotto per assistenza in orbita e logistica spaziale presso Thales Alenia Space in Francia; foto courtesy by www.thalesaleniaspace.com)