RRD presenta: ALEX BELLINI, esploratore e navigatore, a Sea on words, Parole da aMare

RRD PRESENTA “SEA ON WORDS – PAROLE DA AMARE”

NUOVO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA DEDICATA AL LEGAME TRA L’OCEANO E LA LETTERATURA.

ALEX BELLINI, IMMAGINO STORIE PER RENDERE POSSIBILI I MIEI SOGNI, OVUNQUE IO SIA CERCO L’AVVENTURA DEL CORAGGIO

In dialogo con lui Roberto Abbiati, attore e illustratore, che per l’occasione presenterà Robinson Crusoe nell’edizione rivisitata per RRD

Domenica 17 luglio alle ore 19:00, RRD Store, via Roma 2/c,Forte dei Marmi

Milano– Alex Bellini, esploratore, navigatore, e divulgatore ambientale, che vanta due traversate oceaniche a remi in solitaria, l’attraversamento a piedi degli Stati Uniti (Los Angeles – New York) in 70 giorni, la traversata con sci e slitta in Islanda del Vatnajokull, il ghiacciaio più grande d’Europa, navigazione dei fiumi più inquinati da plastica al mondo, il deserto del Sahara in autosufficienza, sarà il protagonista del prossimo incontro dedicato al mare e alle sue avventure nello store di Forte dei Marmi di RRD – Roberto Ricci Designs, domenica 17 luglio 2022 alle ore 19:00 per un altro straordinario dialogo con Niccolò Maria Santi, ideatore della rassegna Sea on words – Parole da aMare. L’uomo della montagna prestato al mare, come Bellini stesso ama definirsi, in dialogo con Roberto Abbiati, attore, artista e illustratore della nuova edizione di Robinson Crusoe riedito da RRD – Roberto Ricci Designs, ci racconterà come la stanchezza, la mancanza di cibo, la solitudine, la nostalgia facciano trovare la strada per definire la tua vita, per trovare aiuto e coraggio ed essere capace di andare oltre il tuo limite.

Ancora oggi quegli occhi azzurri mai sazi dei luoghi immensi già esplorati si poseranno presto su nuove avventure dove poter contare solo su gambe, braccia, intuito, 5 sensi e testa, ogni volta con un sentimento nuovo di audacia per “sognare storie”. “L’essere avventuriero vuol dire immaginare storie, cose che ancora non esistono, ma dal sogno si passa poi a volerle realizzare a risolvere problemi, allenarsi a trovare strategie per superare queste difficoltà. Che cosa e perchè dei tanti sogni che l’essere umano fa sono pochi quelli che si realizzano, mi sono spesso chiesto. Alla vita non importa nulla dei nostri sogni e la vita ci porta dove meglio per noi, per cui ho smesso di stupirmi delle situazioni estreme in cui mi sono trovato. Io ho solo provato a trovare soluzioni, a rendere possibile ciò che appare impossibile. L’impossibile non è per sempre, basta riprovarci ” commenta Alex Bellini pensando a Robinson Crusoe, l’esploratore per eccellenza che da sempre ispira generazioni a superarsi e che lui in parte con la sua tenacia e curiosità fa rivivere.

Ancora una volta sogni, audacia, paure, sfide e coraggio gli elementi principali di Sea on words – Parole da aMare, rassegna che affonda le sue radici nel 2016 quando l’azienda ha avviato un significativo progetto editoriale attraverso la riedizione di titoli celebri di opere che hanno il mare come fonte d’ispirazione. Due volte all’anno sono realizzate edizioni limitate, arricchite anche da contributi speciali, regalate poi ai clienti: un gesto di restituzione significativo per instaurare un dialogo di affinità con quanti vivono l’esperienza del mare in maniera profonda e autentica. Con la rassegna Sea on words – Parole da aMare e gli incontri negli spazi RRD si aggiunge un tassello in più, si intende creare un’occasione di dialogo e confronto con i protagonisti di storie straordinarie, ampliando il proprio sguardo e mettendosi a disposizione della comunità del mare.

“Con questa rassegna ci regaliamo incontri fuori dal comune che ci portano verso nuove avventure, ciascuno nella propria vita torna poi a immergersi, speriamo, con uno sguardo rinnovato. Come dice Alex si sognano storie e noi con questa rassegna cerchiamo di ricordarlo invitando più persone possibili ad avvicinarsi alla bellezza del mare e all’emozione della scoperta, anche attraverso i nostri libri, che rappresentano la strada più avvincente che conduce verso l’avventura – afferma Roberto Ricci, fondatore di RRD – Roberto Ricci Designs – Penso alle parole di Herman Melville, alle esplorazioni di Ernest Shackleton, a Robinson Crusoe di Defoe, a Linea d’Ombra di Joseph Conrad, protagonisti e autori che fanno parte della nostra collana e che incarnano lo spirito che anima la nostra azienda. Intendiamo così promuovere una cultura del mare che passi dal sentimento a gesti concreti di salvaguardia e tutela per non perdere quel senso di meraviglia di fronte a scenari incontaminati.”

“Il mare è e rimarrà sempre la matrice e il filo conduttore della nostra attività, declinato però anche in altri versanti, primo su tutti la letteratura – conclude Roberto Bardini, CEO di RRD – Roberto Ricci Designs -. In questi anni abbiamo regalato ai nostri clienti più di mezzo milioni di libri. E abbiamo intenzione di continuare”.

Domenica 17 luglio, ore 19:00, RRD STORE, via Roma 2/c,Forte dei Marmi. Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. RSVP: rrdseaonwords@gmail.com

I PROTAGONISTI

Alex Bellini, classe 1978, nato ad Aprica (Sondrio), è un esploratore italiano noto per le imprese estreme, come attraversare l’oceano a remi in solitaria. Nel 2001 la sua prima impresa, la Marathon des Sables, una corsa a tappe di 250 km nel deserto del Sahara. Poi attraversa l’Alaska, spingendo una slitta per un totale di 2.000 chilometri. Nel 2005 la traversata in solitaria per 11.000 km del mare Mediterraneo e l’Oceano Atlantico per un totale di 227 giorni. Nel 2008 di nuovo in solitaria per 18.000 km attraverso l’Oceano Pacifico, dal Perù all’Australia, in 294 giorni. Nel 2011 Alex corre per 5300 km attraversa gli Stati Uniti: da Los Angeles a New York, in 70 giorni. Nel 2017 attraversa il Vatnajokull, il più grande ghiacciaio d’Europa (Islanda) con sci e slitta in 15 giorni. Dal 2019 è impegnato nel progetto 10 rivers 1 Ocean con l’obiettivo di navigare i dieci fiumi più inquinati al mondo.

Roberto Abbiati, nasce a Seregno il 25 Settembre 1958. Appassionato di teatro fin dalla giovane età – debutta infatti a soli 5 anni – vanta importanti collaborazioni tra cui il Teatro alla Scala. Fonda con Bano Ferrari e Carlo Pastori il teatro d’Artificio, e inizia a girare per spettacoli, fino ad arrivare in Bolivia in occasione del festival di Sucre, organizzato dal Teatro de Los Andes. Appassionato di storie, come quella della prima giraffa di Francia, ne fa uno spettacolo, Il viaggio di Girafe che porta tutt’ora in giro in Italia e all’estero (Parigi, Marsiglia, Tolone, Edimburgo e al Dublin Theater Festival, Malta, Danimarca). Con “Pasticceri, io e mio fratello Roberto”, insieme a Leonardo Capuano, debutta al Festival Inequilibrio di Castiglioncello, un successo che vanta molte repliche e molte recensioni. Dalla passione per “Moby Dick” nasce “Una tazza di mare in tempesta”, spettacolo originale, che dura 15 minuti ed è per soli 15 spettatori. Dall’esperienza dello spettacolo nasce anche un libro “Un tentativo di balena” (Adelphi), scritto da Matteo Codignola, mentre Abbiati ne cura le illustrazioni. Si ricordano ancora le collaborazioni con Mazzacurati, Sergio Rubini e Marco Paolini. Infine passaggi tv su Rai 3 ( Provincia Capitale) e su Rai 2 (Viaggio nell’Italia del giro). Roberto Abbiati si definisce un cuoco che suona la cornamusa.

Niccolò Maria Santi. Dopo aver collaborato per alcuni anni con La Gazzetta dello Sport, nel 2017 co-fonda con Mark Karaci il podcast sportivo “Casa Baggio”. Nel 2020 sviluppa un’ampia rassegna con le Librerie Palomar di Grosseto e Siena. Giurista di formazione, è speaker radiofonico, autore, creatore e curatore di rassegne culturali collaborando con diverse testate.

RRD – Roberto Ricci Designs. L’avventura imprenditoriale nasce tra Grosseto e le spiagge di Maui nel 1989 quando Roberto Ricci, atleta appassionato di mare e windsurf, inizia a costruire le prime tavole artigianali. Qualche anno dopo arriva la prima collezione di tavole e attrezzature tecniche. Nel 2012, con il socio Roberto Bardini, Ricci inventa una giacca tecnica in tessuti multistrato ricoperti da Lycra, ma con taglio sartoriale: nasce così la linea Outerwear, che ne esprime pienamente lo spirito, sintetizzato dal claim “Freedom of movement”. Il colore arancione è l’elemento distintivo: una banda orange che conferisce al marchio un’identità forte e un look luminoso e moderno.

RRD Store, Forte dei Marmi, è il primo monomarca dell’azienda. Il punto vendita si sviluppa su 160 mq ed è stato progettato con un ampio spazio d’ingresso. Concepito come spazio immersivo dove i capi di abbigliamento si alternano a immagini che scorrono su uno schermo restituendo un’esperienza avvolgente.