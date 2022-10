Prende il via la 18ma edizione del Salone Nautico di Puglia

Brindisi. Il Marina di Brindisi ospiterà, dal prossimo 12 ottobre al 16, e invita tutti i diportisti e non a ‘scoprire’ … il mare con tutte le sue declinazioni e secondo la ‘… rotta delle caravelle di Colombo, 12 ottobre 1492’.

A Bari si è parlato di ‘Distretto industriale della nautica’ con la sviluppo d’iniziative riguardanti i settori della formazione, della promozione del prodotto nautico pugliese (attraverso Puglia Promozione) e dell’internalizzazione delle aziende nautiche dell’intera regione.

Si riconosce allo SNIM, dopo tanti anni, la capacità di organizzare imprese della nautica da diporto, assicurando qualità e servizi del porto di Brindisi e del Marina di Brindisi, consentendo a tutta la filiera nautica – dal cantiere di costruzione di barche e yacht, ai broker, ai noleggiatori di barche, al settore del turismo nautico, agli Istituti d’Istruzione e formazione nautica e dell’Alta formazione professionale marittima, agli agenti e mediatori marittimi, alle imprese di accessori nautici, ai velisti, alla ristorazione e cambusa nautica, a tutti diportisti e amanti del mare – di esporre i loro processi di produzione e di prodotto, senza dimenticare il mondo della ‘subacquea’. Anche quest’anno sarà dedicata attenzione agli sport del mare, il turismo nautico, la sicurezza in mare, il turismo balneare, la pesca industriale e sportiva. Oltre ad altri temi, come quelli relativi all’ambiente (parchi marini, patrimonio costiero e l’ecosostenibilità dello sviluppo), quello dell’enogastronomia come valore aggiunto nella politica turistico – ricettiva del territorio.

Si riconosce a questa importante iniziativa, sostenuta dalla Regione Puglia e da altri Enti, il risultato dell’importante lavoro d’internazionalizzazione, presente lo SNIM anche in altri contesti di business italiani ed esteri, consentendo così di far conoscere le eccellenze pugliesi all’estero.

Si riconosce per Brindisi quale sede naturale e più adeguata, dentro lo SNIM e con un’organizzazione attiva per l’intero anno, del ‘villaggio della formazione’, coordinato dall’Assessorato alla Formazione della Regione Puglia, coinvolgendo la Rete degli Istituti Nautici di Puglia, della Rete degli Istituti Alberghieri di Puglia, dell’ITS Logistica Puglia, dell’Istituto De Marco/Valzani di Brindisi, dell’Università del Salento e del Politecnico di Bari.

Con la conferenza stampa, di stamane a Brindisi, il presidente dello SNIM, Giuseppe Meo, da il via alla diciottesima edizione del Salone, ottima opportunità di visibilità e di scambi, per l’intera filiera della nautica da diporto: più di duecento le imbarcazioni in mare, con un 30% in più rispetto all’anno scorso, attestandosi come ‘unicum’ dell’intero Meridione d’Italia e secondo a quello di Genova. Infatti, lo SNIM, garantendo l’integrazione fra il percorso a terra e a mare, permetterà alle aziende di far testare le imbarcazioni in condizioni meteo-marine ideali.

La ‘nautica da diporto’ si sta innovando; sempre più il settore della nautica da diporto ‘essenziale’ e quella dedicata al servizio del ‘turismo dinamico’ inserito in una blue economy, ha bisogno di figure professionali, capaci di essere più trasversali, di programmare e muoversi su contesti internazionali.

Nel primo trimestre del 2022, il settore della nautica da diporto ha moltiplicato la crescita fino al 153% in più, con un valore delle esportazioni nettamente superiore a quello delle importazioni. Perciò, occorre reperire le competenze necessarie e i profili ad esse connesse nel settore nautico in tutto il territorio, per un futuro di un lavoro, di una professione in continua evoluzione.

Per garantire le condizioni migliori di promozione, e di successo anche per quest’anno, lo SNIM offre un calendario ricco d’incontri a cura dello Sprint Puglia in collaborazione con l’Ucina (l’Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche) e l’Agenzia Ice. Quest’anno, nel corso dello svolgimento dello SNIM, sarà presentata la ‘Rete dei Porti di Puglia’, a cura del Distretto della Nautica di Puglia e del presidente Giuseppe Danese, dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia e di Puglia Promozione.

Lo SNIM, ormai ha conquistato una posizione importante fra gli eventi nautici, patrocinati da Confindustria Nautica Nazionale, dalla Lega Navale Italiana, da Aeroporti di Puglia e sostenuto dal Comune di Brindisi, dall’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dalla Camera di Commercio e dal Consorzio Asi di Brindisi. Anche quest’anno è confermata la presenza di rappresentanze della Marina Militare, della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – e della Guardia di Finanza con imbarcazioni che saranno ormeggiate nel Marina di Brindisi, rendendo possibili le visite a bordo.

Abele Carruezzo

Foto: S.C.