Tornano i corsi di formazione online della World Sustainability Organization

Da novembre una serie di appuntamenti dedicati a sostenibilità, economia circolare, industria della pesca, agricola e tessile. Per professionisti del settore, specialisti della comunicazione e chiunque voglia essere aggiornato sulle ultime soluzioni rispettose dell’ambiente

Ripartono i corsi di formazione online della World Sustainability Organization e dei suoi progetti, le certificazioni internazionali di sostenibilità Friend of the Sea® e Friend of the Earth®. Una nuova stagione di lezioni in diretta dedicate ai temi della sostenibilità ambientale, economia circolare, benessere delle specie, con gli aggiornamenti sulle migliori pratiche e le ultime tecnologie in materia di pesca e agricoltura rispettose dell’ambiente.

Ogni appuntamento si avvalorerà della presenza di docenti, divulgatori scientifici e specialisti con esperienza pluriennale nella tematica di riferimento. Non mancheranno i casi studio: il racconto diretto di imprese che hanno accolto la sfida di una produzione rispettosa dell’ambiente e che sono state premiate dal mercato e dai consumatori, fino a diventare vere eccellenze in ambito di sostenibilità.

Economia circolare applicata al settore della pesca o il blue food come proposta per il cibo del futuro. Ma anche come muoversi verso un’industria del tessile più ecologica e sostenibile e gli effetti del cambiamento climatico sulla catena di produzione del settore pesca. Le strategie di mercato per l’agricoltura sostenibile e l’acquacoltura e il benessere delle specie: saranno questi i macrotemi delle lezioni online previste da novembre a gennaio e il cui calendario specifico sarà disponibile presto sul sito della World Sustainability Organization.

PRIMO CORSO 10 NOVEMBRE ORE 15

Il primo corso, giovedì 10 novembre alle ore 15, dal titolo “La pesca basata sull’economia circolare per un futuro sostenibile e resiliente dell’industria” sarà tenuta dal dott. Saverio Danubio. Laureato in Biotecnologie industriali e biomolecolari all’Università Federico II di Napoli, Danubio ha oltre dieci anni di esperienza internazionale nella progettazione, nello sviluppo e nella diffusione di prodotti sostenibili di interesse commerciale come fertilizzanti, mangimi per il bestiame, biomateriali e biocarburanti. Per il suo lavoro si basa sull’uso di macro e microorganismi per la biotrasformazione dei rifiuti solidi organici quotidiani provenienti da aziende agricole, imprese e città. Nel corso della lezione Danubio si concentrerà sulla visione imprenditoriale dell’economia circolare e delle politiche a spreco zero applicate alla produzione alimentare.

CASE STUDY: MARE APERTO

Il case study della giornata, invece, sarà l’azienda Mare Aperto Foods, il cui tonno non solo ha già da tempo ricevuto la certificazione di sostenibilità Friend of the Sea® (progetto della WSO, standard leader nella certificazione di prodotti e servizi di pesca e acquacoltura sostenibili), ma quest’anno è stato anche eletto prodotto dell’anno 2022 per la categoria “tonno” (ricerca su 12.000 consumatori svolta da IRI su di una selezione di prodotti venduti in Italia). L’economia circolare è infatti il fiore all’occhiello della politica aziendale di sostenibilità: per quanto riguarda il pescato, Mare Aperto è parte di un ecosistema di aziende che permette di utilizzare il 100% della materia prima tonno. Dalle lische e dalla pelle dei pesci, ad esempio, Mare Aperto ricava il collagene, utile nel settore della cosmetica.

È possibile avere maggiori informazioni e iscriversi al primo appuntamento del nuovo ciclo di corsi di formazione visitando il sito https://courses.wsogroup.org/fishery-circular-economy-course/

Per tutte le aziende certificate Friend of the Sea® e Friend of the Earth® le lezioni online sono gratuite. Sarà sufficiente scrivere una mail all’indirizzo media@friendofthesea.org per ricevere il link di partecipazione.

EN

World Sustainability Organization online sustainability courses are back

As of November, WSO offers Friend of the Sea and Friend of the Earth certified technical courses to provide in depth updates on sustainability issues in the food and non-food sectors.

A new season of online training courses provided by the World Sustainability Organization will start on the 10th of November. The lectures cover subjects related to environmental sustainability, circular economy, and animal welfare, with updates on best practices and the latest technologies in environmentally friendly fisheries and agriculture.

The courses provide participants with official Friend of the Sea® and Friend of the Earth® attendance certificates.

Lecturers, scientific disseminators, and specialists with years of experience in the relevant topic will hold each class. The courses will also discuss case studies: stories from companies that have taken up the challenge of environmentally friendly production, thus meeting customers’ demand, and are now true excellences in sustainability.

The macro-themes of the online lectures scheduled from November to January are: circular economy applied to the fishing sect or blue food as a proposal for future food. But also how to move toward a greener and more sustainable textile industry and the effects of climate change on the fisheries production chain. Market strategies for sustainable agriculture and aquaculture and species welfare. The full schedule will be available soon on the World Sustainability Organization’s website.

FIRST COURSE: NOV. 10, 3 PM CET

The first course, Thursday, Nov. 10, at 3 PM CET, is titled “Circular Economy Based Fishery For A Sustainable And Resilient Future Of The Industry”. Dr. Saverio Danubio will deliver it. A graduate of Industrial and Biomolecular Biotechnology at Federico II University of Naples, Italy, Danubio has more than a decade of international experience in designing, developing, and disseminating sustainable products of commercial interest such as fertilizers, livestock feed, biomaterials, and biofuels. In addition, he uses macro and microorganisms to bioprocess daily organic solid waste from farms, businesses, and cities for his work. In the lecture, Danubio will focus on the entrepreneurial vision of a circular economy and zero-waste policies applied to food production.

CASE STUDY: MARE APERTO

The case study of the day will be the Mare Aperto Foods company. Its tuna has received Friend of the Sea® sustainability certification (a project of the WSO, a leading standard in certification of sustainable fishing and aquaculture products and services) and this year was also elected Product of the Year 2022 for the “tuna” category (research on 12,000 consumers carried out by IRI on a selection of products sold in Italy).

The circular economy is the flagship of the company’s sustainability policy. Mare Aperto is reusing 100 percent of the tuna raw material tuna, generating no waste. Fish bones and skin, for example, produce cosmetics collagen.

You can get more information and register for the first event by visiting the World Sustainability Organization website at this link https://courses.wsogroup.org/fishery-circular-economy-course/

The WSO provides free courses to all Friend of the Sea® and Friend of the Earth® certified companies. Write to media@friendofthesea.org to receive the participation link.