DOPPIA VITTORIA PER CUSTOM LINE AI BOAT INTERNATIONAL DESIGN & INNOVATION AWARDS 2025

Custom Line Navetta 38 M/Y TELLI è stata premiata nelle categorie

Best Interior Design – Motor Yachts 499GT and below, 40m and above e Outstanding Exterior Design – Motor Yachts 24m to 41.9m

Custom Line Navetta 38 M/Y TELLI, nuovo yacht made-to-measure della linea Navetta del marchio, è stata premiata agli attesissimi BOAT International Design and Innovation Awards 2025 nelle due categorie Best Interior Design – Motor Yachts 499GT and below, 40m and above e Outstanding Exterior Design – Motor Yachts 24m to 41.9m. Il riconoscimento è stato consegnato la sera di domenica 2 febbraio, nella splendida cornice alpina di Kitzbühel in Austria, alla presenza delle più autorevoli personalità del mondo nautico.

La doppia vittoria di Custom Line con la Navetta 38 M/Y Telli nelle categorie” Outstanding Exterior Design – Motor Yachts 24m to 41.9m” e “Best Interior Design – Motor Yachts 499GT and below, 40m and above” è un successo che premia la straordinaria unicità di questo spettacolare yacht made-to-measure. Il trionfo ai “BOAT International Design & Innovation Awards 2025” è un premio alla qualità estetica e progettuale che conferma quello che abbiamo cercato progettando e costruendo questa magnifica nave: Custom Line Navetta 38 è un’opera d’arte di insuperabile eleganza, un capolavoro in cui gli spazi, il design e lo stile e l’arte intrecciano un dialogo infinito con il mare.” ha dichiarato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group.

I BOAT International Design & Innovation Awards 2025, curati da BOAT International Media, autorevole gruppo editoriale della nautica internazionale con una giuria composta da yacht designer, architetti navali, comandanti di superyacht, professionisti ed esperti del settore nautico mondiale, premiano ogni anno gli yacht di recente progettazione valutandone design, stile e comfort, tenendo anche in considerazione l’innovazione tecnologica e progettuale.

Custom Line Navetta 38, con 38,76 m di lunghezza e con un baglio di 8,00 m e un gross tonnage di 299GT, è frutto della collaborazione tra il Dipartimento Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group.

Con il design degli esterni, firmato dall’architetto Filippo Salvetti, e il progetto di interior design dello studio di architettura ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, la nuova Custom Line Navetta 38 esprime al meglio quei valori di altissima artigianalità e qualità, ampiezza dei volumi, comfort assoluto, design funzionale e innovazione da sempre nel DNA del marchio.

Custom Line Navetta 38 ha vinto nella categoria Best Interior Design – Motor Yachts 499GT and below, 40m and above, conquistando la giuria con gli interni made-to-measure e le ampie vetrate e superfici a specchio che creano un rapporto stretto tra interno ed esterno, in contatto diretto con la luce naturale, il mare e la natura circostante. Navetta 38 ha vinto nella categoria Best Interior Design per la sua eleganza fluida e raffinata, la piacevole uniformità e i dettagli sobri ma capaci di attirare l’attenzione, il tutto esaltato da una palette di tonalità delicate.

La cura del dettaglio nella customizzazione degli arredi, nella materialità delle superfici e nella definizione degli spazi, nonché l’utilizzo di una palette naturale, dalle tonalità delicate del sabbia e dell’avorio, contribuisce a creare un equilibrio fluido e morbido con il contesto. Eleganza raffinata e comfort assoluto contribuiscono al benessere dell’armatore e dei suoi ospiti. Questi superlativi standard estetici e progettuali sono nati dalla collaborazione con lo studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, che ha rielaborato gli stilemi della tradizione nautica – dal concept alle palette colore – in chiave contemporanea per offrire un’esperienza unica di vivibilità.

Il riconoscimento nella categoria Outstanding Exterior Design – Motor Yachts 24m to 41.9m premia il design contemporaneo ed estremamente raffinato e le linee sobrie di questo yacht, fulcro dell’intero progetto, capolavoro di design e tecnologia. Molto apprezzata anche la totale integrazione tra spazi interni e spazi esterni, così come la netta separazione tra aree destinate agli ospiti e ambienti di lavoro dedicati all’equipaggio, a garanzia della massima privacy per l’armatore. Un altro elemento determinante per la decisone della giuria è stato il ponte di prua di Navetta 38, sapientemente progettato, che esalta sia la funzionalità che l’estetica a bordo.

Gli spazi esterni, come il beach club – tratto distintivo a bordo di Custom Line Navetta 38 – e il sundeck, che si estende per un totale di 65 mq e 15 metri di lunghezza ed è suddiviso in quattro aree outdoor virtuali con una visuale a 360° sul mare, sono stati altri elementi determinanti nella decisione dei giudici.